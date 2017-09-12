 Контрразведка СБУ разоблачила на Харьковщине агентурную террористическую сеть, курируемую из РФ. ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена - ред.) Уголовного кодекса Украины, оперативники спецслужбы установили, что житель Харьковщины по заданию российских кураторов создал агентурную сеть из восемнадцати человек. В ее состав входила агентурно-боевая группа и информаторы", - говорится в сообщении.
Следователи службы объявили подозрение в госизмене организатору и шести участникам группировки.
"Как ранее сообщал глава СБУ Василий Грицак, куратор группы находился в российском Белгороде. Сотрудники спецслужбы зафиксировали неоднократные "визиты" главаря группы в Россию для получения заданий", - отметили в ведомстве.
Правоохранители отмечают, что организатора задержали после получения тайных данных о военных разработках в рамках Государственного оборонного заказа.
"Во время обысков по месту жительства злоумышленника сотрудники СБ Украины изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, предоставленные представителями российских спецслужб для передачи разведывательных данных. В организатора также выявлено четырнадцать носителей информации, в том числе со сведениями с грифом ограничения доступа, адреса электронных ящиков с паролями и пароли кодирования данных для связи с разведкой РФ", - пишет пресс-служба.
Кроме того, сотрудники СБУ обнаружили у одного из членов группировки тайники с оружием и боеприпасами: два гранатомета РПГ-22, четыре гранаты Ф-1 и РГД-2 с запалами и тротиловую шашку.
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будем саакашвили на руках носить или займемся законотворчеством?
война в стране
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На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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я, конечно, не специалист. но если они тырили данные об оборонном производстве и передавали их в рф, то нафига им гранатометы? от сбу отстреливаться?
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По больше ребята ловите врагов Украины, удачи вам в этом не лёгком деле.
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