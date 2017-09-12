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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ

Зампредседателя Меджлиса крымских татар Ахтем Чийгоз, приговоренный к 8 годам тюрьмы, и его защитник подали две апелляции на это решение "суда" оккупантов.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ.

"Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза. Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором (он ещё не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний. А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - рассказал адвокат.

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Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов 01Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов 02

Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.
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Цензор, це хіба не новина? http://milnavigator.com.ua/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82-%D0%B1%D0%B5/
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это не новость. Кацапня с 14 года над Херсонщиной шастает на своих ватолетах. Раньше довольно часто , потом пропали а вот теперь опять начинают. Это не их заслуга , это продажный шыкаладный глаз запретил отвечать адекватно. Хотя не факт что селяне в степи найдут стингер.
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Если согласиться с мыслью (а она имеет все основания), что сдача Крыма била организована путем сговора между Порошенко и хуйлом, татарам не стоит расчитивать на поддержку украинской власти на данном єтапе и тешить себя напрасными иллюзиями.
Но я не думаю что с таким положением согласится Турция, Руминия, США, Великобритания и остальние члени НАТО.
Крым - будет иметь продолжение и станет ареной вооруженного противостояния, в основе которого будет задействовано сопротивление коренного населения полуосрова против геноцида со сторони российских оккупантов (при полной поддержке вишеперечисленних стран). Украина, в любом случае, не сможет имитировать нейтралитет, кто бы на тот момент не находился у власти.
хуйлу не нужен Донбас, он готов его сдать с потрохами - он боится потерять Крым
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У Пэти реальных грехов перед Украиной и украинцами вагон и тележек до горизонта - незачем на него навешивать что-то еще.
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расскажи об єтом Герою и патриоту Украини Степану Хмаре
https://www.youtube.com/watch?v=QmLdNDwfjUs

жаль вот что Кузьма Скрябин тебя уже не услишит, а может єто и к лучшему
https://www.youtube.com/watch?v=QcikOcy7Ovc
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почти все так и есть. но с татар толку мало. А вот когда у мордвы начнет пригорать по поводу недовольства ваты на крысме то татары с удовольствием потдержут какую нибудь группу патриотов пришедшую с материка. И будут резать мордву с остервенением. А пока они нормально себя чувствуют самсой и чебуреками, паленой водкой с русней торгуют
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ
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