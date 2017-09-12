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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:налоги (2616) налоговая милиция (1604) сельское хозяйство (229) ГФС (3219)

 Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции: сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млрд грн. ФОТО

Сотрудники налоговой милиции Киевской области совместно с Генеральной прокуратурой раскрыли схему, согласно которой осуществлялся незаконный экспорт сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа злоумышленников, которые зарегистрировали на подставных лиц ряд предприятий, используемых для проведения незаконных экспортных операций.

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Указанные предприятия не отчитывались в налоговые инспекции вообще или отчетность не соответствовала объемам проводимых операций. При этом они осуществили экспорт товаров на общую сумму около пяти миллиардов гривен. Экспортированная продукция закупалась за наличные на внутреннем рынке без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму около миллиарда гривен.

В результате 12 обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам жительства фигурантов расследования, а также в морских и речных портах, расположенных в Одесской и Херсонской областях, были обнаружены и изъяты более 51,5 тысячи тонн пшеницы, ячменя и гороха на сумму более 212 миллионов гривен, печати фиктивных компаний, предприятий - нерезидентов и органов государственной власти, а также бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.

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Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции: сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млрд грн 01Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции: сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млрд грн 02

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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Раскрою тайну - у нас в стране всё по таких схемах, только одним можно, а другим - не очень.
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одни "эффективные менеджеры", а другие "рукожопые ленивые бизнесюки, которые вечно ноют". Дотаций первым, СБУ вторым
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еще одна угнетаемая категория населения, для которых оказались неподъемными новые ж/д тарифы...
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.... только что фотки печатей были в статье про топ мусора времен януковича ,теперь здесь ))?? ... у вас что фоток печатей нет ...держите ))

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Та у нас де не копни , там де можна поживитися, як не підлог так обман. От і я маю свій сюприз, мій пай уже на якійсь Сніжко , чи якось так, і це призвисько вже не перший раз чую в махінаціях з паями. А деякі тут рвуть пупа , за вільну продаж землі, з ким? З ворюгами і бандитами, це не вільний ринок буде , а- невільничий!?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции: сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млрд грн. ФОТО
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