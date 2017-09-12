EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Политика Украины, Происшествия
  9031  40
Все про:задержание (6198) СБУ (14879) терроризм (20559) Харьковщина (1311) государственная измена (179)

 Контрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности объявила подозрение в госизмене участникам группировки в Харьковской области, которые, по данным службы, готовили теракты в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Глава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО

"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена - ред.) Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из восемнадцати человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы", - говорится в сообщении.

Следователи службы объявили подозрение в госизмене организатору и шести участникам группировки.

"Как ранее сообщал глава СБУ Василий Грицак, куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий", - отметили в ведомстве.

Смотрите также: СБУ объявила в розыск экс-мэра Киева Черновецкого

Правоохранители отмечают, что организатора задержали после получения тайных данных о военных разработках в рамках Государственного оборонного заказа.

"Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. В организатора также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ", - пишет пресс-служба.

Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили у одного из членов группировки тайники с оружием и боеприпасами: два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.

Читайте также: СБУ завершила досудебное расследование в отношении ста тридцати двух "чиновников" "ЛДНР"

Контрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ 01Контрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ 02Контрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ 03
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Не там дибилы ищут.. на банковой смотрите!
 показать весь комментарий
Ответить
 
вопрос депутатам!
будем саакашвили на руках носить или займемся законотворчеством?
война в стране
 показать весь комментарий
Ответить
 
ЦИТАТА:*Служба безопасности объявила подозрение в госизмене участникам группировки в Харьковской области, которые, по данным службы, готовили теракты в Украине.Источник: https://censor.net.ua/f941181*_____связь вашего поста какая с новостью ?

 показать весь комментарий
Ответить
 
 
пока идет война... депутаты пиарятся на саакашвили и носят его туда-сюда на руках! мы живем в парламентской республике....пусть работают, пишут законы и т.д. чтобы чтобы назвать войну войной и действовать с российскими террористами как подобает!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На бумаге числится. как АТО-это важно для мирового содружества -Анти террористическая операция.Но все( и депутаты) называют войной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Страна террорист -россия. Главный террорист- путин.Это теперь понимают все в мире. Это благодаря и такой терминологии АТО.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Як я і говорив,що на фоні "прарыва тєрарістов на западной граніце"
На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ні,але до чого тут це?Ви що,читати не навчились?Чи Порошенко за уважне прочитання коментарю не платить огризками зі свого столу?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
До чого тут Порошенко,депутати до затримання терористів? Чи ви хочете мені сповістити ,що тут по завданню пишете?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Читати навчіться,не демонструйте на всеогляд свою неадекватність!!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я так і думав про вас. Коли нема аргументів або методічку з кремля виконують, починають образи писати. Не прощась з вами , а кажу- адьё
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Як я і говорив,що на фоні "прарыва тєрарістов на западной граніце"
На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
как только нужно создать информационный шум, чтобы сбить внимание народа от какого-то события, сбу раскрывает то тайник с патронами, то диверсионную группу, то мину в поле находит.
я, конечно, не специалист. но если они тырили данные об оборонном производстве и передавали их в рф, то нафига им гранатометы? от сбу отстреливаться?
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Ви вірете в цю виставу від СБУ?
 показать весь комментарий
Ответить
 
мы знаем что на росие не верят.... там кукарекают про гражданскую войну
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Совкодрочер какой-то, скорее всего, из совковой офицерни отставной.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Таких отставников из кацапстана в Харькове дофига, в парке Горького. Танцуют по выходным и их жены кацапии. Все Украину ругают, а на своей кацапии они так бы танцевали?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Хорошая новость.
По больше ребята ловите врагов Украины, удачи вам в этом не лёгком деле.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
на кой им морды ретушировать, пи****сов должны знать в лицо!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Каждый раз когда пахнет жареным появляются подобные супер -достижения сбу.И главное успехи эти ни кто проверить не сможет а лживой власти веры нет.Сколько было резонансных убийств а результатов ноль, а вот скандалов с сбушникам хоть отбавляй от предательства до уголовщины и то же наказаний нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Плейшнер якись.Не давайте ему цветок выставить в окно...а уже на Цензоре выставили
 показать весь комментарий
Ответить
 
Кто курирует и кто в Харькове крышует все знают .
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Смерть предателям Родины!".Надеюсь помнят этот лозунг времен ссср? Они за ссср? Ну так-бачили очi ... .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Подобаються,мені, вкиди від сбу : інформація без інформації, фото без фото !!! Ці хитросракі ,коли-небудь, будуть Працювати ??
 показать весь комментарий
Ответить
 
в совєцькі часи кацапам з білгордщини роздавали квартири в Харкові бери-нехочу,так що такого гімна в Харкові ще предостатньо
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКонтрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ. ФОТО
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти