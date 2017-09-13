 Таможенник задержан в пункте пропуска "Чонгар" при получении 30,5 тыс. грн взятки, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
Правоохранители установили причастность старшего смены - главного государственного инспектора отдела таможенного оформления "Чонгар" таможенного поста "Херсон-Центральный". Чиновник требовал взятку от предпринимателя за беспрепятственное перевозки алкогольных напитков и табачных изделий в АР Крым.
12 сентября оперативники Управления защиты экономики в Запорожской области Нацполиции задержали таможенника по месту работы. Он получил от предпринимателя 30,5 тыс. грн неправомерной выгоды.
Взяточнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
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Но не ясно при чем здесь акцизные товары вообще. У нас что на юге есть граница?
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А как крымчанам добираться к своим родным и по делам на материк? На крысьме ведь не все крысьчане. Да и перевозкой товаров это назвать нельзя. Вот когда на крысм калили фуры с надписью потрошен круглые сутки никто переброску грузов крысьчанам не замечал. А сейчас поймали блин мелкого продавана. Почему никто не говорит что взятки и поборы на пунктах админпропуска на крысм это постоянное явление? И этим занимается не мордва а наши доблестные "пограничники". Хотя им там делать вообще нехер.
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