 НАБУ намерено усилить сотрудничество с посольством США в Украине. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы НАБУ по результатам визита представителей посольства в Бюро.
"Поддержка международных партнеров крайне важна для НАБУ. Мы благодарны вам за помощь в становлении Бюро, сотрудничество при проведении досудебных расследований и поддержку необходимости функциональной независимости бюро", - сказал первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.
Директор управления INL в Европе и Азии Эрин Сойер заверила, что посольство США продолжит поддерживать усилия Бюро по ликвидации коррупционных схем, которые подрывают потенциал Украины.
В НАБУ напомнили, что в июле при поддержке INL прошло обучение с участием ветеранов Федеральной службы маршалов США и представителей Департамента полиции города Хьюстон для Управления специальных операций НАБУ.
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сегодня в обменнике видел 26,25)
Лето закончилось) Ждем КАРУСЕЛЕЙ от команды ЖИТТЯ ПА-НАВОМУ))))
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1. В 5:40 утра оккупанты в масках ворвались в дом очередного крымского татарина в посёлке Нижнегорский Рената Параламова. Во время проведения обыска в дом не пускали родственников семьи. После обыска Параламова увезли в неизвестном направлении. Вчера представитель россии в ОБСЕ распинался о прекрасной жизни крымских татар, а уже сегодня решили вновь продемонстрировать эту "прекрасную жизнь" https://15minut.org/news/173806-ocherednoj-obysk-v-okkupirovannom-krymu-siloviki-vorvalis-v-dom-semi-paralamovyh-video (видео). Позже родные Параламова написали заявление о похищении https://15minut.org/news/173819-rodnye-zaderzhannogo-utrom-v-krymu-renata-paralamova-napisali-v-policiyu-zayavlenie-o-pohischenii-advokat
2. На Всемирную конференцию конституционных судов, которая проходит в Литве, не пустили российских судей. Глава Конституционного Суда Литвы Дейнюс Жалимас заявил, что "в мире нет другого примера, чтобы судебная власть была настолько дискредитирована. Аннексия Крыма - это агрессия, и это преступление. Нет такого прецедента ни в одной стране, где её суд был бы использован для выполнения такого преступления". Президент Литвы Даля Грибаускайте подчеркнула: "Мы не можем пожимать руки и никогда не будем приглашать тех, кто наступает на верховенство права и решение которых ломают судьбы тысяч людей. Мы должны заступиться за тех людей, кто борется за свободу, права человека и демократию" http://www.sobytiya.info/news/na-kongress-v-litve-ne-pustili-rossiyskih-sudey-podderzhavshih-zahvat-kryma
3. Пропагандону Андрею Трофимову из Крыма по инициативе Украины запретили выступать на совещании ОБСЕ в Варшаве. Оккупанты бьются в истерике и называют произошедшее "беспрецедентным случаем". Аннексию Крыма беспрецедентной, естественно, не считают http://qha.com.ua/ru/obschestvo/quot-jurnalista-quot-iz-krima-lishili-slova-na-konferentsii-obse/178307/ (видео).
4. Оккупанты сообщили, что воды в скважинах Северного Крыма осталось на 1,5-2 года. Хотят опреснять воду, но не могут найти инвесторов. Напомню, что ранее Константинов говорил, что перекрытие Северо-Крымского канала идёт на благо полуострову, и в Крыму нет проблем с водой https://primechaniya.ru/home/news/sentyabr_2017/vody_v_severnom_krymu_ostalos_na_dva_goda/
5. Крымчанам снова показали их место в стойле. Теперь дерибанят природоохранную землю не только чинуши и вояки, но и пропагандон Киселёв, который заявил, что "вопрос застройки Тихой бухты решён, протестовать бесполезно". Севастопольские пропагандоны скулят: "Общественность Коктебеля не в первый раз поднимает тревогу из-за угрозы застройки Тихой бухты, и в очередной раз никто не хочет слышать народ. Общественники настаивают - бухту надо не благоустраивать, а сохранить в первозданном виде". Киселёв, у которого в Коктебеле дом, купленный до аннексии Крыма, планирует построить в бухте элитный гольф-клуб https://twitter.com/CrimeaUA1/status/907896246806904832 (фото-скрин). Напомню, что ранее ватная общественность грозно протестовала против киселёвского строительства, расклеивая соответствующие листовки в городе. Теперь общественность может самопревратиться в ядерный пепел https://twitter.com/KrimRt/status/907947758363037696 (фото).
6. Оккупанты тащат в Севастополь очередного удмуртского чиновника, который будет обдирать крымчан до последней нитки http://qha.com.ua/ru/politika/esche-odnogo-chinovnika-iz-udmurtii-perevodyat-v-sevastopol/178277/
7. "Минтранс" Крыма оккупанты снова отдали на откуп варягу из россии. Предыдущий тоже был залётным, но, видимо, уже достаточно наворовал. Свободная касса! http://podpricelom.com.ua/read/politics/myntrans-kryma-snova-otdaly-na-otkup-varyagu-yz-rossyy.html
8. В российских молочных продуктах, продающихся в Крыму, оккупанты нашли растительное масло и антибиотики. Всё лучшее - Крыму http://news.allcrimea.net/news/2017/9/13/v-molochnyh-produktah-prodajushihsya-v-krymu-nashli-rastitelnoe-maslo-i-antibiotiki-88063/
9. Налил чай, открыл вафельное пирожное "Лакомка" от "ОАО РОТ ФРОНТ". Глянул на дату, а там "годен до 25 февраля 2017 года". А вот суфле "Attache" со вкусом малинового чизкейка от "ООО НЕВСКИЙ КОНДИТЕР БЕЛИНСКИЙ" из Пензенской области - так тут вообще даты нет. Короче, уже и чай остыл. Пойду лучше пряников куплю.
10. Оккупанты сделали в Севастополе "центр предоставления государственных услуг". Талоны на данный момент есть только на декабрь. А чтобы получить этот талон, надо с ночи занять очередь. СССР заказывали? https://twitter.com/ShlomoSaloma/status/907852898557726720 (фото).
11. "Власти Симферополя придумали очередную программу для наведения чистоты в городе". Просто убирать не пробовали? http://news.allcrimea.net/news/2017/9/13/vlasti-simferopolya-pridumali-ocherednuju-programmu-dlya-navedeniya-chistoty-v-gorode-88018/
12. Севастопольские пропагандоны перепечатали статью неких сербов, которые ссылаются на якобы немцев, в которой сказано, что "НАТО и США в 2014 году планировали захватить Крым", но путин, боясь потерять влияние на Украину (а говорили же, что "русскоязычных защищал"), переиграл НАТО, оставив США "на бобах". Слышу, как тихо плачет ватник, "потерявший шанс" получить американский аусвайс https://twitter.com/CrimeaUA1/status/907901974779236352 (скрин).
13. Крымчане настолько разбогатели, что просто выливают нефть в море, потому что для них это копейки: побережье Мирного и Поповки залило нефтепродуктами https://twitter.com/KrimRt/status/907949051382988800 (скрин).
14. Пляжи Большой Ялты "переполнены" бархатными туристами https://twitter.com/KrimRt/status/907924364028530688 (фото пустого пляжа).
15. В Керчи оккупантам мозолила глаза остановка в сине-жёлтых цветах, и они решили эти цвета стереть, но вышло как-то не очень. Теперь результатом возмущаются даже ватники https://twitter.com/KrimRt/status/907928683717021696 (фото).
16. Ватноголовая из Херсонской области съездила на свадьбу в Джанкой. В 23:30 в праздничный зал зашли военные оккупанты и сказали "хватит!". Ватница довольна - говорит: "Вот это порядок".
17. Доносятся звуки оркестра "Этот день победы"… В середине сентября.
18. В ситуации с Поклонской меня смущает только один момент: как эта вша попала в украинскую прокуратуру? И вы же понимаете, что если бы хйлу не был выгоден этот шизофренический православный бред, то Поклонскую уже давно бы заткнули кляпом. Просто тупым стадом всегда легче управлять. А РПЦ никогда не была церковью. Это элемент, с помощью которого овец удерживают в загоне. Вот и имеем образование полноценного православного ИГИЛа https://twitter.com/CrimeaUA1/status/907675620158689280 (фото-скрин).
19. Один день из жизни цивилизации и племени безумных дикарей: в США Apple презентовала будущее. В культурной столице россии прошёл крестный ход, на котором объявили россию "последней надеждой бога на земле". Капец Воронежу! https://twitter.com/i_army_org/status/907669905792741377 (скрин).
20. Россия попала в петлю времени… Век Сурка https://twitter.com/andykrim65/status/907711654846255104 (фото).
P.S. Судя по тому, что все подонки мира, если припечёт, бегут в россию, судя по тому, что происходит на улицах российских городов, россия - явно центр ада на Земле. К сожалению, ни Крыму, ни Донбассу пока из этого ада вырваться не удалось… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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т.е. и этому их надо учить?
как ложкой-вилкой пользоваться и руки мыть после туалета...
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