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Все про:дисквалификация (34) Путин (24230) Россия (72223) Русский мир (424)

 Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным. ФОТО

Российского бодибилдера из Якутска Владимира Балынца отстранили от международных соревнований решением Международной федерации пауэрлифтинга за то, что он надел футболку с изображением президента России Владимира Путина.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил президент федерации Якутии бодибилдинга и пауэрлифтинга Александр Гренадеров на своей странице в социальной сети. Инцидент произошел в августе в Финляндии, где с 10 по 13 августа проходил чемпионат Европы по классическому жиму лежа. На соревнованиях Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом, установив мировой рекорд. Однако уже во время церемонии награждения он расстегнул кофту, под которой оказалась футболка с изображением Владимира Путина.

Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным 01

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Международная федерация пауэрлифтинга расценила это как нарушение ст.3, п. 4 IPF, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик и отстранила пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года.

Владимир Балынец - многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный призер летних Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
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ви праві ,,, , але в чому ?, що сміх - здоров"я , , та і меркель з хуйлом дійшли до конценсусу ( чи сосу ? ) , миротвоцям - бути ( але не битими ,,, )
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Да там походу не только опорно-двигательный аппарат поражен. Променять собственный успех на лизун очка нацистскому фюреру. Дебильные кацапские крепостные.
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У него не только опорно-двигательный аппарат поражен, но и все извилины головного мозга
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ха ха ха, представляю куда воно пыталось коньки напялить...
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Гріх сміятися над хворими кацапами...Та ми і не сміємось...Ми регочемо!
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Да , старалось , вырисовывало ....
А тут - тыдыщь ! - родителей в школу .
Ещё и жопку налупцуют ременякой ...
Эх ! Тяжела доля настоящих творцов !
Малювал " Члена стоногова " , а вышел эскиз бюстика...
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Гадаю що ті "батьки" ще й не з першого разу зрозуміють що там не так, це ж кацапи ))
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Ээээээээй !!!!!!! Зачем удалили членистоногого ????????????

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Не удивительно, расейские дибилдеры совсем не имеют рельефа на головном мозге
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Теперь его популярность на паРашке возрастет... ...правда родственники будут не в восторге - такая популярность долго не прокормит...
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К сожалению физические данные затмевают моральные и духовные. И причем это наблюдается у 90% населения территории под названием Раиссия.
Печально!
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От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
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Воно то так, але у першому випадку більш схоже на "раіса", а в другому - на "сосать", що більш відповідає сутності цієї псевдокраїни ))
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"многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Источник: https://censor.net.ua/p455006" - кажется у него поражён, а скорее отсутствует, совсем другой орган! МОЗГ
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Уже весь мир шарахается от пуТлера как от прокаженного. 😄😄😄
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наверное когда он был еще пацаном то думал: когда я вырасту я буду как путин. У природы иногда шикарное чувство юмора
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Ну, говорили же умные люди: "Будьте поосторожнее с мечтами и желаниями... Иногда они сбываются...". И "недомерок", и "долбень"... Всё, как у Путина...
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"среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата"
у него еще и мозговая деятельность находится в зачаточном состоянии
точно инвалид
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они не знали, что он гордиться им, подумали стебается!
тютин то и сам параолимпиец почти, а тут еще... и карикатуры рисовать не надо!
боюсь посадят его за этот прогиб!
одно дело портрет на футболке, на сисюхах у блондинки длинноногой, а сосем другое у бедного инвалида...
это жизнь...
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Какой, нах, бодибилдер? Рехнулись? Мутант-пауэрлифтер, да и то, похоже, соревы для инвалидов. А у этого еще и мозг поражен, хуле удивляться?
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у рассейскага курдуплыка не только физические недостстаки, но и с бАшкой бАльшие проблемы.




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Смотрите контраст. Представитель Украины и это чучело с хуйлом на пузе. Братья, сука, говорили они.
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Наглядна пам'ятка кацапам: тупанув - отримав бан ))
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хуйлопоклонник, такой же карликовый как и педофильное хуйлишко напялил маечку с хуйленком.
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Дженнифер Лоуренс отказалась общаться с рашаСМИ по политическим мотивам
Актриса Дженнифер Лоуренс из-за «политических причин» отказалась общаться с российскими журналистами. Инцидент произошел на пресс-конференции фильма «Мама!» в Лондоне, сообщает брюссельская журналистка Жоэль Лерер.
Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным - Цензор.НЕТ 7634 Собеседник «Афиши Daily», близкий к киноиндустрии, подтвердил эту информацию. По словам источника, когда журналисты приехали на мероприятие, им объявили, что Лоуренс не хочет встречаться с представителями российских СМИ, и попросили их покинуть здание.
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ця пика у всьому світі визиває тільки нудоту і відразу
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Ну да, ...
Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» ему льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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наверно рюскому не обьяснили -в Мире демократия демократией, но публично рекламировать и показывать половые органы не принято, вот и всё.
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паралитик мозга пусть сидит в своем якутске под петухом
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"Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным" - я бы на месте федерации, не трогал бы тёзку кремлёвского мясника путлера, этого дебила можно считать символом деградации и достойным представителем Кацапстана, до полного комплекта ещё бы не мешало добавить Валуева.
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Да уж, хватило ума у дурака, еще бы с гитлером одел.
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за что вы не любите рассеюшку? сссуки вы все.


Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным - Цензор.НЕТ 3186





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оно незнало шо куйло и есть половой орган ..патаму мог и трусы снять результат былбы тотже
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ЭТО - ДИАГНОЗ! "Грешно смеяться над больными людьми". и диагноз - целой стране, не только этому клоуну.
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доподлизывал, в следующий раз умнее будет. Хотя я сомневаюсь
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Так , если этого полудурка отстранили, значит наш парень победил !! И получает золото !!!!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажРоссийского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным. ФОТО
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