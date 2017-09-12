 У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.
В ходе досудебного расследования на основании полученной информации от ГФС Департаментом специальных расследований ГПУ было установлено, что ряд предприятий связанных между собой, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и г.. Киеве, имеющие прямое отношение к одному из бывших высокопоставленных (подозреваемого в данном производстве), в период 2016-2017 годов не отражали в налоговой отчетности приобретения экспортируемой продукции, что свидетельствует о проведении незаконных операций по легализации товаров неустановленного происхождения.
Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета. Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученные доходы и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.
Вместе с тем, как сообщает ГПУ, указанная группа компаний, зарегистрированная на подставных лиц, использовалась для документального оформления незаконных операций по экспорту продукции неустановленного происхождения.
"В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности ГФС Украины и оперативного управления Главного управления ГФС в Киевской области проведен ряд обысков по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе бывших высокопоставленных чиновников и лиц (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных лиц ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов полученных преступным путем и использовали их для проведения указанных незаконных операций по экспорту товаров без отражения в налоговой отчетности операций по ее приобретению и уплаты соответствующих налогов", - говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, по результатам обысков по месту жительства одного из бывших высокопоставленных чиновников обнаружены и изъяты более 200 тыс долларов США, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.
Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.
По результатам обысков на предприятиях (в портах и зерновых терминалах), где проходил незаконный экспорт, изъято продукции, по предварительным данным следствия, на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.
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Хоть таблицу составляй.
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У топ-чиновника МВД времён Порошенко нашли 10 кг золота и сотни тысяч долларов...
Никто даже удивляться не будет.
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а если без смеха,
то наверное, чтобы фотографировать номера купюр было удобно
(или что бы впечатлял масштаб в м2)
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разве они єто заслуживают и разве єто справедливо?
- ищите и обрящите, стучитесь и вам отворят
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Это когда нынешние топ-чиновники воруют больше и живут лучше, чем топ-чиновники времен Януковоща.
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15 мая 2016, 14:16
Ярему заметили в Дубае
Виталий Ярема с семьей поселился в роскошном бунгало на берегу моря, пишут журналисты.
Экс-генпрокурора Виталия Ярему с семьей заметили в Дубае на отдыхе, где он поселился в бунгало отеля Jumeirah Dar al Masyaf. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
"Несколько дней назад он поселился в роскошном бунгало на берегу моря в отеле "Jumeirah Dar al Masyaf". Стоимость его номера чуть больше 2 тысяч долларов в сутки. Наверное, пан Виталий на днях уже будет возвращаться домой, потому что еще пару дней - и он потратит на проживание в этих роскошных апартаментах весь свой годовой задекларированный доход", - пишет журналист.
Ярема был уволен с поста генпрокурора в феврале прошлого года.
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