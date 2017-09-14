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 Происшествия
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Все про:взрыв (4326) граната (688) Одесса (5909) Нацполиция (8698)

 Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие. ФОТО

В ночь на 14 сентября в Одессе на ул. Люстдорфская дорога во время конфликта мужчина взорвал гранату, в результате чего есть пострадавшие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Одесской области на своей странице в Facebook.

Сообщение о взрыве поступило в полицию в 0:40. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и руководство ГУНП в области.

"Предварительно установлено, что между группой мужчин произошел конфликт. Один из них достал предмет похожий на гранату и бросил в сторону оппонентов. В результате произошел взрыв", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Точное количество пострадавших остается неизвестным. С места происшествия изъяты чека от гранаты и осколки.

Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие 01

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Взрыв в Одессе: конфликт закончился взрывом гранаты, есть пострадавшие 02

Обстоятельства происшествия выясняются. Продолжаются первоочередные следственные мероприятия.
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Зараз вже потреба махати кулаками доводячи хто "в лісі жираф" стала анохронізмом, дістав пістолет та доводь, а хто сліпий, той і гранату може кинути для вірності.
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чотири вибухи в Києві _імпотентні силовики чи це їх рук справа??
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Граната? Да это попытка хулиганства. Простить и наградить.
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