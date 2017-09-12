 Чийгоз и его адвокат подали две апелляции на приговор оккупантов. ДОКУМЕНТ





Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии "Русское единство". Российские власти оккупированного Крыма обвинили Чийгоза в организации массовых беспорядков.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Чийгоза Николай Полозов, передает Цензор.НЕТ "Прямо сейчас я подал две апелляционные жалобы на приговор Ахтему Чийгозу - свою и Ахтема Чийгоза. Моя жалоба краткая, и будет существенно дополнена после ознакомления с приговором (он ещё не написан, будет готов только 14 сентября) и протоколом судебных заседаний. А вот жалоба Ахтема Чийгоза мной составлена под его диктовку. Ахтем-агъа написал самую суть, без всего этого юридического крючкотворства", - рассказал адвокат.Напомним, суд оккупантов в Крыму приговорил Чийгоза к 8 годам колонии