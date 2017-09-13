 Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.
Глава государства поздравил Посла Гремингера с назначением на должность Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Петр Порошенко информировал о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма.
Собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы Миссии. Петр Порошенко обратился к Генеральному секретарю с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ. Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.
Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу.
Президент призвал Генерального секретаря задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.
Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовал назначение Специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.
Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
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https://www.youtube.com/watch?v=VXuVwsW0BfM
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Листаю намедни форум солдатских матерей - там бывают любопытные сообщения о вооруженных казламордых, пребывающих в "командировке" за пределами Казламордии,откуда я и черпаю информацию об "ихтамнетах". В этот раз нахожу на форуме очередное сообщение о загашенном в Сирии очередном "ихтамнете". И мать солдата, соболезнуя матери загашенного, пишет (дословно):
"Как тяжело принять к осознанию, что где-то на чужой земле отдают свою жизнь настоящие ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ для нашего спокойного сна и мирного небо над головой".
А мне почему-то казалось, что мать солдата в таком случае должна была сказать что-то вроде... будь проклята эта война, например. А им, с#кам, спокойно спится, когда ихние сыновья убивают чужих сыновей.
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Пока Крым не станет вновь УКРАИНСКИМ,ни о каком снятии санкций не может быть и речи....
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"Путин предложит Меркель сделку по Украине", - The Times
ZN.ua
"Путин предложит уменьшить интенсивность войны против Украины в обмен на отмену санкций ЕС против российского энергетического сектора".
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