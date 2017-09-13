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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Генштаб ВС (858) Днепр_река (231) учения (2031)

 В рамках учений "Непоколебимая стойкость-2017" ВСУ форсировали Днепр. ФОТОрепортаж

В Херсонской области во время выполнения плановых заданий командно-штабных учений "Непоколебимая стойкость" осуществлена переправа через реку Днепр военной техники одной из танковых бригад Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Для переправки военной техники был выбран участок реки шириной 600 метров. В тактическом форсировании были задействованы танки, бронемашины и колесная техника.

"С одного берега на другой танки, боевые машины пехоты и разнообразную колесную технику доставляли инженерные подразделения с помощью понтонного парома. Одновременно с организацией переправы другие подразделения практически отработали мероприятия дымовой и аэрозольной маскировки участка, топогеодезического обеспечения действий войск", - сообщает Генштаб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти все боевые воинские части Воздушных сил ВСУ приведены в боеготовность для проверки, - Генштаб

В командовании заявили, итогом проведенного этапа учений стало не только выполнение подразделениями определенных задач в установленных нормативами пределах, но и налаживание высокого уровня взаимодействия при осуществлении учебно-боевых действий, приобретение нового опыта в организации управления войсками при преодолении водных преград.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине. ФОТОрепортаж


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В Донецкой области самая крупная река - Кальмиус.Практически во всех местах - по пояс. Ну если только ее не форсировать в самом Донецке где плотина )) - Трата денег на ветер !
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Всегда правы деньги. Которых в Украине не много.
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деньги только средство...

армия тренируется форсировать Днепр, чтобы иметь опыт высадки...
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Ну потренируйся еще на Марсе высадиться. - У солдат самого необходимого не хватает !
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Наш Генштб займається якимось ідіотизмом! Замість того щоб тренувати масовану протитанкову стрільбу по танковим колонам терористів з гармат МТ-12 Рапіра керованими снарядами Стугна на граничних відстанях в 4000м. ми займаємось якоюсь маячнею! Ну який може бути десант на інший берег Дніпра, тим більше якимось куском понтона? Якщо наводити міст то вже такий по якому може йти техніка цілу добу! Що зможуть зробити на іншому березі Дніпра два танки? Потрібно переправляти на інший берег Дніпра дві танкові бригади, щоб можна було оперувати якимись підрозділами та вирішувати якісь завдання! Два танки це просто смішно і не має ніякого практичного застосування! Скільки танків зможе переправити така переправа за добу поки її не знищать ракетним ударом? 10-20 одиниць? І що ці 10-20 танків будуть робити на іншому березі, відрізані від основних сил?
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Очковтирательство для Запада. Свое быдло они в счет не берут. Тратятся их деньги ,а они тут юморят...
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Маячня. Таке може говорити лише ворог України. У випадку масованого удару ерефії першими будуть знищені мости.
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Солдат должен постоянно тренироваться чтобы быть готовым выполнить задачу. Так принято во всех армиях мира. Если солдат спит в казарме - вот это трата денег на ветер !
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А как быть с недостающей экипировкой ? У тех кто смерти в глаза смотрит каждый день. И волонтеры им из бедного народа последние крохи тянут.
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это тонкий намёк на планирование аналогичной операции на дону ? )))))
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Тебе он сильно нужен этот Дон ? Как и всей стране. Хотябы с голоду народ не подох..Не замахивайся на крупное. Руби что под носом. Может и Дон будем брать.Но точно не сейчас.
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ты, видать, юмор не понимаеш...
но такие символы ))))) ты хоть способен разглядеть??
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и шо мне, да и всем остальным, теперь сопли распускать постоянно
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Регулярное форсирование Днепра на учениях раскрывает мнение военных о перспективном ТВД.
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Да нет,лугандон будет возвращён мирным путем(липецкий)
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А в херсонской обл , кацапы "форсируют" украинскую границу на вертолёте .....
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А в это время кацапы на воен.вертолетах летают над херс.областью
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Это в рамках борьбы за существование Украины. При стратегическом ударе первоочередной целью будут мосты и плотины. "Днепровская дуга" снова на картах штабистов как и 70 лет назад. Удачи вам, ребята! Ваша готовность отразить удар врага - лучший предохранитель от русской агрессии.
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Почему бы для разнообразия не переносить иногда боевые действия на территорию врага?
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А то что за навигатор на Солнечном свете?Подарок от Барыги?
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Химики определяют соотношение ветер-солнце для правильного задымления переправы.
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Тогда при работа систем дымопуска не учитывается этот фактор.
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Зачем компас при определении куда двигать химиков с системами дымопуска?
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Фото ничо. Особенно понравился боец, сверяющий часы по солнцу . А если б тучи были , провалились бы учения ?
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Я понимаю, что каждая воткнутая в землю палка может в иной момент исполнять функции метеостанции, а выхваченная в нужный момент из земли может быть средством защиты. Два в одном . Это очень близко к стандартам НАТО .
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Ну блин юморист ! Понятия на уровне 3 класса и коридор !
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У бойца в руке чашечный анемометр,такие уже даже в шахтах не используют,для измерения скорости воздуха,перешли на электронные.Ну а палка вообще жесть.
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Это стандартная процедура для определения направления ветра и азимута на солнце.
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То есть компаса у них нет?Можно еще найти дерево с мхом на северной стороне,и кресты на Церкви или кладбище,ну что бы азимут определить.
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Или зав. снабжением найти: где он дрыхнет, там юг.
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Как ты компасом направление и силу ветра определять будешь?
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Он не на часы смотрит, а на компас. Определяет направление ветра. Ты хоть в армии то служило, чудо в перьях?
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Эта штука на палке называется анемометр. Определяет скорость и направление ветра. А на земле по компасу расчертили направления, чтобы легче было сразу определять направление ветра. Солнце этому бойцу, вообще, не надо.
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Направление ветра анемометр не определяет,впрочем как и скорость,он показывает количество оборотов,для этого и нужны часы,что бы определить время замера.
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На кафедре в учебнике требовали учитывать и положение солнца при постановке дымовых завес.
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Кроме тебя здесь чма нет. Если ты не сужил в армии и не знаешь, что такое анимометр, так не лезь со своими "умными" мыслями.
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Маладца, что на чмо откликаешься, но всё равно, отвали, служивый.
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Для сильно вумного,он смотрит на часы,засекает время,на палке он держит чашечный анемомерт ,который показывает количество оборотов крыльчатки,потом по таблице определяет скорость ветра,ну а палка у него вместо компаса.
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совершенно секретно!
новейшее средство форсирования водних преград
https://www.facebook.com/GIGadgets.Fans/videos/1528657213880229/
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То же что и с выброской десанта. Прикрытие распила денег,никакой пользы,убогость и скудоумие генералитета. Да и для отчета.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ рамках учений "Непоколебимая стойкость-2017" ВСУ форсировали Днепр. ФОТОрепортаж
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