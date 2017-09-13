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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18139) оружие (4107) Нацполиция (8695)

 Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами. ФОТО

В Киеве сотрудники правоохранительных органов изъяли у 28-летнего мужчины автомат с патронами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичного управления Национальной полиции.

"Получив оперативную информацию о незаконном хранении оружия, работники Подольского управления полиции провели обыск в квартире 28-летнего местного жителя на ул. Борщаговской. При обследовании дома злоумышленника следственно-оперативная группа обнаружила автомат и патроны. Изъятое оружие правоохранители направили на экспертное исследование", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За трое суток в ходе спецоперации по всей Украине изъято: 106 единиц оружия, 233 гранаты и 58 взрывных устройств, - Нацполиция

Злоумышленником оказался 28-летний ранее несудимый местный житель

Указано, что по данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

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Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами 01Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами 02Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами 03

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Пфф...у народа сейчас оружия не меньше чем у армии...
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При януковичі було більше.Тому,що армію розвалювала партія регіонів по вказівці з кремля.
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Овощ овощем, но сейчас увидеть какой то пистолет или гранату можно чуть ли не на каждом шагу. Новости с постоянными взрывами или перестрелками тому подтверждение. Из зоны конфкликта его навезли "мама не горюй"
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Автомат , да еще из патронами! А и ствол у него наверно есть!
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будь яка еновина *приравляеться* коментарями про Порошенко. Зарказ побачим,як тут *розквітне* потік обвинувачен
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Какая маркировочка патрончиков интересная! LCW. А кто-то мне втирал тут, что кацапы Луганский патронный заводик уже вывезли к себе куда-то... Не-а! Вот она- продукция. Кстати, а шо там у нас с этим? Уже построили, производство запустили? А то я мог пропустить это эпохальное событие.
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похоже на польские патроны... у меня такие же. и карабин такой же почти, только с боковым прикладом. а вот у чела наверное просто нет разрешения. кстати, коробка, я в такой же купил ))
карабин! какой нах автомат??? ну тупые менты
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вероятно да! полез глянул на свои ) не такая маркировка )
я брал польские. и желтые у меня по цвету
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Кастрированный охот. карабин. И охотничьи Луганские патроны. Сеансация бля!
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возможно, есть и разрешение, но при себе не было. все может быть
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Ага, правда они "пробивают" срок действия и наличие разрешения у себя. Они же эти же разрешения и выдают. Этому не выдали.
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Клеймо на колодке прицела, здорово напоминает клеймо гражданского АК, Маяк МК-072СН...
Может "оружейный барон", просто не вовремя разрешение переоформил?
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Все верно. это МКМ-072 в заводской упаковке и патроны гражданские. Скорее всего, он попал на "окно" когда зеленка уже не действительна а книжку не выписали.

Есть вариант, что он украл, но это как-то крайне маловероятно с заводской коробкой и токсичной оберткой........
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Сенсацию менты высасывают из пальца.. Гражданский карабин "маяк" и магазинные патроны.
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Більше зброї населенню - автоматичної і різної ...!
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