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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Одесская область (1686) поджог (687) вандализм (445) Небесная Сотня (146)

 Вандалы на Одесчине сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. ФОТО

В Ананьеве Одесской области неизвестные сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил местный активист Владимир Седов, передает Цензор.НЕТ.

12 сентября 2017 года в центре города Ананьева Одесской области был сожжен недавно установленный общественными активистами стенд Мемориала памяти погибших воинов АТО и Небесной сотни.

Вандалы на Одесчине сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни 01

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Вандалы на Одесчине сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни 02

Как сообщили в местном отделении полиции, поджог произошел примерно в 2.30 ночи.

По мнению местных активистов, этот циничный акт политического вандализма является очередным случаем демонстрации безнаказанности сепаратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе.

Смотрите также: Вандалы уничтожили мемориальную доску Герою Небесной Сотни Сенику в центре Киева. ФОТО

"Следует напомнить, что не так давно этот стенд Мемориала неизвестными злоумышленниками был облит краской, виновных так и не нашли", - написал Седов.
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"По мнению местных активистов, этот циничный акт политического вандализма является очередным случаем демонстрации безнаказанности сераратистов, которые делают все для дестабилизации ситуации в городе и районе."

я бы сказал безнаказанность сепаратистов в целом по стране..
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Так правоохранителям некогда с сепаратистами бороться, они заняты Саакашвили, гнобят его только так.
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И это не просто какие-то поджигатели-одиночки, а это такой-же ОРГАНИЗОВАННЫЙ "быдляк титушников", как и в случае Саакашвили, когда их привезли к пункту Краковец. Эти "ордлята" на подхвате у власти.
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Коли керівник одеського УМВС сепар з Криму, уродженець Луганська, який працював в Криму з прокуроршей Поклонською, про який патріотизм можна говорити? Поліція не буде шукати вандалів, бо поліція Одеської області сама проти України і не пропускає жодного шансу побити українських активістів та звільнити сепаратистів від відповідальності!
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по области, да и в городе все намного печальнее чем люди видят по телевизору.и с каждым днем обстановка все опаснее.
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Я Головина лично не знаю, но люди, которые его знают по службе и которым я верю, отзываются о нём положительно.
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Суд Линча в Мексике: неизвестные отрубили руки тем, кто даже полицию не боялся!

http://dnpmag.com/2017/08/15/sud-lincha-v-meksike-neizvestnye-otrubili-ruki-tem-kto-dazhe-policiyu-ne-boyalsya/

народ - есть власть, а у власти есть - право
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Мрази пропутинские! Будьте вы прокляты, гниды!!!
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Ну что вы со своими стендами.....
Тут все СБУ, прокуратура, милиция поставлены на уши из-за "прорыва Михо". Им НЕКОГДА.
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Що б не сталось винна влада а ти і такі як ти дописювачі тут не при чому? Та кожен з вас барига ще той, який продасть і перепродасть все на чому світ стоїть. І гавкають на кожен рух в країні гірше ніж московські шавки.
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Ти себе слоном вважаєш? Хіба що по розмірах безміроної дурості.
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Чекисты пытались организовать массовые беспорядки в США

Чекистская банда, действующая под вывеской Secured Borders, которая связана с другой лубянской структурой т.н. «Агентством интернет-исследований», более известной как "фабрика троллей" путинского повара Евгения Пригожина, в августе 2016 года пыталось устроить массовые беспорядки и митинги против мусульман в городке Твин-Фолс в Айдахо (США), активно принимавшем иммигрантов при президенте Бараке Обаме. Об этом стало известно изданию The Daily Beast.
Объявление о митинге в Айдахо было обнаружено Daily Beast в кэше поисковиков, это одно из множества удаленных объявлений от фейковых сообществ в Facebook, которые использовались чекистами из "фабрики троллей" для создания страниц мероприятий, призывающих выйти на политические митинги.
Представитель Facebook подтвердил The Daily Beast, что социальная сеть закрыла несколько рекламируемых Facebook Events мероприятий посредством платных объявлений.
Американское издание считает эти объявления свидетельством того, что кремлевские попытки формировать американский политический дискурс продвинулись дальше фальшивых новостей и подталкивают ничего не подозревающих американцев к конкретным действиям в реальной жизни, в том числе к массовым беспорядкам и акциям протеста.
"Это следующий шаг, - сказал The Daily Beast Клинт Уоттс, бывший агент ФБР и эксперт по российской пропаганде. - Цель влияния - создать изменения в поведении. Простейшее поведение - побудить кого-то распространять пропаганду, созданную и посеянную Россией. Вторая часть влияния на поведение - побудить людей делать что-то физически".
"Большая часть русской пропаганды с тех пор была удалена. Однако ее обрывки до сих пор видны в кэше поисковых систем, в том числе объявление в Facebook Events - инструменте соцсети для управления событиями и рассылки приглашений на них - о состоявшейся 27 августа демонстрации в сельскохозяйственном городке в Айдахо, известном гостеприимством в отношении беженцев", - говорится в статье.
Напомним, что на прошлой неделе Facebook сообщил, что с фейковых аккаунтов из России было закуплено около 3 тыс. рекламных сообщений с политическим контентом. В Кремле, как обычно в случаях разоблачений, прикинулись дурачкам и заявили, что ничего не знают и не имеют никакого отношения к произошедшему.
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людям за это платят деньги нужно меньше устанавливать мемориалов памяти без охраны - сейчас война идет - война мерзкая подлая и гибридная в которой даже не гнушаются глумится над мертвыми - все по заветам Золотой орды
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Иудам Порошенко и Авакову по фиг на вату. Главное Саакашвили травить.
Порошенко и Аваков выглядят как как защитники сепаров и ваты.
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всё гораздо хуже. саакашвили выгребет, а вот такие вещи - это пипец
Бердянскому пограничнику дали 13 лет тюрьмы ... - Портал Акцент

akzent.zp.ua/berdyanskomu-pogranichniku-dali-13-let-tyurmy-za-borbu-s-terroristami/


..
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это действительно дно.
и такой случай не один.
таким способом ведут системный подрыв обороноспособности страны в целом...

интересно - а в каком месте сидит Ярош?
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Хоть бы камеру поставили с окна. Сепаров нужно отслеживать
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у нас никого за подобное ни то, шо не наказывают, даже не ищут. отсюда подобные вещи
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При такой напряжённости надо везде ставить камеры,что мешало немножко подумать?,это же не единичный случай,да и не первый....
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А я одне скаже - це було зроблено не без відома аваківської пластмасової поліції.
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К сожалению, такое можно наблюдать часто. Но если копнуть историю, например, войну за независимость Штатов против Британии, то тогда в самой Америке было полно врагов независимости, но время лечит. Так и у нас. Пройдет поколение и все станет по-другому, от сепаратизма не останется и следа.....Будем надеяться
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пиздуєм вже 1000 років, ніяк недопиздуєм. Мабуть поводирем навіть не Іван Сусанін, а йобнутий дідько.
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сумно до скрежету , що ми живемо серед такого людського непотребу ватяного....Це справжні виродки, які потребують ізоляції! Щиро сподіваюсь, що їх знайдуть і відправлять туди, де їхнє місце,- за грати!
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Там про відеокамери говорили - я думаю, що відеокамери вже давно є у всіх містах, і стоять вони в центральних частинах біля держустанов точно, патруль теж мав бути, тож пригадуємо Зоркого сокола, який на третій день не помітив, що у тюрьмі нема однієї стіни(чи не хотів помітити).
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" Уголовное производство по делу пересечения границы Саакашвили будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовской области"
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Ну вот когда правохранителям бороться с коррупцией и сепарами? Это для них мелочи, главное по указке власти преследовать лидера оппозиционной партии Саакашвили.
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бля...может хватит уже "толерантничать" с врагами Украины ?! Поймать с 10-к таких ублюдков и без базара, ментов, судов - инвалидами по жизни их сделать и такие "акции" прекратятся в один момент !
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це - наші торгові партнери!!!!! (© П.О. Порошенко)
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Саакашвили всех крупных порохатых политиков в состояние "алямр!!!" поставил, а перзидент целый день мучился диареей. Хотя его "преступление" не дотягивает даже до тяжкого.

А тут интересно, хоть одна шавка МВД обратит внимание, хоть один порохатый блохер или дупутат возмутится, что память погибших на революции осквернили? Хотя судя по их поступкам, они уже едва помнят что была какая-то там революция.
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Ментов уже больше чем воинов в стране. Все упитанные, лоснящиеся и бравые в тылу. Но толку от них мало, вон что сепары творят в городах и ничего, все им с рук сходит.
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Даже начинающему участковому понятно, что раскрыть это преступление против народа Украины (только так и нужно его квалифицировать) - как два пальца об... асфальт. Но оно раскрыто не будет. Это все, что нужно знать о власти.
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мародеры на кладбищах и вандалы на мемориалах забывают одну истину - мгновенно вам карма может и не ответит, а вот потом - не удивляйтесь!
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Гнать надо РюкзАвакава ссаными тряпками, причем давно. Пускай лучше рюкзаками торгует, что ли...
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И Гонтареву, и Муженко и Луценко и ... ... ...
а может быть не в Авакове дело?
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ну выгнали Гелетея Иловайского - он в Англии имение купил и в член не свистит.
ну выгонишь Авакова - он не сильно обидится.
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Падлюки.Только не вижу смысла в их действиях.Стену восстановят.Спасибо падлюки,що нагадали,що вы э.И нам простым громодянам,и полиции,и СБУ
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Зараз інтегрують лугандон в Україну, ватанів ще додадуть пару лямів, дебілізм, їх обробляла 3 роки рашен телебачення.
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руССкий мир давно уже тут ... для него сейчас самая большая проблема - Саакашвили
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Скоро руССких "миротворцев " заведут на Донбасс и тем самым признают что в Украине гражданская война ... с лысого педика снимут санкции и он будет героем...не.. ну сами подумайте - если %уйлу удалось повлиять на выборы в Штатах, то что ему стоило посадить липецкого в кресло президента Украины ... это как раз плюнуть.
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Не не найдут.
У Барыги и его шестерок есть дела поважнее - он с Михо и Патриотами борется.
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Якби були наказані вбивці Небесноі сотні, то цього вандалізму не булоб
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с этой властью это цветочки. Сепары и коллаборанты занимают высшие должности, о каком светлом будущем Украины с ними вообще можно вести речь.
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Да Авакову все это пофигу. Давно пора его выпнуть с этой должности, толку от него никакого, один вред.
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Красивый мемориал. Он будет восстановлен.Память о Героях Майдана,о Небесной сотне не разрушить и не уничтожить.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВандалы на Одесчине сожгли стенд мемориала погибшим воинам АТО и Героям Небесной сотни. ФОТО
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