 Десантника Алексея Озерова, погибшего в зоне АТО, проводили в последний путь на Сумщине. ФОТО

Об этом сообщает СТС, информирует Цензор.НЕТ.
Алексею было 30 лет, он служил в 95-й десантной Житомирской бригаде. В зоне АТО он был четыре раза и защищал страну в "горячих" точках, таких как Дебальцево.
Также боец служил в киевском "Беркуте", а потом перевелся в сумский.
Родом погибший воин из Путивльского района.
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Увидеть ... Лицо. Писать - нечего. Соболезнование родным, близким. Еще память. Все.
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Яскраве, наче зіронька, життя,
Життя орла, а не якоїсь миші.
Хіба герої йдуть у небуття ?
Ні, душі їх ще сяють яскравіше.
Не вистачає слів... Туга від втрати назавжди... Біль і сум у наших серцях...
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Сумуємо....Спочивай з миром, Герой....
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