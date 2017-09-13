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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТОрепортаж

В Днепре, на Краснопольском кладбище, почтили память трех погибших воинов АТО, данные которых недавно установили с помощью ДНК-экспертизы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал военный журналист Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.

"Майор Андрей Величко, начальник службы РХБЗ донецкого полка охраны общественного порядка НГУ - был серьезно ранен в руку при защите от сепаратистов донецкой прокуратуры (находился на лечении, когда полк из окруженного военного городка прорвался в Мариуполь), был захвачен боевиками Безлера, отпущен на свободу, дозвонился родственникам, после чего в июле 2014 года пропал вместе с 2 гражданскими мужчинами и матерью. Его останки нашли только в сентябре 2015-го, в лесопосадке между Красногоровкой и Старомихайловкой, вместе с останками двоих пропавших мужчин - все со следами пулевых ранений в голову. Мать, Величко Ирина Петровна, до сих пор числится пропавшей без вести", - рассказал он.

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"Бойцы резервного батальона спецназначения НГУ "Донбасс" Сергей Дятлов и Дмитрий Карбан прорывались из Иловайска на одном слегка бронированном грузовике, в который угодил снаряд российского танка. Вечная Память!", - добавил Коваленко.

В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 01

"12 августа на Краснопольском кладбище города Днепра перезахоронили воинов Национальной гвардии Украины, которые отдали свою жизнь за мир и спокойствие на своем Родине. В 2014 году военнослужащие были похоронены как неизвестные защитники отечества, недавно с помощью ДНК-экспертизы установили имена погибших героев. Почтить трех героев собралось большое количество людей среди которых родственники и близкие, боевые побратимы, руководство города и области, представители духовенства и командование Центрального территориального управления. Память о наших собратьях навеки останется в сердцах", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.

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В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 02В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 03В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 04В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 05В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы 06
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вечная память вам, ребята, покойтесь с миром узнанные и признанные...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТОрепортаж
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