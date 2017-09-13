 Задержанный на взятке $70 тысяч чиновник гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством "Укрзализныци" , - Луценко. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "ГПУ вместе с К СБУ и департаментом безопасности "Укрзализныци" задержали с поличным при получении 70 000 долларов взятки первого заместителя начальника департамента аудита и контроля ОАО "Украинская железная" Джакели Вахтанги, при получении первой части неправомерной выгоды в размере 70 000 долларов США за решение вопроса о назначения гражданина Украины на одну из руководящих должностей в ОАО "Украинская железная дорога".
Задержанный - гражданин Польши, назначенный предыдущим руководством УЗ".
2012 40
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так это все меняет!
папередники диверсанта вам оставили?
ну надо же!!!
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театр абсурда.....
у народа зряплата до десятки гривень, а эти казлы в баксах десятками тыщ дерут, не щитая зарплат нехилых
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Надо же, какой ПАЗЛ выкладывается: грузины границу прорывали, а поляки возмутились действиями украинских властей. Будут теперь шерстить по этим национальностям.
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УТОЧНІТЬ БУДЬЛАСКА КИМ САМЕ,І З ЧИЄЇ ПОДАЧІ ...
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Шьйорт - пабери!
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Юга зовсім дахом поїхав. Хтось скажіть йому скільки хабарів беруть призначені ним прокурори.
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пока не будут приватизированны все гос конторы такое будет всегда
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ЮГИК!!! ТЫ ТРЕЗВЫЙ ИЛИ КАК ОБЫЧНО?
ПРИЧЕМ ТУТ ПРЕЖНЕЕ РУКОВОДСТВО, ЕСЛИ ВОРУЮТ ПРИ НЫНЕШНЕМ.
ПОЧЕМУ В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИШЕЛ НОВЫЙ ГЛАВА УКЗАЛИЗНИЦИ ЕГО НЕ УВОЛИЛ?
ВОТ ТЕПЕРЬ УВОЛЬНЯЙ ЭТОГО ГЛАВУ ВЕДЬ СЕЙЧАС ПРИ НЕМ ВОРУЮТ.
А ПРИ БОЛЬЧУНЕ Я НЕ СЛЫШАЛ ШОБЫ КОГО ТО ПОЙМАЛИ.
И ТОЛЬКО КОГДА ВАША ШАЙКА РЕШИЛА ПОСТАВИТЬ СВОЕГО ВОРЮГУ ПОЯВИЛИСЬ ТИПА КОРРУПЦИОНЕРЫ В КОМАНДЕ БАЛЬЧУНА.
ВИДНО У ВАС БАЛЬЧУН ТЕПЕРЬ ДО ОКОНЧАНИЯ ВАШЕГО БЕСПРЕДЕЛЬНОГО ПРАВЛЕНИЯ ВИНОВАТ БУДЕТ.
ЭТО ТАК НАПОМИНАЕТ ЯВНЫЕ ФАЛЬШИВКИ ВОРОВСКОЙ ШОБЛЫ В ОТНОШЕНИИ СААКАШВИЛИ.
ПОЗОР УБЛЮДКАМ И ПОДОНКАМ ОФФШРНОГО БАРЫГИ!!!
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8 год ·
Добрий день Петро Олексійович!
Давно не писав вам листів. Сьогодні ви назвали поставки американського вугілля в Україну "яскравим свідченням взаємовигідного співробітництва між стратегічними партнерами". У мене два питання, Петро Олексійович.
Перше. А що ви робили всі три роки до цього? Як все це називається? "Яскравий приклад взаємовигідного співробітництва між агресором і жертвою агресії?" І друге питання. Причому тут Ви? Про які "
мої домовленості з Трампом" ви розповідаєте? Вугілля було закуплено у комерційної фірми в США. Для здійснення цієї закупівлі ніяке "добро Трампа" не було потрібно. Плати гроші і вези. Так ви тут до чого? Ась?
А чого ви мовчите про те що припинити закупівлі вугілля у окупантів вам завадили звичайні українці на Блокаді? Чого ви мовчите про те що ви три місяці брехали українцям що "антрациту з Донбасу немає альтернатив"? Про те що "шахтарі вступлять до лав терористів" і будуть "вбивати українців? Про те що економіка без донецького і луганського антрациту "впаде"? Чого мовчите про те що поки державні ТЕС закуповують вугілля в США, Ахметов продовжує купувати його в РФ? Про те скільки відсотків ринку мобільного зв'язку, банківського сектора, енергетики, ядерного палива, добрив і так далі контролюється РФ? Про те що перше місце за інвестиціями в українську економіку займає саме країна агресор? І що все це - "яскраве свідчення стратегічної співпраці з російськими окупантами?"
Ох Петро Олексійович ... Іноді краще жувати ніж говорити. Ну а забирати у РФ "інструменти економічного шантажу" ми скоро продовжимо. На другому етапі Блокади. А ви можете продовжити приписувати це собі. У полум'яних промовах, які не мають нічого спільного з реальністю.
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