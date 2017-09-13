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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Полиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1. ФОТОрепортаж

в Печерском районе Киева полиция выявила у прохожего гранату Ф-1.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Печерском районе на улице Киквидзе оперативники остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи.

Полиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1 01

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Во время поверхностного осмотра в сумке мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус боевой гранаты Ф-1, и запал к ней. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Полиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1 02

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Полиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1 03

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

Смотрите: Мужчина подорвал себя гранатой в Киевской области, - ГСЧС. ФОТО
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ну какбы мусора они как гончие не нарколыг заточены-посмотри на сгибы рук,там дороги забиты напрочь....
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допускаю!
но как предвидеть у него гранату?
не каждый же нарик таскает с собой гранату... или уже каждый?
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его не патруль тормознул,а опера,это трошки другое дело.
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т.е кто-то стуканул?
или опера теперь по "земле" бегают, просто так останавливают ?
(или не просто так?)
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зачем эти вопросы,если ты и так все знаешь сам.
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так ото ж, скотина (я), сомневаюсь вечно...
просто на фото вроде обычный чел... а с гранатой!
и знай что и когда у него бзикнет!)
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если учесть, что в мировой истории было немеряно случаев случайных грандиозных открытий (пеницилин, микроволновка, киевский торт, суперклей, портвейн, тефлон, лсд и т.д.), то случайно найти гранату у чувака в майке и джинсах - ничего удивительного.
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А что не заметно? Вон у него лицо не фото чёткое. Представляете с таким лицом и на улице. Жуть ! 😨
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Может он один из тех террористов, что пограничный перегод в Шегинях заминировал? Нет, то что власть собрала там всех лидеров оппозиции и сочувствующих им людей и хотела их там взорвать, это нормально. В политической борьбе все средства хороши. Мины там или грузовик незабвенного Кудели. А вот то, что террористы, способные заминировать хорошо охраняемый режимный объект, разбежались по всей Украине плохо. Теперь ждем новых взрывов в самых неожиданных местах.
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Вы пройдите по Печерским квартирам мам депутатов. Там на полк хватит.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1. ФОТОрепортаж
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