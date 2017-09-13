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 Таможенник задержан в пункте пропуска "Чонгар" при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Сотрудник таможни задержан на получении взятки за разрешение провоза в оккупированный Крым подакцизных товаров.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Правоохранители установили причастность старшего смены - главного государственного инспектора отдела таможенного оформления "Чонгар" таможенного поста "Херсон-Центральный". Чиновник требовал взятку от предпринимателя за беспрепятственное перевозки алкогольных напитков и табачных изделий в АР Крым.

12 сентября оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции задержали таможенника по месту работы. Он получил от предпринимателя 30,5 тыс. грн неправомерной выгоды.

Таможенник задержан в пункте пропуска Чонгар при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Задержанные на взятке закарпатские таможенники оказались гражданами другого государства, - Нацполиция

Таможенник задержан в пункте пропуска Чонгар при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция 02

Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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а что грозит предпринимателю который хотел подкупить таможенников и ввезти оккупантам запрещенные товары?
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какие там товары? может сигарет и спиртного с материка хотел отвезти на крысм родным и знакомым.
Но не ясно при чем здесь акцизные товары вообще. У нас что на юге есть граница?
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значит его родные очень пьющие и курящие если он только взятки 30 тыщ грн давал (сколько товара тогда?)
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Для в"їзду і виїзду з Криму мав би бути лише один легальний перехід . І лише пішки - жодних автівок для тих хто з/до Криму. У в руках багато не потягнеш ( і хитрим "бізнесменам" урветься) А зловили поганця - то лише один випадок зафіксували - а до цього мабуть брав регулярно.
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что значит мав бути? Кто это решил?
А как крымчанам добираться к своим родным и по делам на материк? На крысьме ведь не все крысьчане. Да и перевозкой товаров это назвать нельзя. Вот когда на крысм калили фуры с надписью потрошен круглые сутки никто переброску грузов крысьчанам не замечал. А сейчас поймали блин мелкого продавана. Почему никто не говорит что взятки и поборы на пунктах админпропуска на крысм это постоянное явление? И этим занимается не мордва а наши доблестные "пограничники". Хотя им там делать вообще нехер.
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Власть создала эту лазейку зачем там таможенники - идиотизм процветает...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТаможенник задержан в пункте пропуска "Чонгар" при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО
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