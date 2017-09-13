 Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Собеседники обсудили состояние внедрения образовательной, медицинской и пенсионной реформ, а также
перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования.
Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста.
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хто колись брав у мвф -то тих країн вже не існує
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фраз.
"Я не ел шесть дней..." (знаменитая фраза Кисы Воробьянинова из "12 стульев")
Полный вариант:
«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.»
мвф даст деньги для дерибана !
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