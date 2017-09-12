 Российского бодибилдера-паралимпийца отстранили от международных соревнований за футболку с Путиным. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил президент федерации Якутии бодибилдинга и пауэрлифтинга Александр Гренадеров на своей странице в социальной сети. Инцидент произошел в августе в Финляндии, где с 10 по 13 августа проходил чемпионат Европы по классическому жиму лежа. На соревнованиях Владимир Балынец стал абсолютным чемпионом, установив мировой рекорд. Однако уже во время церемонии награждения он расстегнул кофту, под которой оказалась футболка с изображением Владимира Путина.
Международная федерация пауэрлифтинга расценила это как нарушение ст.3, п. 4 IPF, которая запрещает демонстрацию всех религиозных и политических символик и отстранила пауэрлифтера от участия в международных соревнованиях до конца 2017 года.
Владимир Балынец - многократный чемпион России по пауэрлифтингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, серебряный призер летних Паралимпийских игр в Лондоне в 2012 году.
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А тут - тыдыщь ! - родителей в школу .
Ещё и жопку налупцуют ременякой ...
Эх ! Тяжела доля настоящих творцов !
Малювал " Члена стоногова " , а вышел эскиз бюстика...
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Печально!
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у него еще и мозговая деятельность находится в зачаточном состоянии
точно инвалид
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тютин то и сам параолимпиец почти, а тут еще... и карикатуры рисовать не надо!
боюсь посадят его за этот прогиб!
одно дело портрет на футболке, на сисюхах у блондинки длинноногой, а сосем другое у бедного инвалида...
это жизнь...
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https://putinism.wordpress.com/2017/09/09/mobutu/
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Актриса Дженнифер Лоуренс из-за «политических причин» отказалась общаться с российскими журналистами. Инцидент произошел на пресс-конференции фильма «Мама!» в Лондоне, сообщает брюссельская журналистка Жоэль Лерер.
Собеседник «Афиши Daily», близкий к киноиндустрии, подтвердил эту информацию. По словам источника, когда журналисты приехали на мероприятие, им объявили, что Лоуренс не хочет встречаться с представителями российских СМИ, и попросили их покинуть здание.
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Бравый он, а по сути - плешивый,
С ноготок , карлик -он, мелюзга,
Детородный он орган - у деда….
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Он - то храбрый, то очень трусливый:
То он - стерх, то в песок голова.
А в итоге - ему погоняло:
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
Стаи песня давно уже спета,
Как и стерха - давно…Ла-ла-ла…
«Дифирамб» ему льется задорный -
Ла-ла-ла, Ла-ла-ла, Ла-ла-ла.
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