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 Вор в законе Гела Тбилисский второй раз за год задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве полиция во второй раз в этом году задержала вора в законе Джошуа Гелу, известного в криминальном мире по прозвищу Гела Тбилисский.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В прошлом он неоднократно судим за тяжкие преступления (разбои, правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков), поэтому хорошо знает уголовные традиции и живет по "понятиям". В 1996 году в Москве Гелу Тбилисского короновали два известных в криминальном мире вора в законе, - рассказал начальник ГУ Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.


Вор в законе Гела Тбилисский второй раз за год задержан в Киеве, - Нацполиция 01

В Украине мужчина создал несколько преступных групп, которые занимались кражами из автомобилей и похищением транспортных средств преимущественно в Киеве, Киевской области, Николаеве и Херсоне, а затем "крышевал" их деятельность. Кроме того, он организовывал криминальные "сходки" и поощрял молодежь участвовать в деятельности преступных групп.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Вор в законе Тенго Гальский в третий раз в течение года задержан на территории Украины, - Нацполиция. ФОТО

В апреле 2017 сотрудники уголовного розыска задержали 51-летнего гражданина России, миграционная служба Украины приняла решение о его принудительного выдворения. Недавно оперативники получили информацию, что Гела Тбилисской снова в Киеве. Во время санкционированного обыска возможного места проживания уроженца Грузии правоохранители задержали его.

"Сотрудники полиции устанавливают, каким образом и по каким документам Гела попал на территорию нашего государства. Сейчас его поместили в Черниговский пункт временного содержания, решаются вопросы его выдворение за пределы Украины", - сообщили в полиции.

Смотрите: В ходе спецоперации в Одессе полиция изъяла $1 млн, 90 тыс. евро и 500 тыс. грн из тайника "вора в законе", - Аваков. ФОТО

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просто грузинська мафія в ізгнанії хоче захопити україну ! нічого особисто
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Точнее и не скажешь. Этих носатых криминальных авторитетов уже задолбались депортировать. Особенно Одесчину они облюбовали.
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Нацполиция почему то рассказывает о грузинских криминалитетах , и ни слова о украинских паханах .И закон не принимают против криминальных авторитетов . Загоняйте себя дальше в гроб , порошковые . Не видать вам второго срока .
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побрить!!
и поставить печать на лоб!
пинком взад выбросить за кордон!
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Чому хоч раз не можуть наші видворити так, щоб більше не захотілося повертатися ні йому ні іншим "законникам"? Хунта ми чи ні?
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Мы хунта,Барыга нет.Надо не выдворять,а принять закон как в Грузии,назвался коронованным,иди на зону.
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Я одного не розумію: які можуть бути "злодії в законі" в Україні. Давно пора припинити той совок. Що там було зроблено в Грузії? Ось тут дійсно аваківським треба розбиратись із "проривом кордону". І щось зачастили до України такі "в законі". Чи не так?
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Почему пограничники впускают в нашу страну разные криминальные элементы?
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не понятно, как он просочился через доблестную таможню, которая, если надо, может живым щитом перекрывать пункты пропуска.
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Границу закрыли на замок со спецназом и бронетехникой для таких как Саакашвили, а террористам, бандюганам, жулью и ворью - ласкаво просимо!
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прямо так все знают, и все равно отпускают. что-то мне это напоминает.
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Отпустить. Сейчас куда важнее депортировать Саакашвили в Грузию, а этот законопослушный человек пускай остается.
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Саакашвили в свое время устраивал облавы на таких воров и заставлял их публично отречься от воровского звания. Думаю в том числе за такое неуважение к понятиям кацапня и порохоботы ненавидят Михо.
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Этот фрукт житие барыгам не испортит, кормушки не лишит, то " прорываться" он будет ещё неоднократно. И по сути воровской он свой, только пока не в костюме и без депутатского значка. То ли дело Михо! Состряпали кгбе липовую анкету- и усе!
Лови его! Ату! Преступник всех времён и народов.
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мы что в СССР живем? Нравится ему, пусть живет по законам или без в Раше или Грузии. Где этот наш горластый борец с бандитизмом, пусть выйдет из эфира и займется делом.
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Беззубыее менты + импотенты в СБУ и ГПСУ. Если человека депортировали, как он заехал опять ? Какой-то контроль документов на предмет подделки должен же быть. Хорошо, с 1 января будет въезд по отпечаткам пальцев, но и сейчас же надо как-то не жевать сопли. Тем более, что въезжает не турист, а бандит. А если террорист ?

Это что касается вопроса управления границей. А по понятиям, чтобы воры в законе поняли (и русская разведка, которая стимулирует их пребывание здесь для дестабилизации ситуации по линии уголовного мира), надо в таких повторных случаях просто пристрелить при задержании (типа оказывал сопротивление). 3-4 убитых вора в законе и этот туризм закончится. Ну или найти у него наркоту и лет на 10 в одиночную камеру без права переписки и прогулок . . .
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Поставьте чан с серной или соляной кислотой, такой кубов на пять, и при вторичной поимке топите их в нем.
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Ему есть что терять, он управляем и социально близок.
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нужно не панькаться с ними а так тепло принимать что бы боялись даже думать что бы сюда ездить
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В статье есть хоть слово про Порошенко?
Или ты собаколюб, довольный собой?
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полиция, вам не надоел этот "день сурка"?
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Засунули бы ему бутылку в задницу и перестал бы он быть "в законе". И другим ворам была бы наука не мутить воду в Украине.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВор в законе Гела Тбилисский второй раз за год задержан в Киеве, - Нацполиция. ФОТО
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