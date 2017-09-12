 Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru , об этом сообщил президент федерации Якутии бодибилдинга и пауэрлифтинга Александр Гренадеров на своей странице в социальной сети. Инцидент произошел в августе в Финляндии, где с 10 по 13 августа проходил чемпионат Европы по классическому жиму лежа. На соревнованиях Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом, установив мировой рекорд. Однако уже во время церемонии награждения он расстегнул кофту, под которой оказалась футболка с изображением Владимира Путина.

Международная федерация пауэрлифтинга расценила это как нарушение ст.3, п. 4 IPF, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик и отстранила пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года.Владимир Балынец - многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный призер летних Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.