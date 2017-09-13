EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия
  2012  40
Материалы по теме:
Все про:взятка (4495) Луценко (7108) Укрзализныця (1209) Бальчун Войцех (121)

 Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал некоторые подробности задержания на взятке чиновника "Укрзализныци".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "ГПУ вместе с К СБУ и департаментом безопасности "Укрзализныци" задержали с поличным при получении 70 000 долларов взятки первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная" Джакели Вахтанги, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 000 долларов США за решение вопроса о назначения гражданина Украины на одну из руководящих должностей в ОАО "Украинская железная дорога".

Задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": При получении $70 тысяч взятки задержан Вахтанг Джакели - замначальника департамента аудита и контроля "Укрзализныци"

Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством Укрзализныци , - Луценко 01

 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а!
так это все меняет!
папередники диверсанта вам оставили?
ну надо же!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нехилые гастарбайтеры....а мы ещё им зарплату астрономическую
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
мало нам своего жулья, так эти ещё и импортных проходимцев сюда понатаскали..
театр абсурда.....
у народа зряплата до десятки гривень, а эти казлы в баксах десятками тыщ дерут, не щитая зарплат нехилых
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Что бы чиновники не брали взяток-их тоже нужно завозить из Польши
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так этот грузин Джакели Вахтанги еще и гражданин Польши ?

Надо же, какой ПАЗЛ выкладывается: грузины границу прорывали, а поляки возмутились действиями украинских властей. Будут теперь шерстить по этим национальностям.
 показать весь комментарий
Ответить
 
папередник? . А хто його на посаду призначав? Теж попередник

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поки не почнуть давити щурів а не відпускати -мало що зміниться. А в країні війна. Толерастія? Хабарники та злочинці не мають національності.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Теперь понятно,почему Михо так полюбил украинский паспорт
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Артист" систему сбора дани наладил превосходно... вот оно как а мы думали поляки взяток не берут.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
...Задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗИсточник: https://censor.net.ua/p455204
УТОЧНІТЬ БУДЬЛАСКА КИМ САМЕ,І З ЧИЄЇ ПОДАЧІ ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Сроки нужно увеличивать, если расстреливать нельзя, может это их будет останавливать.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Есть очень интересное народное наблюдение: если в бочку с солеными огурцами положить свежий огурец, то через очень короткое время он гарантированно станет соленым Там может изначально дело в бочке с солеными огурцами, господа?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
А якщо в діжку зі свіжими покласти солений ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Думаю какое то количество свежих, соприкасающихся, он заразит грибком разложения, ну а дальше просто засохнет, без вреда для остальных
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну как то невдобно югик такие шпильки кидать,ведь у самого юбилейный 15 прокурор задержан СБУ в этом году на взятке и все твои назначенцы
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Пане Луценко, довожу до вас що 95 відсотків прокурських теж було призначено попередниками .
 показать весь комментарий
Ответить
 
еще интерсно спросить как там насиров и брилянтовые прокуроры)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ждакели Вахтанги-гражданин Польши.Наверное,из потомственных шляхтичей. Еще Польска не сгинела...
 показать весь комментарий
Ответить
 
все виноватые попередники, а вы, твари с шоколадной банды за свое ответите и будешь ты,гнусь картавая со своим патроном на майдане на фонаре кататься
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
"Задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗ".
Юга зовсім дахом поїхав. Хтось скажіть йому скільки хабарів беруть призначені ним прокурори.
 показать весь комментарий
Ответить
 
клоунада из клоунад. типа в других гос компаниях и/или бюджетных учреждениях должности не покупаются. как будто это единичный случай)))) пшека слили теперь все его братию изгонят
пока не будут приватизированны все гос конторы такое будет всегда
 показать весь комментарий
Ответить
 
можно проще - Ленин попередник всех попередников!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко.
=====================================================================

ЮГИК!!! ТЫ ТРЕЗВЫЙ ИЛИ КАК ОБЫЧНО?

ПРИЧЕМ ТУТ ПРЕЖНЕЕ РУКОВОДСТВО, ЕСЛИ ВОРУЮТ ПРИ НЫНЕШНЕМ.

ПОЧЕМУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИШЕЛ НОВЫЙ ГЛАВА УКЗАЛИЗНИЦИ ЕГО НЕ УВОЛИЛ?

ВОТ ТЕПЕРЬ УВОЛЬНЯЙ ЭТОГО ГЛАВУ ВЕДЬ СЕЙЧАС ПРИ НЕМ ВОРУЮТ.

А ПРИ БОЛЬЧУНЕ Я НЕ СЛЫШАЛ ШОБЫ КОГО ТО ПОЙМАЛИ.

И ТОЛЬКО КОГДА ВАША ШАЙКА РЕШИЛА ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ВОРЮГУ ПОЯВИЛИСЬ ТИПА КОРРУПЦИОНЕРЫ В КОМАНДЕ БАЛЬЧУНА.

ВИДНО У ВАС БАЛЬЧУН ТЕПЕРЬ ДО ОКОНЧАНИЯ ВАШЕГО БЕСПРЕДЕЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ВИНОВАТ БУДЕТ.

ЭТО ТАК НАПОМИНАЕТ ЯВНЫЕ ФАЛЬШИВКИ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ В ОТНОШЕНИИ СААКАШВИЛИ.

ПОЗОР УБЛЮДКАМ И ПОДОНКАМ ОФФШРНОГО БАРЫГИ!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Кто в эту страну притащил литовцев , поляков , грузинов, американок?не Петя? все плохие все удрали, все украли..... может с кума спросишь за подборку кадров ? или Петя ни при чем оно рядом стояло, гражданство давало?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Тепер розуміло. Звичайний в нашому бізнесі "відкат". Надали і відібрали . А поляка - зрозуміло, що це за потяг з Польщі. Не варто свою слабкість подвоювати ще раз перед всім світом.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко - Цензор.НЕТ 71Семен Семенченко
8 год ·

Добрий день Петро Олексійович!
Давно не писав вам листів. Сьогодні ви назвали поставки американського вугілля в Україну "яскравим свідченням взаємовигідного співробітництва між стратегічними партнерами". У мене два питання, Петро Олексійович.
Перше. А що ви робили всі три роки до цього? Як все це називається? "Яскравий приклад взаємовигідного співробітництва між агресором і жертвою агресії?" І друге питання. Причому тут Ви? Про які "
мої домовленості з Трампом" ви розповідаєте? Вугілля було закуплено у комерційної фірми в США. Для здійснення цієї закупівлі ніяке "добро Трампа" не було потрібно. Плати гроші і вези. Так ви тут до чого? Ась?

А чого ви мовчите про те що припинити закупівлі вугілля у окупантів вам завадили звичайні українці на Блокаді? Чого ви мовчите про те що ви три місяці брехали українцям що "антрациту з Донбасу немає альтернатив"? Про те що "шахтарі вступлять до лав терористів" і будуть "вбивати українців? Про те що економіка без донецького і луганського антрациту "впаде"? Чого мовчите про те що поки державні ТЕС закуповують вугілля в США, Ахметов продовжує купувати його в РФ? Про те скільки відсотків ринку мобільного зв'язку, банківського сектора, енергетики, ядерного палива, добрив і так далі контролюється РФ? Про те що перше місце за інвестиціями в українську економіку займає саме країна агресор? І що все це - "яскраве свідчення стратегічної співпраці з російськими окупантами?"
Ох Петро Олексійович ... Іноді краще жувати ніж говорити. Ну а забирати у РФ "інструменти економічного шантажу" ми скоро продовжимо. На другому етапі Блокади. А ви можете продовжити приписувати це собі. У полум'яних промовах, які не мають нічого спільного з реальністю.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗадержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти