 Вор в законе Гела Тбилисский второй раз за год задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В прошлом он неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по "понятиям". В 1996 году в Москве Гелу Тбилисского короновали два известных в криминальном мире вора в законе, - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
В Украине мужчина создал несколько преступных групп, которые занимались кражами из автомобилей и похищением транспортных средств преимущественно в Киеве, Киевской области, Николаеве и Херсоне, а затем "крышевал" их деятельность. Кроме того, он организовывал криминальные "сходки" и поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп.
В апреле 2017 сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего гражданина России, миграционная служба Украины приняла решение о его принудительного выдворения. Недавно оперативники получили информацию, что Гела Тбилисской снова в Киеве. Во время санкционированного обыска возможного места проживания уроженца Грузии правоохранители задержали его.
"Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам Гела попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решаются вопросы его выдворение за пределы Украины", - сообщили в полиции.
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и поставить печать на лоб!
пинком взад выбросить за кордон!
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Лови его! Ату! Преступник всех времён и народов.
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Это что касается вопроса управления границей. А по понятиям, чтобы воры в законе поняли (и русская разведка, которая стимулирует их пребывание здесь для дестабилизации ситуации по линии уголовного мира), надо в таких повторных случаях просто пристрелить при задержании (типа оказывал сопротивление). 3-4 убитых вора в законе и этот туризм закончится. Ну или найти у него наркоту и лет на 10 в одиночную камеру без права переписки и прогулок . . .
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Или ты собаколюб, довольный собой?
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