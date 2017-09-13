 Чиновник РГА задержан в Одессе при получении 3 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Одесской области.
Чиновник получил 3 тыс. грн неправомерной выгоды от гражданина за несоставление административного протокола и непрепятствование торговле, а также за согласование документации для размещения объектов уличной торговли.
Проводятся первоочередные следственные действия.
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не, ну нельзя же так демпинговать!!!
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