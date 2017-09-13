 НАБУ намерено усилить сотрудничество с посольством США в Украине. ФОТО

Как передает

, об этом говорится в

пресс-службы НАБУ по результатам визита представителей посольства в Бюро.

"Поддержка международных партнеров крайне важна для НАБУ. Мы благодарны вам за помощь в становлении Бюро, сотрудничество при проведении досудебных расследований и поддержку необходимости функциональной независимости бюро", - сказал первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава.

Директор управления INL в Европе и Азии Эрин Сойер заверила, что посольство США продолжит поддерживать усилия Бюро по ликвидации коррупционных схем, которые подрывают потенциал Украины.