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Все про:мошенничество (725) Волох (11)

 Внимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох. ФОТО

Мошенник Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся. Полиция не может установить место жительства мошенника.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал бизнесмен Карл Волох.

"Внимание, мошенник! Вот эта мразь по имени Станислав Сорокотяга устроился около года назад на работу в одну мою новосозданную компанию по ремонту жилья с функцией сейлзмена, отвечающего за заключение договоров. Несколько месяцев он рассказывал мне байки, как он тяжко и успешно трудится на благо фирмы, но денег в кассу не вносил, мотивируя тем, что клиенты договоры подписывают, но не платят, так как очень долго согласовывают дизайн-проекты. К концу декабря у наших субподрядчиков появились недоуменные клиенты, пытающиеся понять, почему у них не начинаются работы.

Внимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох 01

Когда я его набрал, работничек находился в Буковеле (!) и пообещал не позднее 2-3 января вернуться в Киев и все прояснить. И с тех пор пропал.
В общей сложности этот кадр собрал у людей более полумиллиона гривен. Фирма их, конечно же, погашает за свой счет - при том, что она новая и прибыли дает скромные. Но желания подарить их Сорокотяге у меня нет. К сожалению, полиция не может установить место жительства мошенника, так что, обращаюсь к вам.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Валютные мошенники, завладевшие суммой, эквивалентной 12 тыс. долларов США, задержаны в Киеве, - прокуратура. ФОТО

Ну и, понятно, предостерегаю любых работодателей от взаимоотношений с этим кадром", - написал он.

Внимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох 02

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У нас президент и его клика мошенники , а это так ,.простой .воришка ))
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- вот и реакция петрушек, - кто плохо пишет про Порошенко - тот путинец. Мерзко.
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ещё и комментарии удаляют , если плохо пишешь о Порошенко )) Вот такая тут Цензор.нет ))
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Яким хуєм тут порошенко? Бл....ь заіпали вже телепні,про що Цензор не напише кругом пєцю приплітуть або зраду! Самим не надоїло? Тут тема про мерзотника,що на гроші кинув бізнесмена,а не про порошенка.
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///
томущо
він ЗЛОдій, причому походу завербований КГБ(тепер ФСБ) тоді коли його батька посадили в тюрму
і його задача позбавити українців особистої незалежності
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Будуть вибори -виберемо не злодія. тільки таких кандидатур немає.
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/// в продовження Теми

Тут Країну з 48 мілліоним населення грабує керівна верхівка своїми махінаціями з оборонкою, дорогами, таможньою і т.д., при чому грабує так кожного дня вже 3-и роки І НІЧОГО все в порядку
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бедненький, зачем же надо было выбирать путлера????
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сорокотяга...классный псевдоним для "разводящего" - в тему!
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А маладца не было бы лохов хрен бы развел у нас клиенты просто мечтают-- чтобы из развели, кинули, тобрали, помимели-- вздумайтесь дизайнерские штучки але народ с ценами на мьясо 130 грн. кг кто то из старушек заказывал себе модный дизайн маленькой 2 этажной пентхауза за 3 ляма баксов в центре Печерска??!! не не заказывал.. а то барыги из КГА, Министерств. любовницы и любовники нардепов. мусарня хенеральска и хенеральска войскова сволота прокуроры и бедные сироты судьи столичных судов.. а хули тут плакаться полляма гривен это даже не 20 тысяч баксов всего то...ты пруидурок волонтер чего пелько то открыл придурок... ты бы опорал насчет разхворовывания миллиарадми в масштиабах всей страны властью а нет там все понятно и ествественно...
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Для Карла Волоха эта тема, несомненно, очень важна... Только, интересно, что она тут делает?
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Видимо компания Карла Волоха делала ремонт у кого-то из владельцев Цензора.
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тема не о чем да таких уйма, которые берут деньги на перед за товар или услуги, а потому кидают клиентов, на olx таких куча, с каких херов цензор пишет о типе который обокрал фирму на 19 000 $.
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В договорах обязательно есть контактные данные клиентов,что не судьба была за столько время перезвонить им и узнать или вносили деньги?
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а як же, на минулих президентських виборах їх було аж 54%, від усіх мешканців України, хто вже отримав паспорт, але ще не помер.
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тут есть одно важное дополнение - и сумел доковылять до избирательного участка.
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Полиция не знает где он но я предостерегаю работодателей от взаимоотношений с ним
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Держу пари что теперь он устроится на рынок менять валюту, наличка ведь есть, предварительно вырезав люк в крыше киоска
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Сколько денех Карл Волох даёт за голову этого мошенника. С этого нужно начинать такие просьбы.
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даже если и поймают-заплатит залог 300тыс и выйдет с 200тыс на кармане чистяком))
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Нічого йому не буде, він скаже, що передав їх власнику і все, нехай той доводить, що він у нього їх не брав, а втік тому, що власник хотів на нього "всіх собак повісити".
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Волоха уж точно не жалко. не плачь, всё будет хорошо
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а кого жалко? У Пети все нормально, у Юры и Вовы тоже...
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ну так волох - знатная рошенвская прокладка. пусть попросит у пети или у вовы за хорошую работу в сети
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я вижу тут гораздо более серьезную проблему. Данный случай типичен. Количество мошенничеств, в нашей стране огромное. Начина от интернет мошенничества, развода по телефону, заканчивая недвижимостью и приведенным примером. И НИЧЕГО не расследуется по объективным и субъективным причинам... Многие просто не обращаются к ментам, зная бессмысленность. Мы создаем НАБУ, САП и т.д., когда и кто будет защищать простого человека?
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а шо такое? президенту мона, а Сорокатяге не? и где, спрашивается, справедливость и равенство?
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Надеюсь прежде чем разместить информацию Цензор проверил материалы уголовного дела. Это в социальных сетях мы можем обзывать друг друга как угодно и принимать чью то сторону основываясь на словах. Цензор же позиционирует себя как новостной портал. А это уже совсем другая ответственность к подаче информации.
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Сделал хитрожопого еврея, красавец... Пусть зарабатывает на тех, куда репатриировался..
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скорее всего этот "сейлзмен" не был даже оформлен, не была установлена процедура передачи денег от него в "фирму", он может легко сказать, что все деньги передал и еще подать в суд за публичные оскорбления (ведь "мразью" и мошенником подозреваемого может признать только суд) и отсудить нанесенный моральный ущерб с публичными извинениями.
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в польщу )взнавши як піднявся тиск в соевого від звістки про перетин кордону ,вирішив повторити ))
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А скажите Карл, вы бы воспользовались в своем случае услугами частного детектива? Ну если бы президент не ветовал Закон и они у нас были?
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Ну попадос конечно.А Карл Волох,тот что владелец клиники Роми Таль и по совместительству антипутинский блоггер-аналитик?
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о . прикольно . это скоро на Цензоре и объявления о знакомстве и продаже машин появятся
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВнимание, мошенник! Станислав Сорокотяга собрал у граждан Украины более полумиллиона гривен и скрылся, - бизнесмен Волох. ФОТО
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