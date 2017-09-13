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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Чиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В среду, 13 сентября, сотрудники прокуратуры совместно с полицией разоблачили на взятке главного специалиста одного из отделов Киевской районной администрации в г. Одессе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.

Чиновник получил 3 тыс. грн неправомерной выгоды от гражданина за несоставление административного протокола и непрепятствование торговле, а также за согласование документации для размещения объектов уличной торговли.

Чиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Чиновник Государственной архитектурно-строительной инспекции задержан на Закарпатье за получение 4,5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Чиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

Проводятся первоочередные следственные действия.

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а вот рыжий татарин, обокравший государство и нищий народ на миллиарды, почему-то не задержан..вывод ..воровать надо больше!! и будешь на свободе!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЧиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
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