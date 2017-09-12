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 Киевские новости, Общество
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Все про:искусство (261) Киев (18131) Метрополитен (484)

 Арт-поезд "Энеида" начал курсировать в столичном метро. ФОТО

Художественный поезд "Энеида" стал первым совместным проектом Киевского метрополитена и Национального художественного музея Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичного метро.

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Запуск поезда состоялся сегодня, 12 сентября. Он будет курсировать по синей ветке столичного метро в течение двух месяцев.

В вагонах поезда размещены 50 информационных постеров, которые расскажут пассажирам о ключевых художественных интерпретациях "Энеиды" и контексте их создания.

По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, проект воплощен в жизнь без привлечения средств коммунального предприятия.

Поезд "Энеида" - сателлит масштабного междисциплинарного "Проекта Энеида", созданного в стенах Национального художественного музея Украины в сотрудничестве с арт-центром Павла Гудимова "Я Галерея" и при поддержке Фонда семьи Загорий.

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Арт-поезд Энеида начал курсировать в столичном метро 01Арт-поезд Энеида начал курсировать в столичном метро 02
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а что нельзя украинскую классику читать по громкой связи?
зачем эти стенные газеты? как их все прочитать?
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ни в какам виде!
сам в школу ходил и учил на одном дыхании
(что-то забылось, что-то врезалось на всю жизнь)
..."но тут Юнона-суча дочка розкудкудакалась як квочка - Энея не любила страх!"
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Увидев надпись "Арт-поезд" сразу представил различные иллюстрации на внешней части корпуса вагонов и поезда. Что то не "Арт-поезд" совсем...как по мне.
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Ця ідея також дуже гарна. Уявіть собі, їду я в метро, нуджуся... підводжу голову, а тут... і вже мені не нудно, і настрій покращав.
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*Енеїда*- чудовий твір. Так ще по ній мультфілм є.Теж, цікаво було дивитись. треба пошукати у неті.
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"Эней був парубок моторний
І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак..."

Вот почти ничерта на память со школьного курса Шевченка, Леси Украинки и остальних поэтов не помню, а отрывки из "Энеиды" Котляревкого как вчера выучил.
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Но греки, як спаливши Трою,
Зробили з неї скирту гною,

Аналогічно.
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Эней тоже как и Саакшвили прорывался через границу, но в отличии от Саакашвили не нарушил закон
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Любов к Отчизні де героїть,
Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат!
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Неплохо, конечно, но я думал весь поезд стилизирован под мультфильм или другими иллюстрациями, а там всего-то 50 постеров.

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Согласенс Вами.Нужно больше оформления.То есть, поярче поезд оформить
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Если в первом вагоне окажется Михо и группа поддержки, я не удивлюсь.
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Михо куда хочешь прорвется, даже в метропоезд.
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)))))))Я хуею, развесили плакаты по старому поезду. АРТ-ПОЕЗД.
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Это беглый Онищенко изучает постер в вагоне?
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАрт-поезд "Энеида" начал курсировать в столичном метро. ФОТО
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