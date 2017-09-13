 В рамках учений "Непоколебимая стойкость-2017" ВСУ форсировали Днепр. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook.
Для переправки военной техники был выбран участок реки шириной 600 метров. В тактическом форсировании были задействованы танки, бронемашины и колесная техника.
"С одного берега на другой танки, боевые машины пехоты и разнообразную колесную технику доставляли инженерные подразделения с помощью понтонного парома. Одновременно с организацией переправы другие подразделения практически отработали мероприятия дымовой и аэрозольной маскировки участка, топогеодезического обеспечения действий войск", - сообщает Генштаб.
В командовании заявили, итогом проведенного этапа учений стало не только выполнение подразделениями определенных задач в установленных нормативами пределах, но и налаживание высокого уровня взаимодействия при осуществлении учебно-боевых действий, приобретение нового опыта в организации управления войсками при преодолении водных преград.
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армия тренируется форсировать Днепр, чтобы иметь опыт высадки...
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но такие символы ))))) ты хоть способен разглядеть??
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новейшее средство форсирования водних преград
https://www.facebook.com/GIGadgets.Fans/videos/1528657213880229/
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