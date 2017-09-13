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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:обвинение (349) пропаганда (2239) Россия (72246) Яценюк (8451) ложь (427)

 "Герой Молдовы": российские оккупанты обвиняют "члена УНА-УНСО" Яценюка в участии в войне в Приднестровье. ФОТОрепортаж

Российский Следственный комитет обвиняет экс-премьера Арсения Яценюка в участии в боевых действиях в Приднестровье в составе подразделения УНА-УНСО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-премьера, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Ольга Лаппо.

"Теперь кремлевское кривосудие обвиняет Арсения Яценюка еще и в участии в боевых действиях в Приднестровье...", - пишет она и публикует выводы российских "экспертов".

Герой Молдовы: российские оккупанты обвиняют члена УНА-УНСО Яценюка в участии в войне в Приднестровье 01

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"С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченской дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка. Ниже - фото из материалов расследования, на основании которого было вынесено решение Есентукского "суда" о заочном аресте Яценюка.

Герой Молдовы: российские оккупанты обвиняют члена УНА-УНСО Яценюка в участии в войне в Приднестровье 02


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Герой Молдовы: российские оккупанты обвиняют члена УНА-УНСО Яценюка в участии в войне в Приднестровье 03Герой Молдовы: российские оккупанты обвиняют члена УНА-УНСО Яценюка в участии в войне в Приднестровье 04Герой Молдовы: российские оккупанты обвиняют члена УНА-УНСО Яценюка в участии в войне в Приднестровье 05


В свою очередь депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар, комментируя пост пресс-секретаря Яценюка, вспомнила курьезную историю, которая приключилась с бывшим премьером в связи с российскими фейковыми обвинениями.

"Как-то на фракции Арсений рассказал историю, от которой все долго не могли вылезти из-под стульев:

"Франкфуртский аэропорт. Подходит ко мне человек явно знающий, что такое силовые противостояния и спрашивает с кавказскими акцентом:

- Арсэний? Нэ ошибаюсь?

- Арсений - отвечаю с удивлением.

Мужчина расплывается в улыбке, подает руку и говорит:

- Уважаю!

- а Вы откуда? - спрашиваю

- Как откуда? Чэчня!"

Сегодня "гениальное российское правосудие" делает Арсения Героя Молдовы и освободительного движения в Приднестровье). Думаю, где-то в российской прокуратуре есть тайный поклонник Яценюка, который так упорно формирует ему образ "националистического силовика". Ну образ в Украине сейчас явно популярен). Хунта - она ​​такая. Да. И последнее. Следующий фильм о Джеймсе Бонде должен называться: "Под кодовым названием Арсений". Сценарий тщательно выписан русскими креативными спецслужбами)", - пишет Сюмар.

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знавал когда то одного забитого соседа во дворе ..Чуханили его кому не лень . Робкий и тихий ,даже школота унижала..А у него не одна война за плечами .Основная специальность армейская разведка...
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Только не надо заливать. Типа на войнах жизнью рискует, а во дворе всех боится.
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АААААААААА-ХХХХХХХХХХХХХ-АААААААААА-ХХХХХХХХХХХХХХ-аааааааааааа-ха-ха-ха
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ох, ты ж Господи!
а финский снайпер? то не-не?
а ну поднатужьтесь...
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Аш гордость берет..) З дитинства москалям жити не дає..)))😎
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Доказательство неопровержимое для сказочников-раиских судей))))))
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Рембо в квадрате )))))
Ведь они только плели что он ГЕРОЙ Чеченской войны.... Уже и молдавской )))) Нужно ему Героя Украины давать ))))
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ну тупые... Молдова же воевала против "зеленых человечков" из УНА-УНСО (от Приднестровья)

Как оно может стать героем того против чего воевало ?!!




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Ты бредишь?
Молдова воевала против генерала Лебедя раиского Хенерала готорого потом сама же и убрала так как сильно много знал
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Ну так УНА-УНСО и воевала совмесьтно с 14 армией Лебедя против Молдовы


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ты хочешь сказать что яценюка хотят привлечь к ответственности за то, за что генерала ЛЕБЕДЯ награждали???? Или же все таки они были на разных "баррикадах"?
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думаешь оно это знает?... похоже нынешняя молодежь в Деда мороза верит
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Задовбали вже своїм Яценюком, вже не смішно, таке враження, що кремль його з наміром піарить.
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Демарш Саакашвили и Тимошенко провалился, полностью

Former Georgian president Saakashvili plans return to Ukraine

Группа нарушителей украинской границы во главе с тандемом Саакашвили-Тимошенко отправились во Львов для передышки после ратных трудов и создания тылового бастиона для дальнейших боевых действий. Правда, слегка отдышавшись на следующее утро они увидели, что ситуация не такая радужная, как им представлялось в экстатическом порыве на границе.

Обнаружилось, что каждый из участников не так представлял себе последствия своих действий. Садовой, хоть и любезно предоставил им лучшую гостиницу города "Леополис", не стал участвовать в разработке их военных планов, а ограничился протокольными приветствиями и пожеланиями добра и счастья в своем фирменном духе. Более того, на всякий случай, он мудро, хотя и несколько лицемерно призвал все стороны остудить головы и перевести события в правовое поле, после чего занялся своими рутинными делами. Интересно, как долго он будет мириться с сожительством со своими заклятыми друзьями из вышеуказанного тандема.

Впрочем, одна участница съехала со съемного жилья уже на следующий день. Юлия Владимировна своим, хотя и увядающим, но все еще острым политическим чутьем быстро поняла, что кто-то из них лишний на этом празднике. После провалившейся попытки сказать людям "слова правды" про преступную власть и злочинний режим, когда буквально первые ее фразы потонули в дружном скандировании "Юля геть!", она поняла, что позволила себя использовать раньше, чем успела использовать Мишу. Поскольку оба они не могут быть вторыми номерами, а первое место только одно, она решила, что это первое место находится в Киеве и быстро туда укатила, забрав свою группу поддержки и оставив Михо со второстепенными и ни что не влияющими лицами типа Деревянко, Семенченко и другие. В Киеве она развернулась во всю свою былую мощь на манипулятивной программе ICTV по договоренности с владельцем канала. Правда, не понимаю какая тому от этого польза. Ну то такое. Пока Миша доберется до Киева, да и доберется ли вообще, она быстро поставит его на место и привычно займет свою позицию пропутинской оппозиционерки номер один. Кстати, я забыла, не она ли это смеялась с Путиным над Саакашвили в тот момент, когда Грузия отбивалась от России; не она ли провалила голосование о признании России агрессором в грузино-российской войне.

Так Саакашвили остался фактически один в своем львовском затворничестве. Он действительно никому не нужен и меньше всех тем, с кем он десятого сентября вступил в ситуативный и очень короткий союз. Он растерялся. Он не может долго сидеть у подножия Высокого замка и выступать с заявлениям, которые носят все более юмористический характер. Он должен как-то действовать, но похоже, что находится в цугцванге. Откровенное вранье в отношении потерянного паспорта, попытка спрятаться в номере от вручения административного протокола, противоречивые заявления истерического характера, балабольство в стиле Шарикова и большевиков - это то, к чему скатился человек, которого еще недавно действительно уважали в Украине и в Грузии. Очень, очень жаль.

Наверняка эта группа, хотя скорее всего без активного участия Садового, еще некоторое время будет пытаться изображать из себя "объединенную оппозицию" к Порошенко, однако не имея за душой никакой общей конструктивной цели, быстро превратится в оппозицию друг к другу.

Что еще интересно, так это состав тех бойцов, которые дружно, по заранее разработанному плану прорывали редкую цепь украинских пограничников. Среди них обнаружились персонажи из пророссийских и просто российских структур, таких как Союз российских ветеранов, активисты титушечного движения, бенефициары российских медийных и политических проектов и другие. Это ж надо, докатиться до привлечения к своей поддержке, в том числе силовой, откровенных бандитов и русских агентов. И это делает тот, кто объявляет себя врагом Путина номер один.

К сожалению, нашлись и такие политические силы, которые в этот острый момент решили половить рыбку в мутной воде. СМИ, связанные с НФ и Яценюком начали дружно ставить на одну доску Порошенко и Саакашвили, воспользовавшись действительными или мнимыми ошибками Президента в истории их отношений. Не думаю, что сейчас именно то время, когда об этом следует говорить. Сначала нужно вместе справиться с этой проблемой, а потом можно и подискутировать на досуге.

Надо не забывать также и о реформах, которые нас ждут в этом месяце, об опасности с востока и севера и других вещах, более важных чем политический авантюризм.

Кстати, государству надо бы применить закон и силу к этим зарвавшимся авантюристам и желательно как можно скорее.
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Все пытаются сделать с Сени головореза, но оно что-то ну никак не получается, что еврейский мальчик с Черновцов поехал русню резать.
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Иврейские ане такие, вон два поца из всей мардвы пидароф стелали.
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а Какие претензии у кремлядей?

УНА-УНСО воевала против "молдофашыздов" на стороне "русского мира". Будь чеченцы на месте молдаван с их миролюбиво-овце-подобным характером, взлетало бы в воздух по всей Украине.


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Тогда кроме УНА -УНСО и правительство Украины поддерживало пмр, через Украину из России шло бесприпятсвенное снабжение 14 армии Лебедя.
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Казань брал, Астрахань брал, Ревель брал, Приднестровье не брал ) )))))) Ох и Арсений)
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Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?


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Иран только начал документы собирать на эту тему.
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очень больно сеня наступил винторогим на виноградинки, когда снял Украину с газовой иглы.
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Скільки ж на долю Арсенія перепало ... І ,м'яко кажучи, євреєм називали ,і примудрився всіх обікрасти ,і в Чеченії повоював ,а тепер ще й у Придністров'ї ...
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Наступні пригоди про В'єтнам чекаємо із кремля
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А теперь ещё и все 24 виллы, что в Майами купил, смыло.
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Так УНА-УНСО воевало против Молдовы на стороне россии . Более 60 УНСОВцев награждены медалями "защитник приднестровья " . Походу Яценюк должен быть герой кацапстана.
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Яценюка как минимум должен быть героем кацапстана за то что убивал кацапов в Чечне.
Ведь кадырову дали за это героя, чем Сеня хуже то
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Ликвидировать надо козломордым этого страшного террориста.
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что бы парашники не разочаровались в своих фантазиях , назначить Сеню президентом , пусть разнесет расию в пух )))
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Так Сеня и в Гитлерюгенде участвовал.Настоящий хунтист
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это не гитлерюгенд и тем более не сс. Это танковые войска и звание оберфельдфебель.
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Не надо позорить какие-либо структуры и организации якобы причастностью к ним кроликоподобного слизняка.
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надюсь після другого терміну пороха буде президентом яценюк
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Вот это яценюк у нас) вот это Сеня))) Прям рембо с терминатором в одном флаконе)) ппц кацапы е..нулись))
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...походу, у Петросяна с баблом большие проблемы, раз он уже начал свои "шутки" СМИшникам толкать...

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Кролік кривавий . А що до цих фото. Так там якийсь не домірок на фото (можливо фотошоп взагалі). Яценюк вище зростом і на багато,людини,яку на фото видають за Яценюка.
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да он это - точно говорю )) только почему без шмайсера?
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ой-вей! все это сказки для быдло-злектората! перед выборами (или не задолго до них) такие вбросы "говнанавентилятор" очень даже поднимут сенин рейтинг. дальше, панове, думайте сами! редакторы "цензора", а Вам не стыдно, за такую говно-статейку? почем нынче заказная статья на форуме, с огромным посещением? пысы: сеня/боты идут найух,строем и мелким шагом...
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ЯЦЕНЮКА В ПРЕЗИДЕНТЫ! НУ ТОГДА МИГОМ ОСВОБОДИМ СВОЮ РОДНУЮ НО ВРЕМЕННО ОККУПИРОВАННУЮ ПРОКЛЯТЫМИ РОССИЙСКИМИ ФАШИСТАМИ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ КРЫМА И ДОНБАССА. ВЕДЬ ЕГО КРЕМЛЁВСКИЕ ФАШИСТЫ )(УЙЛА БОЯТСЯ КАК ОГНЯ. НО СЕНЬКЕ ДЛЯ НАЧАЛА НАДО ПРЕКРАТИТЬ ВОРОВАТЬ А ТАМ ГЛЯДИ И ПРОКАНАЕТ В ХАРАНТЫ.
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я так и знал, сеня лупил русню по всюду - вы думаите он теперь в отставке, неее, он в Сирию попёр под чужим именим и русню лупит.
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а шо - таки можжет быть - во дает - молодчага)))))
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З таким досвідом, переманить Ізраель нашого Сеню керівником Моссаду, тут і до бабки не ходи.
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все - если так то голосую за Сеню - а тут некоторые писали - кролик .кролик - а он вон - Кролик - Воин))))
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Казламордые рейтинг Сене поднимают, чтоб отвлечь поддержку от Михо?)....
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А нам яке діло до кидали з антинародного фронту ? .Поділили Україну з соєвими риглями і доять , до того ж вже є всі ознаки диктатури.
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Интересно, сколько этот ссыкун, платит пидарашкам за этот хайп?
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Ха-ха-ха!!! Оказывается наш Арсений Петрович тот еще боевик. А на вид такой ботаник в очках. Молодец, Сеня!
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ну как то я начинаю уважать Яценюка)))) Это вам не Зорян и Шкиряк))) Это вам ого го го,)))
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в Чернівцях це найсмішнішший анекдот - наш сеня рЄмбо ))))
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в общем давно пора ушастого кулявлобного щирого украинского реформуна мордва отдать на поругание, за злодеяния последнего перед народом Украины.
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- учавствовал?
- было немного..
сеня потянулся за сигаретой
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Сеня, признавайся, сколь казламордых наколпашил на совко-финской войне?! И не ври шо ту линию Маннергейм придумал!...
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Арсений "Куля" Яценюк показывает новобранцу из села отрезанную голову русского медведя


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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Герой Молдовы": российские оккупанты обвиняют "члена УНА-УНСО" Яценюка в участии в войне в Приднестровье. ФОТОрепортаж
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