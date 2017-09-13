 Неизвестные бросили гранату во двор частного дома на Харьковщине, - полиция. ФОТОрепортаж

Об этом говорится в сообщении на странице областного управления Нацполиции Харьковщины в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Работники устанавливают обстоятельства взрыва на Харьковщине. В результате происшествия пострадавших нет. Осколками посечены стены дома и повреждены два окна. 12 сентября в 21:00 в дежурную часть Золочевского отделения полиции поступило сообщение от жительницы поселка Березовка о том, что во дворе ее домовладения произошел взрыв, предположительно от гранаты. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа и работники взрывотехнического управления. С места происшествия изъяты вещественные доказательства и назначена экспертиза. Хозяйка домовладения отрицает принадлежность к какой-либо политической партии или общественной организации и предполагает, что мотивом данного преступления могли быть семейно-бытовые ссоры", - рассказали в полиции.
Факт происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.
Проверка продолжается.
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