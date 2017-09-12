 Глава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, дату получения взятки задержанный переносил месяц. Сегодня его задержали в Киеве.
"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было некогда взять 10 тыс. долларов с сельхозпредпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятка была взята. Затем ГПУ и СБУ взяли и самого большого господина вместе с посредником", - написал генпрокурор.
Отметим, в настоящее время руководящую должность в компании занимает Игорь Кобеля.
Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает руководителя ГП "Хлеб Украины" в растрате имущества в особо крупных размерах.
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"ПОГОРЕЛ" ? "ПОГОРЕЛЛЛЛ ???" ..............
ШОП ОТО Луценко НЕ ПОМАЗАЛИ ДЁГТЕМ И НЕ ПОСЫПАЛИ ПЕРЬЯМИ, ЕЖЕ ЛИ ОТО "ПОГОРЕВШЕЕ" СЯДЕТ КАК И БРИЛЛИАНТОВЫЕ И КОЛЯДОВЩИКИ И РЕКТОРЫ-КОЛЯСОЧНИКИ... и прочие друзья прикорытных лярв ))))
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ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11
У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН.
НЕРЕФОРМОВАНА ВЛАДА ТА СИЛОВІ СТРУКТУРИ АТАКУЮТЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ.
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Я извиняюсь за оффтоп, но русню кто-то конкретно кошмарит сообщениями о "минированиях".
В 14 (четырнадцати) крупных городах эвакуированы десятки объектов.
Здесь можно посмотреть где и что
https://www.kommersant.ru/doc/3408841?tw
Это что? )(уйло решило на выборы пойти, и начинается "предвыборная компания"?
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Луценку і Ко- респект на цей раз.
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На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(стих полностью: ТОРЖЕСТВО БЕЗУМСТВА )
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