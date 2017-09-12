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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:взятка (4480) ГПУ (8892) задержание (6198) Киев (18131) Луценко (7106) СБУ (14879) хлеб (194)

 Глава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО

При получении взятки в размере 10 тыс. долларов сегодня был задержан глава правления государственной акционерной компании "Хлеб Украины".

Об этом сообщил в Facebook генпрокурор Юрий Луценко, информирует Цензор.НЕТ.

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По его словам, дату получения взятки задержанный переносил месяц. Сегодня его задержали в Киеве.

"Председателю правления ГАК "Хлеб Украины" все было некогда взять 10 тыс. долларов с сельхозпредпринимателя за заключение договора аренды. Сегодня взятка была взята. Затем ГПУ и СБУ взяли и самого большого господина вместе с посредником", - написал генпрокурор.

Отметим, в настоящее время руководящую должность в компании занимает Игорь Кобеля.

Ранее сообщалось, что НАБУ подозревает руководителя ГП "Хлеб Украины" в растрате имущества в особо крупных размерах.

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Глава правления ГАК Хлеб Украины погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко 01Глава правления ГАК Хлеб Украины погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко 02

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Глава правления ГАК Хлеб Украины погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко 03
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"...погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ""

"ПОГОРЕЛ" ? "ПОГОРЕЛЛЛЛ ???" ..............
ШОП ОТО Луценко НЕ ПОМАЗАЛИ ДЁГТЕМ И НЕ ПОСЫПАЛИ ПЕРЬЯМИ, ЕЖЕ ЛИ ОТО "ПОГОРЕВШЕЕ" СЯДЕТ КАК И БРИЛЛИАНТОВЫЕ И КОЛЯДОВЩИКИ И РЕКТОРЫ-КОЛЯСОЧНИКИ... и прочие друзья прикорытных лярв ))))
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Носилки дядечке. Не видите-он тяжело болен.
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А где стандартная фотография с печатями?
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а вот тут уже не скажешь, что на хлебушек не хватало!!!
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да там такое корыто , что удивительно , что этот поц повёлся на червонец!!!
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УВАГА !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ВСІМ РЕПОСТ. !!!!!!!!!!!!!!!11

У ВІННИКАХ ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ ЗАБЛОКОВАНО ВЕТЕРАНІВ БАТАЛЬЙОНУ ДОНБАС, ПІД НАДУМАНИМ ПРИВОДОМ ПРОВОДЯТЬСЯ ОБШУКИ НА ПРОТЯЗІ 6 ГОДИН.
НЕРЕФОРМОВАНА ВЛАДА ТА СИЛОВІ СТРУКТУРИ АТАКУЮТЬ ДОБРОВОЛЬЦІВ.
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Стрім йде в інеті. Батальйон ДОнбас ходять і сміються, бо поліція ходить і не знає ,що робить далі.
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Юрий Луценко пишет про 7 тысяч долларов, а в статье про 10 тысяч
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Размер взятки ни очем не говорит.У нас создана со времен кучмы система тотальной коррупции.За все 100% говорить не буду,надеюсь есть еще и среди них честные люди,но часто начальники от мала до велика(перед подчиненными они это практически не скрывают) башляют "наверх",рассказывали медработники даже о попытке обложить "данью" нищую поселковую больницу.Так что такое "мизерное" подношение мог сделать,к примеру,руководитель одной из небольших агрофирм..
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Не хотят платить на верх дань , пусть не рвутся к власти , к руководству , к покупаемой должности! Сами покупают должности , а потом жалуются о поборах и сами поборы устраивают!
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Ну що,на поруки,чи під заставу в розмірі отриманого хабаря?
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Помнится,вот так же-в наручниках и с большой харей года три назад показывали панове прокуроры главу ДСНС Бочковского.Ну и где он?
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Так говорят и злочевский через суды вернул себе опять все скважины. И еще полтавский голова вроде объявил что опять инвестор появился( уря, уря)- а это злочевский
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запамятайте одну річ чим більше порошенко буде давити цих злодіїв тим більше ми будем чути істеричних криків про злочину владу
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и кого он додавил до нар? суды разваливают? давайте суды он лайн !
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За спиной Олимпийский стадион в Киеве. Любит спорт чиновник.это правильно.
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Гм-гм...
Я извиняюсь за оффтоп, но русню кто-то конкретно кошмарит сообщениями о "минированиях".
В 14 (четырнадцати) крупных городах эвакуированы десятки объектов.
Здесь можно посмотреть где и что
https://www.kommersant.ru/doc/3408841?tw
Это что? )(уйло решило на выборы пойти, и начинается "предвыборная компания"?
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По результату воскресных выборов, хуйло понял, что опять нужно что-то взрывать, чтоб сплотить стадо вокруг национального пи...лидера.
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А кого взяли? Говорят, что главу правления. Но глава правления вроде вот этот вот - Игорь Кобеля. Не сильно похож на того мужика с фото. Разве что на того, что мордой в пол в жёлтой футболке с такого ракурса немного похож.

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на фото якийсь сільський дядько, мабуть, той шо гроші давав.
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Знаешь, Юра, встречал фразу, дословно не вспомню, но что-то типа " Я думал раньше, что богатые люди носят костюмы, но потом понял, что люди в костюмах охраняют действительно богатых людей в джинсах и футболках".
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Я розумію як би це був олігарх, но не голова правління держустанови, дрескод нікто не відміняв .
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Но наших,це не стосуется.Це бiльш до западних богатiiв.У наших стиль Быкоко
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і воно туди ж... а на вигляд типовий борошняний хробак...
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Цензор молчит - а у нас полицаи уже пакуют - https://www.facebook.com/shtab.blokady/videos/1925362064456272/?hc_ref=ARQhTlnB49G3oNyjfvgqsEFp-hSnxKC5onPhKDUaLp0Bfwjk25Zh4ybFXt8C4WVLqgE
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завтра напишут:"морда, похожая на Главу Укр Хлеба, взяла 5 тыс. грн, похожие на деньги"
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Мелко как-то для главы правления. И ещё непонятно. Ему на протяжении месяца предлагали взятку, а он не брал?
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подводили под криминал, как любят это делать с продажей детей.
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той Хліб доїли багато років - нарешті і до нього добралися!
Луценку і Ко- респект на цей раз.
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Як я і говорив,що на фоні "прарыва тєрарістов на западной граніце"
На всіх ЗМІ в посиленому режимі буде показуха "діяльності" всіх гілок владних структур)))
Перемогу за перемогою видумуватимуть)))
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і шо скільки сидить тих про яких звенів порошенковський паж.якже остогидли ця сволота.
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"Погорел" - это сколько лет с конфискацией? Нисколько? Ну-ну...

Глупость, безумство, повторы,
Скажут, что ждать впереди.
Будут обманывать воры -
Даже гадать не ходи.
Вечный преступнику праздник
И без конца благодать,
Если судья соучастник,
То на Законы плевать.
Зло, без лихих наказаний,
Ширится, пухнет, растет.
Что там за буря в стакане?
Чем недоволен народ?...
(стих полностью: ТОРЖЕСТВО БЕЗУМСТВА )

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Знаю Кобелю Работал в его фирме. Это на фото не он Что это за информация с фоткой другого?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГлава правления ГАК "Хлеб Украины" погорел на взятке в $10 тыс., - Луценко. ФОТО
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