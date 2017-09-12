 Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.
"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза. Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором (он ещё не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний. А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - рассказал адвокат.
Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.
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Но я не думаю что с таким положением согласится Турция, Руминия, США, Великобритания и остальние члени НАТО.
Крым - будет иметь продолжение и станет ареной вооруженного противостояния, в основе которого будет задействовано сопротивление коренного населения полуосрова против геноцида со сторони российских оккупантов (при полной поддержке вишеперечисленних стран). Украина, в любом случае, не сможет имитировать нейтралитет, кто бы на тот момент не находился у власти.
хуйлу не нужен Донбас, он готов его сдать с потрохами - он боится потерять Крым
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https://www.youtube.com/watch?v=QmLdNDwfjUs
жаль вот что Кузьма Скрябин тебя уже не услишит, а может єто и к лучшему
https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc
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