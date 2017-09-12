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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:ГПУ (8890) хищение (347) чиновник (1468)

 У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Генеральной прокуратурой Украины выявлена и пресечена противоправная деятельность бизнеса бывшего чиновника, подозреваемого в преступлениях против Майдана.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

В ходе досудебного расследования на основании полученной информации от ГФС Департаментом специальных расследований ГПУ было установлено, что ряд предприятий связанных между собой, зарегистрированных в Винницкой, Киевской и Одесской областях и г.. Киеве, имеющие прямое отношение к одному из бывших высокопоставленных (подозреваемого в данном производстве), в период 2016-2017 годов не отражали в налоговой отчетности приобретения экспортируемой продукции, что свидетельствует о проведении незаконных операций по легализации товаров неустановленного происхождения.

Установлено, что экспортируемая продукция закупалась у фермерских хозяйств и других сельхозпроизводителей за наличные, без соответствующего ее официального учета. Кроме того, указанными предприятиями не отображались в налоговой отчетности полученные доходы и, соответственно не уплачивались налоги на прибыль и добавленную стоимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За границей арестованы более 500 кг золота "семьи" Януковича, - ГПУ

Вместе с тем, как сообщает ГПУ, указанная группа компаний, зарегистрированная на подставных лиц, использовалась для документального оформления незаконных операций по экспорту продукции неустановленного происхождения.

"В ходе досудебного расследования в указанном уголовном производстве следователями Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины совместно с оперативными сотрудниками Управления внутренней безопасности ГФС Украины и оперативного управления Главного управления ГФС в Киевской области проведен ряд обысков по месту жительства лиц, причастных к совершению преступлений, в том числе бывших высокопоставленных чиновников и лиц (организаторов, соисполнителей), которые зарегистрировали (перерегистрировали) на подставных лиц ряд предприятий с целью прикрытия незаконной деятельности по легализации доходов полученных преступным путем и использовали их для проведения указанных незаконных операций по экспорту товаров без отражения в налоговой отчетности операций по ее приобретению и уплаты соответствующих налогов", - говорится в сообщении ведомства.

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Как отмечается, по результатам обысков по месту жительства одного из бывших высокопоставленных чиновников обнаружены и изъяты более 200 тыс долларов США, 3 кг золота, драгоценные изделия, картины и иконы, документы и черновые записи, касающиеся служебной деятельности, а именно проведения силовых операций правоохранительных органов по противодействию протестным акциям, оружие и боеприпасы.

Во время обысков по месту жительства соучастников преступной группы и офисных помещений изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность, поддельные печати органов государственной власти и печати предприятий с признаками фиктивности, нерезидентов, штампы и печати нотариусов.

По результатам обысков на предприятиях (в портах и ​​зерновых терминалах), где проходил незаконный экспорт, изъято продукции, по предварительным данным следствия, на общую сумму около 200 млн грн. Операции по экспорту указанных товаров осуществлялись без отражения в налоговой отчетности и уплаты соответствующих налогов.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Из "Укрзализныци" крадется от 10 до 15 миллиардов гривен ежегодно, - Омелян. ВИДЕО


У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 01У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 02У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 03У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 04У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 05У топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ 06
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Це те що не змогла винести вночі кримінальна розвідка, як в Княжичах.
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Наши деньги еще у бывших топ чиновников Ющенко, Кучмы, Кравчука и текущих Пороха.
Хоть таблицу составляй.
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Это уже "их" деньги. А "бывший" чиновник скоро пойдет в АП к Порошенку. Ценный кадр, таких грех терять.
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- Прокурор был похож на умную обезьяну. В Сызрани прокурор прожил долго, заслал человек восемьсот на каторгу и в конце концов умер... (с)
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Через год, два... Аналогичное сообщение.
У топ-чиновника МВД времён Порошенко нашли 10 кг золота и сотни тысяч долларов...
Никто даже удивляться не будет.
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По сравнению с нынешними недоношенными фронтовиками и будочниками вальцмана - НИЩЕБРОД!
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а кто знает, зачем они деньги так раскладывают?
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своих проверяют! - чтоб к рукам не прилипло...
а если без смеха,
то наверное, чтобы фотографировать номера купюр было удобно
(или что бы впечатлял масштаб в м2)
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Скоро читайте: У ЧИНОВНИКА ВРЕМЕН ПОРОШЕНКО НАШЛИ КОПИЮ ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ И ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ОТ ПУТИНА"
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Фамилию чиновника можна узнать,а то взяли и сфоткали улики от бриллиантовых прокуроров и впаривают нам
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Я бы может не так злился,если бы он просто воровал. Но он же паскуда еще и всей стране,ой как навредил !
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Так нынешние коррупционеры не хуже живут. Вон Насиров без проблем выложил 100 миллионов гривен залога. Мог бы и больше, но добрый суд с сочуствием относится к подсудимым -коррупционерам.
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ну пошли воблу из загашника выбрасывать , что бы отвлечь народ от грузина, как это пошло чуть что кидать народу приготовленную косточку ? Югиг где Овощ? давно по скайпу картавили? где брюлики? еще Иришки серьги не забацал?
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Петро, Югик, НАБУ или кто там еще, ну бросьте уже "косточку" - посадите кого-нибудь! Ведь не с огнем шутите, с НАРОДОМ!!!
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а сколько еще таких вот "чиновников", ограбивших наш народ, жируют, спят, жрут и портят воздух в Украине!
разве они єто заслуживают и разве єто справедливо?
- ищите и обрящите, стучитесь и вам отворят
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Переаттестованный. Генеральная прокуратура, Нацполиция и СБУ провели обыски у начальника департамента полиции охраны Сергея Будника. Теперь же из материалов суда стало известно, что у генерала были найдены 16 слитков золота, 44 тысячи долларов, 11,5 тысяч евро, а также 5 тысяч Гривен
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Теперь я понял, что означает лозунг Порошенко жити по новому.
Это когда нынешние топ-чиновники воруют больше и живут лучше, чем топ-чиновники времен Януковоща.
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там вверху явно не украинцы, радоваться положительным шагам Украины, а не соревноваться кто саркастически сильнее. Вот такое и есть позор, а не ситуация с престурным бывшим президентом Грузии
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никто потому что это нова полиция - очьень важьно. Они шыкаладную аттестацию успешно прошли.
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"Остап Ибрагимович,когда же мы будем делить наши деньги?" (с).
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уже даже и не впечатляет. Шо те были твари,шо эти недалеко ушли..
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Экс-генпрокурора заметили на отдыхе в Дубаи
15 мая 2016, 14:16
Ярему заметили в Дубае
Виталий Ярема с семьей поселился в роскошном бунгало на берегу моря, пишут журналисты.
Экс-генпрокурора Виталия Ярему с семьей заметили в Дубае на отдыхе, где он поселился в бунгало отеля Jumeirah Dar al Masyaf. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Дмитрий Гнап.
"Несколько дней назад он поселился в роскошном бунгало на берегу моря в отеле "Jumeirah Dar al Masyaf". Стоимость его номера чуть больше 2 тысяч долларов в сутки. Наверное, пан Виталий на днях уже будет возвращаться домой, потому что еще пару дней - и он потратит на проживание в этих роскошных апартаментах весь свой годовой задекларированный доход", - пишет журналист.

Ярема был уволен с поста генпрокурора в феврале прошлого года.

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Народ ,а вы не забыли суммы наличных в декларациях нынешних властителей ? Там если по одной раскладывать то площади нашей страны не хватит !!! И у всех они от святого духа взялись,вернее как и у этого чина,наверно далеко не главного !
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Це вже зараз "нє актуально"... Все одно покажете людям, як їх бидло ошукало, а потім відпустите (обов'язково ж "поділится"). Так що свою "боротьбу зі злочинною владою часів януковича" засуньте собі... знаєте куди! "Ні хвилюйтесь", - скоро вже по вам будуть транслювати такі ж само новини, - тільки вже "без дурнів"!!! Тварини, бля...
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портах та зерносховищах? медведчука трухнули?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныУ топ-чиновника МВД времен Януковича нашли $200 тысяч, 3 кг золота и документы по разгону Майдана, - ГПУ. ФОТОрепортаж
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