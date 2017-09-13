EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Фоторепортаж
  850  10
Материалы по теме:
Все про:взятка (4493) СБУ (14887) Херсон (544) ГФС (3223)

 Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке одного из руководителей следственного управления финансовых расследований Государственной фискальной службы в Херсонской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Чиновник требовал полторы тысячи долларов от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Херсона во время получения всей суммы взятки.

Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Таможенник задержан в пункте пропуска "Чонгар" при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Смотрите: Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
В Херсоне у здания МВД выставка автомобилей
 показать весь комментарий
Ответить
 
Саакашвил в Грузии 90% мусоров уволил-а многих посадил,очень неприятная личность для многих
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну как такого в Украины пускать?
Черт знает что может произойти в молодой команде Черновецкого реформаторов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Там, ниже, бедный Климкин о плане "маршала" - переживает. Вот это и есть его "реализация - плана." Кто вам даст деньги на "маршала? Это можно и спрятать, но глаз у "маршала" - наметан и деньгу уже на холяву не дают, а под конкретную - ответственность. Есть такие - под конкретную?
 показать весь комментарий
Ответить
 
затримайте діаментоаих . а це просто ваша щоденна робота
 показать весь комментарий
Ответить
 
Видя,как тырят вверху,внизу красть никто не перестанет ...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Коррупция процветает "сверху". Пока она там есть - её не победить.
Как токо будет политическая воля и придушат её у самих себя наши "менеджеры" - "внизу" её искоренят за пол года.
Иначе, на такие цирки скоро, люди совсем перестанут реагировать.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти