 Внимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Карл Волох."Внимание, мошенник! Вот эта мразь по имени Станислав Сорокотяга устроился около года назад на работу в одну мою новосозданную компанию по ремонту жилья с функцией сейлзмена, отвечающего за заключение договоров. Несколько месяцев он рассказывал мне байки, как он тяжко и успешно трудится на благо фирмы, но денег в кассу не вносил, мотивируя тем, что клиенты договоры подписывают, но не платят, так как очень долго согласовывают дизайн-проекты. К концу декабря у наших субподрядчиков появились недоуменные клиенты, пытающиеся понять, почему у них не начинаются работы.

Когда я его набрал, работничек находился в Буковеле (!) и пообещал не позднее 2-3 января вернуться в Киев и все прояснить. И с тех пор пропал.В общей сложности этот кадр собрал у людей более полумиллиона гривен. Фирма их, конечно же, погашает за свой счет - при том, что она новая и прибыли дает скромные. Но желания подарить их Сорокотяге у меня нет. К сожалению, полиция не может установить место жительства мошенника, так что, обращаюсь к вам.Ну и, понятно, предостерегаю любых работодателей от взаимоотношений с этим кадром", - написал он.