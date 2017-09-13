 Полиция изъяла у киевлянина автомат с патронами. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации столичного управления Национальной полиции.
"Получив оперативную информацию о незаконном хранении оружия, работники Подольского управления полиции провели обыск в квартире 28-летнего местного жителя на ул. Борщаговской. При обследовании дома злоумышленника следственно-оперативная группа обнаружила автомат и патроны. Изъятое оружие правоохранители направили на экспертное исследование", - сказано в сообщении.
Злоумышленником оказался 28-летний ранее несудимый местный житель
Указано, что по данному факту следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.
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карабин! какой нах автомат??? ну тупые менты
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я брал польские. и желтые у меня по цвету
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Может "оружейный барон", просто не вовремя разрешение переоформил?
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Есть вариант, что он украл, но это как-то крайне маловероятно с заводской коробкой и токсичной оберткой........
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модернизированный АК47
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