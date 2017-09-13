 Полиция в Киеве выявила у прохожего гранату Ф-1. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В Печерском районе на улице Киквидзе оперативники остановили подозрительного мужчину для проверки документов. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности по факту совершения кражи.
Во время поверхностного осмотра в сумке мужчины обнаружили и изъяли предмет, похожий на корпус боевой гранаты Ф-1, и запал к ней. Оперативники проверяют его причастность к совершению других преступлений.
Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
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запахом?
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но как предвидеть у него гранату?
не каждый же нарик таскает с собой гранату... или уже каждый?
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а может "подкинули"?
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или опера теперь по "земле" бегают, просто так останавливают ?
(или не просто так?)
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просто на фото вроде обычный чел... а с гранатой!
и знай что и когда у него бзикнет!)
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