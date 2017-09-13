 Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента Глава государства поздравил Посла Гремингера с назначением на должность Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Петр Порошенко информировал о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма.

Собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы Миссии. Петр Порошенко обратился к Генеральному секретарю с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ. Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу.Президент призвал Генерального секретаря задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовал назначение Специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.