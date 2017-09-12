 Налоговики раскрыли схему по незаконному экспорту сельхозпродукции: сумма нанесенного ущерба составляет около 1 млрд грн. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.
В ходе расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, была установлена группа злоумышленников, которые зарегистрировали на подставных лиц ряд предприятий, используемых для проведения незаконных экспортных операций.
Указанные предприятия не отчитывались в налоговые инспекции вообще или отчетность не соответствовала объемам проводимых операций. При этом они осуществили экспорт товаров на общую сумму около пяти миллиардов гривен. Экспортированная продукция закупалась за наличные на внутреннем рынке без отражения данных операций в налоговом и бухгалтерском учетах. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты налога на прибыль на сумму около миллиарда гривен.
В результате 12 обысков, проведенных в офисных помещениях, по местам жительства фигурантов расследования, а также в морских и речных портах, расположенных в Одесской и Херсонской областях, были обнаружены и изъяты более 51,5 тысячи тонн пшеницы, ячменя и гороха на сумму более 212 миллионов гривен, печати фиктивных компаний, предприятий - нерезидентов и органов государственной власти, а также бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности.
В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
2813 7
Гройсман о 800 млн грн дотаций Косюку: "Кто больше производит, тот больше и получает"(130)
Верховный суд объявил перерыв в деле СООО "Батькивщина", которое обязали выполнить сорванный ранее контракт(8)
Налоговики в Днепре ликвидировали конвертцентр с оборотом более 390 млн грн. ФОТОрепортаж(7)
Аграрные ассоциации готовят новый порядок начисления дотаций для ГФС(5)
Налоговая реформа: что предлагают авторы законопроекта "О налоговой либерализации"(0)
В Киеве разоблачена схема по незаконному формированию налогового кредита и прикрытию бестоварных операций, изъято 2,8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж(4)
Налоговики разоблачили руководителей компании из Харьковской области, не заплативших более 37 млн грн налогов(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить