 В Днепре простились с тремя погибшими в 2014 году воинами АТО, идентифицированными по результатам ДНК-экспертизы. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал военный журналист Сергей Коваленко, передает Цензор.НЕТ.
"Майор Андрей Величко, начальник службы РХБЗ донецкого полка охраны общественного порядка НГУ - был серьезно ранен в руку при защите от сепаратистов донецкой прокуратуры (находился на лечении, когда полк из окруженного военного городка прорвался в Мариуполь), был захвачен боевиками Безлера, отпущен на свободу, дозвонился родственникам, после чего в июле 2014 года пропал вместе с 2 гражданскими мужчинами и матерью. Его останки нашли только в сентябре 2015-го, в лесопосадке между Красногоровкой и Старомихайловкой, вместе с останками двоих пропавших мужчин - все со следами пулевых ранений в голову. Мать, Величко Ирина Петровна, до сих пор числится пропавшей без вести", - рассказал он.
"Бойцы резервного батальона спецназначения НГУ "Донбасс" Сергей Дятлов и Дмитрий Карбан прорывались из Иловайска на одном слегка бронированном грузовике, в который угодил снаряд российского танка. Вечная Память!", - добавил Коваленко.
"12 августа на Краснопольском кладбище города Днепра перезахоронили воинов Национальной гвардии Украины, которые отдали свою жизнь за мир и спокойствие на своем Родине. В 2014 году военнослужащие были похоронены как неизвестные защитники отечества, недавно с помощью ДНК-экспертизы установили имена погибших героев. Почтить трех героев собралось большое количество людей среди которых родственники и близкие, боевые побратимы, руководство города и области, представители духовенства и командование Центрального территориального управления. Память о наших собратьях навеки останется в сердцах", - рассказали в пресс-службе Нацгвардии.
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