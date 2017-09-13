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 Общество, Спорт, Фоторепортаж
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 Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым "российским". ФОТО

Влиятельнейшая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport оккупированный Крым обозначила территорией России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Никита Черняк.

"Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала "Металлист" "Металлургом", а ОСК "Металлист" - всё тем же стадионом "Металлург". При этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает непосредственно из Харькова.
Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остаётся такой итальянской.
UPD. А вообще, по-хорошему, за подобные фокусы нужно отбирать аккредитации - чтобы уважали чужие территории. Вот был бы резонанс - проучить корреспондента самой GdS. И, наверное, только таким вот образом можно будет добиться опровержения и публикации правильной карты", - написал он, добавив соответствующие фотографии.


Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым российским 01Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым российским 02

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Это не удивительно. В Италии НЕТ независимых СМИ (ИМХО). Все под кем-то, многие - под берлуской и его кликой.
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А давайте Сицилию на наших картах французской обозначим, посмотрим че макаронники запоют...
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А чего тут удивляться. Опричники хуйла проплатили, они напечатали, потом поизвиняюЦа и все дела. Бабло ведь не пахнет. А хуйло платит баксами не срублями же...
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Меня вообще удивляет как эти поцоватые итальяшки супрекары делают или что то в этом роде.В своем большинстве крикливые придурки
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Беззуба політика Українських можновладців зробила це можливим. З часом все більше західних видань будуть робити такі "помилки".

Не можна торгувати з ворогом, який анексував території і розпочав війну на сході країни, і при цьому закликати Захід до того, щоб вони осуджували агресора.
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так там же у них виллы и яхты...
кто ж будет с ними ругаться?
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Заплатили ему свинособаки пару тысяч евро, ничего нового
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Ну якщо вони дурні... Будут вибачатися на шпальтах своєї газети. Хіба це перший раз.
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А чей он, собственно? Русский, украденный у Украины. Так и в таком контексте он и может фигурировать юридически. По "понятиям" все пучком, пока не поймали... Поймали- отвечай по закону.
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Ой,да плюньте на макаронников. Это такие себе,непосредстенные идиотики,любящие посасывать за денежку. Они безобидны.😊
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Та не так уж. Не будем забывать, что время второй мировой войны Италия примкнула к гитлеровской коалиции.
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Всё это делается не просто так , а за деньги .. И это не ошибка редакции , они делают это осознанно . И не думайте что если пресса европейская то она вся честная и неподкупная , продажных шкур там тоже хватает . Кацапы вкладывают сумасшедшее бабло в то что бы приучить европейцев считать Крым кацапским . .
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Пенделя ему под жопу и вон из Харькова.Херащенку-включить в "Миротворец" и...забыть.
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а чего еще ожидать от холопов, которым москальский псцарь петр первый столетия назад велел своих смердов русскими называть и они на века подчинились? Холопы, они и есть холопы.
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Вони ще й увесь Донбас червоним замалювали, а не лише окуповані регіони.
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Италия-родина фашизма.Чего то другого ждали?
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Цензор.НЕТФотоОбществоВедущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым "российским". ФОТО
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