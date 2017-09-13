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 Политика Украины
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Все про:миротворцы (426) ОБСЕ (2816) Порошенко (13787) Гремингер (4)

 Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко и новоназначенный генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер на встрече в среде в Киеве обсудили инициативу введения миротворческой миссии ООН на Донбасс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Администрацию Президента.

Также читайте: Подразделения Нацгвардии в зоне АТО готовы к введению миротворцев ООН на Донбасс, - Аллеров

Глава государства поздравил Посла Гремингера с назначением на должность Генерального секретаря Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Петр Порошенко информировал о развитии ситуации на Донбассе, имплементации Минских договоренностей, а также очертил видение стратегии деоккупации Крыма.

Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса 01


Собеседники обсудили деятельность СММ ОБСЕ и потребности укрепления оперативной работы Миссии. Петр Порошенко обратился к Генеральному секретарю с просьбой содействовать предоставлению СММ нового технического оснащения, что повысит качество повседневной работы наблюдателей СММ. Была подчеркнута важность полного и беспрепятственного доступа СММ ОБСЕ ко всей временно оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемый участок российско-украинской границы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российская армия и наемники должны покинуть Донбасс, прежде чем туда зайдут миротворцы, - Климкин

Стороны скоординировали также подходы по размещению миротворческой миссии ООН на всей территории оккупированного Донбасса. Петр Порошенко отметил важность налаживания интенсивного диалога между ОБСЕ и ООН по данному вопросу.

Президент призвал Генерального секретаря задействовать все возможные механизмы Организации, чтобы освободить украинских политзаключенных в России и Крыму, а также заложников, удерживаемых российскими оккупационными войсками на Донбассе.

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер приветствовал назначение Специального представителя Украины по приднестровскому урегулированию.

Напоминаем, 22 августа президент Порошенко заявил, что намерен в сентябре представить на Генассамблее ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.

5 сентября президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

"…эти силы должны находиться в этой связи на линии разграничения и ни на каких других территориях… решение этого вопроса должно состояться не иначе, как после разведения сторон и отвода тяжелой техники, и это не может быть решено без прямого контакта с представителями самопровозглашенных республик, ДНР и ЛНР", - сказал В.Путин.

Также читайте: Путин согласился на размещение миротворцев на всем Донбассе для охраны сотрудников ОБСЕ, - Меркель

Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что о введении миротворческой миссии ООН на линии соприкосновения на востоке Украины не может быть и речи, миротворцы должны быть введены на всю оккупированную Россией территорию Украины.

Смотрите также: Порошенко: Очень надеюсь, что все поддержат инициативу Украины по миротворцам ООН на Донбассе, чтобы "остановить войну". ВИДЕО

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что российская сторона направила проект резолюции о размещении миротворцев на Донбассе генеральному секретарю ООН и председателю Совета безопасности ООН.
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Орки начинают завидовать мертвым,это есть карашо
Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 7560

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КацаПсины попали под раздачу нехило.Сенатор Ричард Берр предлагает внести в список террористов всех миллиардеров РАБссии,коих на сегодня 77 хмырей,с Путлером 78
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Миротворцы - это тупик для украины. В этой инициативе хуйла - пораженко нет никаких плюсов для украины. Одни потери и отбеливание / снятие санкций с мордора. И да, заметили, - пораженко отдал пальму первенства по внесению резолюции своему хозяину - хуйлу.
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Кондитер и миротворцах говорил год назад,пчему Крысам кремля захотелось влезть в тему,загадка даже для меня.Санкции Конгресса всё равно не снимут.
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Если этот запаниковал,значит все нормуль
Порошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса - Цензор.НЕТ 6977

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Думал, ничто уже в паРаше меня не удивит, но ошибся.
Листаю намедни форум солдатских матерей - там бывают любопытные сообщения о вооруженных казламордых, пребывающих в "командировке" за пределами Казламордии,откуда я и черпаю информацию об "ихтамнетах". В этот раз нахожу на форуме очередное сообщение о загашенном в Сирии очередном "ихтамнете". И мать солдата, соболезнуя матери загашенного, пишет (дословно):
"Как тяжело принять к осознанию, что где-то на чужой земле отдают свою жизнь настоящие ЗАЩИТНИКИ НАШЕЙ РОДИНЫ для нашего спокойного сна и мирного небо над головой".

А мне почему-то казалось, что мать солдата в таком случае должна была сказать что-то вроде... будь проклята эта война, например. А им, с#кам, спокойно спится, когда ихние сыновья убивают чужих сыновей.
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Дональд Трамп 18 февраля 2017 года :
Пока Крым не станет вновь УКРАИНСКИМ,ни о каком снятии санкций не может быть и речи....
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А вот и оно - уже не мое мнение, но аналогичное:

"Путин предложит Меркель сделку по Украине", - The Times
ZN.ua

"Путин предложит уменьшить интенсивность войны против Украины в обмен на отмену санкций ЕС против российского энергетического сектора".




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Україні треба дорожити своєю Констітуцією, не можна її змінювати в залежності від бажань пуйла, бо це дійсно схоже на капітуляцію. До біса ці санкції, коли стоїть вибір між Констітуцією України та санкціями проти рашки.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко и генсек ОБСЕ скоординировали подходы по размещению миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса. ФОТО
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