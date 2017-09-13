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 Политика Украины, Экономика, Общество, Фоторепортаж
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Все про:газопровод (576) Жебривский (592) строительство (1777) Донецкая область (4649) Авдеевка (1657)

 Начато строительство нового газопровода в Авдеевку, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

В Донецкой области начались подготовительные работы к прокладке газопровода Очеретино-Авдеевка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает Цензор.НЕТ.

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По его словам, новый газопровод будет длиной более 14 километров и пройдет по территории, контролируемой украинскими властями. Стоимость проекта - 58 млн грн, половину которой заплатит Авдеевский коксохим, а другая половина средств выделена из областного бюджета.

"Сейчас завозим трубу, подготовили технику (частично арендовали ее у военных, частично - у подрядчика), получаем в ГАСК разрешение и, как сообщают мне подрядчики - 40 дней им нужно от начала прокладки труб, чтобы газ пошел в Авдеевку", - написал Жебривский.

Он отметил, что "ключевой проблемой в проекте была труба". "Сразу отмечу, что мы отказались от дешевой российской, предпочли качество, которое обеспечивает отечественный производитель. Но и здесь были вопросы - с Донецкоблгазом, который все делал для того, чтобы мы не купили трубу дешевле на 17 млн грн. Они каким-то странным образом определили фирму, где мы должны закупить трубы, зато мы нашли производителя, который по качеству, по сертификатам соответствует нормам, изложенным Донецкоблгазом. Подрядчик даже провел испытания - чтобы снять все вопросы по качеству. Но облгаз упирался, отказывался иметь дело с "не своей трубой" и только с подключением правоохранительных органов нам удалось забрать техническую документацию и проектно-сметную документацию, которую заказала и оплатила Авдеевскиая ВГА. Есть огромные вопросы к Донецкоблгазу: есть подозрение, что конечным бенефициаром 60 процентов облгазов продолжает быть Курченко. Было соответствующее обращение в правоохранительные органы по этому поводу, и этим вопросом занимаются", - пояснил Жебривский и пообещал наладить поставки газа в город до холодов.

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Начато строительство нового газопровода в Авдеевку, - Жебривский 08
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Страшно даже представить сколько украдут на том газопроводе ...
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Таке будівництво не підходить! Потрібно закопувати труби глибше та накривати їх бетонними плитами, а потім закопувати шаром землі -3-4м. Підступи до Авдіївки пристріляні з гармат 203мм, а ці снаряди лишают по собі воронки глибиною по 4-5 метрів, тому така глибина залягання газогону - не підходить! Влада викидає гроші на вітер, цей газопровід працювати не буде. Потрібно або заглиблюватись на 10-15м технологіями направленого буріння свердловин і по таким горизонтальним свердловинам тягнути газову трубу, щоб її неможливо було пошкодити обстрілами, або рити траншею на 7-8м. глибиною і на глибині 3-4м класти бетонні плити які будуть захищати трубу від уламків снарядів. В будь якому разі ці роботи потрібно вести скритно, що ворог не бачив де йде труба і не міг пристрілятись до місцевості.
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Короче половину заплатит Ахметов, а вторую половину за него горемыку - вся страна. А вот людям, которые полностью за СВОИ кровные тянули себе в села газ, соевые мародеры вытягивают теперь все жилы
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По этому случаю барыга прикупил новые ножницы.
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Ну а цей освоює бюджет... І не червоніє, бо во благо окупованого народу
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНачато строительство нового газопровода в Авдеевку, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО
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