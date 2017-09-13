 Внимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Карл Волох.
"Внимание, мошенник! Вот эта мразь по имени Станислав Сорокотяга устроился около года назад на работу в одну мою новосозданную компанию по ремонту жилья с функцией сейлзмена, отвечающего за заключение договоров. Несколько месяцев он рассказывал мне байки, как он тяжко и успешно трудится на благо фирмы, но денег в кассу не вносил, мотивируя тем, что клиенты договоры подписывают, но не платят, так как очень долго согласовывают дизайн-проекты. К концу декабря у наших субподрядчиков появились недоуменные клиенты, пытающиеся понять, почему у них не начинаются работы.
В общей сложности этот кадр собрал у людей более полумиллиона гривен. Фирма их, конечно же, погашает за свой счет - при том, что она новая и прибыли дает скромные. Но желания подарить их Сорокотяге у меня нет. К сожалению, полиция не может установить место жительства мошенника, так что, обращаюсь к вам.
Ну и, понятно, предостерегаю любых работодателей от взаимоотношений с этим кадром", - написал он.
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томущо
він ЗЛОдій, причому походу завербований КГБ(тепер ФСБ) тоді коли його батька посадили в тюрму
і його задача позбавити українців особистої незалежності
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Тут Країну з 48 мілліоним населення грабує керівна верхівка своїми махінаціями з оборонкою, дорогами, таможньою і т.д., при чому грабує так кожного дня вже 3-и роки І НІЧОГО все в порядку
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