 Ведущая спортивная газета Италии Gazzetta dello Sport сделала Крым "российским". ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Никита Черняк.
"Сегодняшняя Gazzetta dello Sport указала Крым территорией России, обозвала "Металлист" "Металлургом", а ОСК "Металлист" - всё тем же стадионом "Металлург". При этом автор материала Пьерфранческо Аркетти вещает непосредственно из Харькова.
Ничего нового. Годы идут, итальянская пресса остаётся такой итальянской.
UPD. А вообще, по-хорошему, за подобные фокусы нужно отбирать аккредитации - чтобы уважали чужие территории. Вот был бы резонанс - проучить корреспондента самой GdS. И, наверное, только таким вот образом можно будет добиться опровержения и публикации правильной карты", - написал он, добавив соответствующие фотографии.
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Не можна торгувати з ворогом, який анексував території і розпочав війну на сході країни, і при цьому закликати Захід до того, щоб вони осуджували агресора.
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кто ж будет с ними ругаться?
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