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 Общество
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Все про:похороны (755) Сумщина (655) военнослужащие (3978)

 Десантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине. ФОТО

В Сумах сегодня, 13 сентября, на Аллее Славы на центральном кладбище похоронили спецназовца Алексея Озерова.

Об этом сообщает СТС, информирует Цензор.НЕТ.

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Алексею было 30 лет, он служил в 95-й десантной Житомирской бригаде. В зоне АТО он был четыре раза и защищал страну в "горячих" точках, таких как Дебальцево.

Также боец служил в киевском "Беркуте", а потом перевелся в сумский.

Родом погибший воин из Путивльского района.

Десантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине 01Десантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине 02
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Десантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине - Цензор.НЕТ 8958

Увидеть ... Лицо. Писать - нечего. Соболезнование родным, близким. Еще память. Все.
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ВІЧНА СЛАВА ТА ПАМ'ЯТЬ ГЕРОЮ ! ЩИРІ СПІВЧУТТЯ РІДНИМ І ПОБРАТИМАМ.

Яскраве, наче зіронька, життя,
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше.

Не вистачає слів... Туга від втрати назавжди... Біль і сум у наших серцях...
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ПОГИБ ГЕРОЙ НЕ ЗА ПАНАМСЬКІ ОФШОРИ А ТІ ХТО "КУЛЯ В ЛОБ ТАК КУЛЯ В ЛОБ "ГУЛЯЮТЬ НА КАНАРАХ
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Цілковита правда. Хоча їх справжнє місце - не на Канарах, а на НАРАХ.
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виродок матвєй здриснув до задниці пуйла. це така раб сила як ти в аду шкваряться.
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смуток і біль.наші СОКОЛИ ЯСНІ відлітають у височінь.
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Вічна світла пам'ять і земний уклін усім загиблим захисникам України ......
Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....


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Служил в киевском "Беркуте"... Ось така херня малята... Спочивай з миром.
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Цензор.НЕТФотоОбществоДесантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине. ФОТО
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