 "Герой Молдовы": российские оккупанты обвиняют "члена УНА-УНСО" Яценюка в участии в войне в Приднестровье. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь экс-премьера, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка Ольга Лаппо.
"Теперь кремлевское кривосудие обвиняет Арсения Яценюка еще и в участии в боевых действиях в Приднестровье...", - пишет она и публикует выводы российских "экспертов".
"С целью "всестороннего и объективного расследования" "чеченской дела Яценюка" российские "следователи" нашли фотографию членов УНА-УНСО 1992 года в Приднестровье. На ней "росэксперты" "смогли" идентифицировать Арсения Яценюка. Ниже - фото из материалов расследования, на основании которого было вынесено решение Есентукского "суда" о заочном аресте Яценюка.
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В свою очередь депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар, комментируя пост пресс-секретаря Яценюка, вспомнила курьезную историю, которая приключилась с бывшим премьером в связи с российскими фейковыми обвинениями.
"Как-то на фракции Арсений рассказал историю, от которой все долго не могли вылезти из-под стульев:
"Франкфуртский аэропорт. Подходит ко мне человек явно знающий, что такое силовые противостояния и спрашивает с кавказскими акцентом:
- Арсэний? Нэ ошибаюсь?
- Арсений - отвечаю с удивлением.
Мужчина расплывается в улыбке, подает руку и говорит:
- Уважаю!
- а Вы откуда? - спрашиваю
- Как откуда? Чэчня!"
Сегодня "гениальное российское правосудие" делает Арсения Героя Молдовы и освободительного движения в Приднестровье). Думаю, где-то в российской прокуратуре есть тайный поклонник Яценюка, который так упорно формирует ему образ "националистического силовика". Ну образ в Украине сейчас явно популярен). Хунта - она такая. Да. И последнее. Следующий фильм о Джеймсе Бонде должен называться: "Под кодовым названием Арсений". Сценарий тщательно выписан русскими креативными спецслужбами)", - пишет Сюмар.
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а финский снайпер? то не-не?
а ну поднатужьтесь...
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Ведь они только плели что он ГЕРОЙ Чеченской войны.... Уже и молдавской )))) Нужно ему Героя Украины давать ))))
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Как оно может стать героем того против чего воевало ?!!
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Молдова воевала против генерала Лебедя раиского Хенерала готорого потом сама же и убрала так как сильно много знал
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Former Georgian president Saakashvili plans return to Ukraine
Группа нарушителей украинской границы во главе с тандемом Саакашвили-Тимошенко отправились во Львов для передышки после ратных трудов и создания тылового бастиона для дальнейших боевых действий. Правда, слегка отдышавшись на следующее утро они увидели, что ситуация не такая радужная, как им представлялось в экстатическом порыве на границе.
Обнаружилось, что каждый из участников не так представлял себе последствия своих действий. Садовой, хоть и любезно предоставил им лучшую гостиницу города "Леополис", не стал участвовать в разработке их военных планов, а ограничился протокольными приветствиями и пожеланиями добра и счастья в своем фирменном духе. Более того, на всякий случай, он мудро, хотя и несколько лицемерно призвал все стороны остудить головы и перевести события в правовое поле, после чего занялся своими рутинными делами. Интересно, как долго он будет мириться с сожительством со своими заклятыми друзьями из вышеуказанного тандема.
Впрочем, одна участница съехала со съемного жилья уже на следующий день. Юлия Владимировна своим, хотя и увядающим, но все еще острым политическим чутьем быстро поняла, что кто-то из них лишний на этом празднике. После провалившейся попытки сказать людям "слова правды" про преступную власть и злочинний режим, когда буквально первые ее фразы потонули в дружном скандировании "Юля геть!", она поняла, что позволила себя использовать раньше, чем успела использовать Мишу. Поскольку оба они не могут быть вторыми номерами, а первое место только одно, она решила, что это первое место находится в Киеве и быстро туда укатила, забрав свою группу поддержки и оставив Михо со второстепенными и ни что не влияющими лицами типа Деревянко, Семенченко и другие. В Киеве она развернулась во всю свою былую мощь на манипулятивной программе ICTV по договоренности с владельцем канала. Правда, не понимаю какая тому от этого польза. Ну то такое. Пока Миша доберется до Киева, да и доберется ли вообще, она быстро поставит его на место и привычно займет свою позицию пропутинской оппозиционерки номер один. Кстати, я забыла, не она ли это смеялась с Путиным над Саакашвили в тот момент, когда Грузия отбивалась от России; не она ли провалила голосование о признании России агрессором в грузино-российской войне.
Так Саакашвили остался фактически один в своем львовском затворничестве. Он действительно никому не нужен и меньше всех тем, с кем он десятого сентября вступил в ситуативный и очень короткий союз. Он растерялся. Он не может долго сидеть у подножия Высокого замка и выступать с заявлениям, которые носят все более юмористический характер. Он должен как-то действовать, но похоже, что находится в цугцванге. Откровенное вранье в отношении потерянного паспорта, попытка спрятаться в номере от вручения административного протокола, противоречивые заявления истерического характера, балабольство в стиле Шарикова и большевиков - это то, к чему скатился человек, которого еще недавно действительно уважали в Украине и в Грузии. Очень, очень жаль.
Наверняка эта группа, хотя скорее всего без активного участия Садового, еще некоторое время будет пытаться изображать из себя "объединенную оппозицию" к Порошенко, однако не имея за душой никакой общей конструктивной цели, быстро превратится в оппозицию друг к другу.
Что еще интересно, так это состав тех бойцов, которые дружно, по заранее разработанному плану прорывали редкую цепь украинских пограничников. Среди них обнаружились персонажи из пророссийских и просто российских структур, таких как Союз российских ветеранов, активисты титушечного движения, бенефициары российских медийных и политических проектов и другие. Это ж надо, докатиться до привлечения к своей поддержке, в том числе силовой, откровенных бандитов и русских агентов. И это делает тот, кто объявляет себя врагом Путина номер один.
К сожалению, нашлись и такие политические силы, которые в этот острый момент решили половить рыбку в мутной воде. СМИ, связанные с НФ и Яценюком начали дружно ставить на одну доску Порошенко и Саакашвили, воспользовавшись действительными или мнимыми ошибками Президента в истории их отношений. Не думаю, что сейчас именно то время, когда об этом следует говорить. Сначала нужно вместе справиться с этой проблемой, а потом можно и подискутировать на досуге.
Надо не забывать также и о реформах, которые нас ждут в этом месяце, об опасности с востока и севера и других вещах, более важных чем политический авантюризм.
Кстати, государству надо бы применить закон и силу к этим зарвавшимся авантюристам и желательно как можно скорее.
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УНА-УНСО воевала против "молдофашыздов" на стороне "русского мира". Будь чеченцы на месте молдаван с их миролюбиво-овце-подобным характером, взлетало бы в воздух по всей Украине.
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Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.
Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.
Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,
Ну почему у нас наоборот?
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Ведь кадырову дали за это героя, чем Сеня хуже то
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Он такой, наш Арсений!.
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- было немного..
сеня потянулся за сигаретой
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