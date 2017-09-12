 Арт-поезд "Энеида" начал курсировать в столичном метро. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичного метро.
Запуск поезда состоялся сегодня, 12 сентября. Он будет курсировать по синей ветке столичного метро в течение двух месяцев.
В вагонах поезда размещены 50 информационных постеров, которые расскажут пассажирам о ключевых художественных интерпретациях "Энеиды" и контексте их создания.
По словам заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, проект воплощен в жизнь без привлечения средств коммунального предприятия.
Поезд "Энеида" - сателлит масштабного междисциплинарного "Проекта Энеида", созданного в стенах Национального художественного музея Украины в сотрудничестве с арт-центром Павла Гудимова "Я Галерея" и при поддержке Фонда семьи Загорий.
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зачем эти стенные газеты? как их все прочитать?
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дарю бесплатно идею!
пользуйтесь!
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сам в школу ходил и учил на одном дыхании
(что-то забылось, что-то врезалось на всю жизнь)
..."но тут Юнона-суча дочка розкудкудакалась як квочка - Энея не любила страх!"
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І хлопець хоть куди козак,
Удавсь на всеє зле проворний,
Завзятіший од всіх бурлак..."
Вот почти ничерта на память со школьного курса Шевченка, Леси Украинки и остальних поэтов не помню, а отрывки из "Энеиды" Котляревкого как вчера выучил.
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Зробили з неї скирту гною,
Аналогічно.
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Там сила вража не устоїть,
Там грудь сильніша од гармат!
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ожидание:
реальность:
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