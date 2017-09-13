 Вандалы на Одесчине сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил местный активист Владимир Седов, передает Цензор.НЕТ.
12 сентября 2017 года в центре города Ананьева Одесской области был сожжен недавно установленный общественными активистами стенд Мемориала памяти погибших воинов АТО и Небесной сотни.
Как сообщили в местном отделении полиции, поджог произошел примерно в 2.30 ночи.
По мнению местных активистов, этот циничный акт политического вандализма является очередным случаем демонстрации безнаказанности сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе.
"Следует напомнить, что не так давно этот стенд Мемориала неизвестными злоумышленниками был облит краской, виновных так и не нашли", - написал Седов.
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я бы сказал безнаказанность сепаратистов в целом по стране..
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http://dnpmag.com/2017/08/15/sud-lincha-v-meksike-neizvestnye-otrubili-ruki-tem-kto-dazhe-policiyu-ne-boyalsya/
народ - есть власть, а у власти есть - право
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Тут все СБУ, прокуратура, милиция поставлены на уши из-за "прорыва Михо". Им НЕКОГДА.
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Чекистская банда, действующая под вывеской Secured Borders, которая связана с другой лубянской структурой т.н. «Агентством интернет-исследований», более известной как "фабрика троллей" путинского повара Евгения Пригожина, в августе 2016 года пыталось устроить массовые беспорядки и митинги против мусульман в городке Твин-Фолс в Айдахо (США), активно принимавшем иммигрантов при президенте Бараке Обаме. Об этом стало известно изданию The Daily Beast.
Объявление о митинге в Айдахо было обнаружено Daily Beast в кэше поисковиков, это одно из множества удаленных объявлений от фейковых сообществ в Facebook, которые использовались чекистами из "фабрики троллей" для создания страниц мероприятий, призывающих выйти на политические митинги.
Представитель Facebook подтвердил The Daily Beast, что социальная сеть закрыла несколько рекламируемых Facebook Events мероприятий посредством платных объявлений.
Американское издание считает эти объявления свидетельством того, что кремлевские попытки формировать американский политический дискурс продвинулись дальше фальшивых новостей и подталкивают ничего не подозревающих американцев к конкретным действиям в реальной жизни, в том числе к массовым беспорядкам и акциям протеста.
"Это следующий шаг, - сказал The Daily Beast Клинт Уоттс, бывший агент ФБР и эксперт по российской пропаганде. - Цель влияния - создать изменения в поведении. Простейшее поведение - побудить кого-то распространять пропаганду, созданную и посеянную Россией. Вторая часть влияния на поведение - побудить людей делать что-то физически".
"Большая часть русской пропаганды с тех пор была удалена. Однако ее обрывки до сих пор видны в кэше поисковых систем, в том числе объявление в Facebook Events - инструменте соцсети для управления событиями и рассылки приглашений на них - о состоявшейся 27 августа демонстрации в сельскохозяйственном городке в Айдахо, известном гостеприимством в отношении беженцев", - говорится в статье.
Напомним, что на прошлой неделе Facebook сообщил, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тыс. рекламных сообщений с политическим контентом. В Кремле, как обычно в случаях разоблачений, прикинулись дурачкам и заявили, что ничего не знают и не имеют никакого отношения к произошедшему.
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Порошенко и Аваков выглядят как как защитники сепаров и ваты.
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Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы ... - Портал Акцент
akzent.zp.ua/berdyanskomu-pogranichniku-dali-13-let-tyurmy-za-borbu-s-terroristami/
..
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и такой случай не один.
таким способом ведут системный подрыв обороноспособности страны в целом...
интересно - а в каком месте сидит Ярош?
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Ну вот когда правохранителям бороться с коррупцией и сепарами? Это для них мелочи, главное по указке власти преследовать лидера оппозиционной партии Саакашвили.
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А тут интересно, хоть одна шавка МВД обратит внимание, хоть один порохатый блохер или дупутат возмутится, что память погибших на революции осквернили? Хотя судя по их поступкам, они уже едва помнят что была какая-то там революция.
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а может быть не в Авакове дело?
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ну выгонишь Авакова - он не сильно обидится.
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У Барыги и его шестерок есть дела поважнее - он с Михо и Патриотами борется.
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