 Начато строительство нового газопровода в Авдеевку, - Жебривский. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

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По его словам, новый газопровод будет длиной более 14 километров и пройдет по территории, контролируемой украинскими властями. Стоимость проекта - 58 млн грн, половину которой заплатит Авдеевский коксохим, а другая половина средств выделена из областного бюджета.
"Сейчас завозим трубу, подготовили технику (частично арендовали ее у военных, частично - у подрядчика), получаем в ГАСК разрешение и, как сообщают мне подрядчики - 40 дней им нужно от начала прокладки труб, чтобы газ пошел в Авдеевку", - написал Жебривский.
Он отметил, что "ключевой проблемой в проекте была труба". "Сразу отмечу, что мы отказались от дешевой российской, предпочли качество, которое обеспечивает отечественный производитель. Но и здесь были вопросы - с Донецкоблгазом, который все делал для того, чтобы мы не купили трубу дешевле на 17 млн грн. Они каким-то странным образом определили фирму, где мы должны закупить трубы, зато мы нашли производителя, который по качеству, по сертификатам соответствует нормам, изложенным Донецкоблгазом. Подрядчик даже провел испытания - чтобы снять все вопросы по качеству. Но облгаз упирался, отказывался иметь дело с "не своей трубой" и только с подключением правоохранительных органов нам удалось забрать техническую документацию и проектно-сметную документацию, которую заказала и оплатила Авдеевскиая ВГА. Есть огромные вопросы к Донецкоблгазу: есть подозрение, что конечным бенефициаром 60 процентов облгазов продолжает быть Курченко. Было соответствующее обращение в правоохранительные органы по этому поводу, и этим вопросом занимаются", - пояснил Жебривский и пообещал наладить поставки газа в город до холодов.
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