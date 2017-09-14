 Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.
Сообщение о взрыве поступило в полицию в 0:40. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в области.
"Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Точное количество пострадавших остается неизвестным. С места происшествия изъяты чека от гранаты и осколки.
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