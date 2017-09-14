 Ночью в Киеве горел ресторан, очевидцы слышали взрыв. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом сообщают "Стражи Эспрессо".
Пока неизвестно, в чем причина возгорания и работал ли ресторан на это время, ведь местные жители утверждают, что его ремонтировали.
Из-за сильного ветра плавучая постройка пылала, как факел. Ситуацию с пожаротушением осложнял и ремонт набережной, из-за чего пожарные не могли близко подъехать к объекту возгорания, поэтому приходилось брать воду из Днепра.
В свою очередь, "Обозреватель" пишет, что очевидцы сообщали о взрыве перед пожаром.
На месте работало 3 единицы техники и было задействовано около 15 человек личного состава.
Как сообщалось, в Киеве на проспекте Победы вечером 21 августа вспыхнул пожар в ресторане "Шам".
1634 11
Работа синей ветки столичной подземки восстановлена, - пресс-служба метро(14)
Огненное ДТП в Киеве: "Опель" врезался в столб и сгорел за 2 минуты. ВИДЕО(64)
Лесной пожар на Херсонщине: спасатели ликвидировали возгорание на площади в 2,5 га(0)
Масштабный пожар в Киеве: горел цех по обработке древесины. ФОТОрепортаж(4)
Отслеживание законности строительства в Киеве на более высоком уровне, чем в пригороде, – Олег Василенко(0)
Пожар на автовокзале в Одессе: эвакуированы 70 человек, одна девушка оказалась в больнице. ФОТО(9)
Масштабный пожар в Харькове: горит производственное помещение. ФОТОрепортаж(21)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
ухослышцы видели взрыв
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить