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 Политика Украины, Экономика
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Все про:МВФ (2448) переговоры (3466) Порошенко (13785)

 Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко принял первого заместителя Директора-распорядителя МВФ Дэвида Липтона.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Собеседники обсудили состояние внедрения образовательной, медицинской и пенсионной реформ, а также
перспективы выполнения Меморандума об экономической и финансовой политике в контексте предоставления очередного транша Украине в рамках программы Механизма расширенного финансирования.

Порошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый транш МВФ станет возможным после принятия Радой пенсионной реформы, - Денисенко

Липтон подчеркнул, что Украина должна воспользоваться положительным улучшением во внутренней экономике для завершения реформ и стабильного роста.
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Тварь Барыжная,позорит Украину,у него деньги из горла прут,а он как нищий поберается,от имени нищего Народа,а потом все себе по карманам пихает.
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бери вище ...З Е М Л Я ! срати вони хтіли на ті цурпалки що залишилися і придатні тільки на тирсоплиту ...а ліс кругляк першосортний вони як возили так і возять просто тепер "фури" тентовані використовують ...щоб КАЗЛИ не бачили
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Дураков бы всех отдать взамен, да кому они там нужны ?
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Тогда будем считать что это просто благотворительность.
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МВФ даёт деньги для поддержания курса гривны - это основное. Если нет стабильной валюты, государство идёт вразнос. Поинтересуйтесь историей Веймарской Республики.
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цікаво як барига-рантьє з злодієм-баригою "обсуждают" медичну реформу ? ...БРЕД ...
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злочинна мвф дасть гроші....їх розкрадуть -кинуть в офшори тому ж мвф ...а боржником буде українець

хто колись брав у мвф -то тих країн вже не існує
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коли прийде час питати то кесарю кесареве ...туалетну "бумагу" жидовладюкам давали... жиди крали ...де крадене лежить МВФ знає ...там по панамошвейцаріях нехай і забирають
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Ну чого так відразу? Ну почула людина від когось таку фразу, а глянути на сайті МВФ інформацію, то ж довго і важко просто.
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Ну така я людина- на чорне кажу чорне, а довбня довбнем називаю.
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Местная троллеферма разбушевалась. Какой всё же *удак вам зарплаты платит ? Ведь Порох вам не по зубам.
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же не манж па сис жур
фраз.
"Я не ел шесть дней..." (знаменитая фраза Кисы Воробьянинова из "12 стульев")
Полный вариант:
«Месье, же не манж па сис жур. Гебен мир зи битте этвас копек ауф дем штюк брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы.»

мвф даст деньги для дерибана !
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Обсуждается чисто экономически-финансовый вопрос с МВФ а за столом нет ни Гройсмана, ни мин.финансов, ни мин.экономики и главы нац.банка - Петро дает понять МФВ - Усе решаю я.. бо я - царь..
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Не має бажання висловлювати не патріотичні думки і цитувати північного фюрера, який висказався, що такої країни немає, але всі роки одні теревені і тотальне знищення всього українського, ось настав момент з розставанням землі, бо країна знаходиться під зовнішнім керування тому і приїхали ці пани-проконтролювати як повертають те що отримали. Після Великої Французської Революції скільки знадобилось часу Наполеону для відтворення країни? Десять років! Карл десять років....громадянський кодекс діяв без змін до 1936 року....і зараз діє. А тут? Цим народом керують злодії...знімайте розові окуляри і ....тут.....бо нападе і що тоді😊
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныПорошенко провел переговоры с первым заместителем Директора-распорядителя МВФ Липтоном. ФОТО
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