 Чиновник ГФС задержан в Херсоне при получении 1,5 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Чиновник требовал полторы тысячи долларов от частного предпринимателя за закрытие уголовного производства, начатого по факту уклонения от уплаты налогов.
Оперативники спецслужбы задержали чиновника в центре Херсона во время получения всей суммы взятки.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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Черт знает что может произойти в молодой команде
Черновецкогореформаторов.
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Как токо будет политическая воля и придушат её у самих себя наши "менеджеры" - "внизу" её искоренят за пол года.
Иначе, на такие цирки скоро, люди совсем перестанут реагировать.
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