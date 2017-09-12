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Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Фоторепортаж
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 Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 01

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Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Возняк о прорыве Саакашвили в Украину: "На пункте пропуска "Шегини" Путин открыл второй фронт"

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины". ВИДЕО

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 05

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 06

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 07

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 08

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 09

Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах. 10

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Идиотские фотожабы.
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адепты ху#ла тоже считают фотожабы на него идиотскими...
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Бо невеселі події, до яких намалювали ці фотожаби.
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когда-то богатая и мощная страна превратилась в уёбищную карикатуру. мабудь, нагрешили
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Весь админаппарат брошен На борьбу с Тихо.. Который"никому Не нужен "
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Подловато выглядит.
Да, нарисуйте жабу пэти, как он минирует ПП и выставьте сюда, реакцию увидите!
Одну жабу с пэтей минером и все))
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Ну нарисуй и выставь. Мля, что за народ. Только критиковать, хаять и ныть способны. Так же и с нынешним мессией Михо будет. Через полгода первые же начнете его барыгой, вором и варягом обзывать и предлагать в обдристанных штанах сваливать в Тбилиси или за Краковец.
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Ты можешь быть свободен! нах
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Поддерживаю! В этой истории положительных героев нет. А с Гадей уже носились... как вспомню, аж противно!
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Мне очень нравится Саакашвили демократ который разогнал митинг оппозиции с жертвами
Я тихо млею Демократка Тимошенко которая с Януковичем ширку в парламенте создавала
ЧТО РЕБЯТА ЗАБЫЛИ ПРАВДА И НЫНЕШНИЕ НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ. Не создавайте себе кумиров из политиков. Политика это грязная вещь а поэтому все они кто больше кто меньше в дерьме
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Янык тоже свято верил, что поймал Бога за бороду, а оно вон как вышло. Петюня, сейчас разница с 2014 годом коллосальная - вряд ли люди будут петь и плясать три месяца, а потом бошки под пули подставлять, теперь ваша очередь, ты об этом не думал?
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Забавно читать грозных вояк, просидевших все события под диваном.
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всегда уважал цензор но с момента травли Саакашвили начинаю неуважать, Пэтра слабо травануть? по моему все заждались давно
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вона в инвалидной каляске! это ж не гуманно!
грех смеяться над убогими!
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Тема передана всесторонне. Методика та же что и у хресных рашистских ходов и проникновение гиркина. Марш колясочников - ветеранов еще впереди. Когда это кончится ?
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"Сбрось Мишу с поезда" - ржачный слоган! Жаль только народ не понимает, что не надо боятся очень круто и безжалостно поступать с теми, кто его держит за быдло!
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А деж пітух Багряний ,подсосни грузинського куя
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На Цензоре похоже кондитер рулит. Бутусову неуд. Порошенко не вечен, подумай.
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Если неуловимый тогда почему поезд полный граждан страны останавливают? а все новостные каналы лебединое озеро показывают в перемешку с: а вон в Грузии считают Саакашвилли людажэром.
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эй, ты ж тут за рыгов топил, тебя что перекупили уже?
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Юра, i нашим, i вашим, i на обiд дома? Слабачек ты. Люди прорвавшие границу и занесшие Михо в Украину рискуют большим и действуют смелее. Трус ты , Бутусов.
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Ну ось і все. Цензор Нєт ліг під цинічного баригу, як дешева шльондра. Юрію, впевнений, що в майбутьньому тобі буде соромно. Ось цікаво, зараз шамани "секти 144 реформ", ховають від Народу гроссбух чорної бухгалтерії Хама. Там стопудово є під енними сумами підписи багатьох діячив верхівки бпп і нф, які відхватили ці іудини баблоси від Хама. Так от, цікаво чи вже "працює" книга чорної бухгалтерії шобли цинічних бариг і хто там, на даний час, отримує свої 30 серебряників.
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ту чорну бухгалтерію не один суд в світі не вИзнає.
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на кацапских ресурсах тоже сегодня занялись травлей грузина.
ольгинские писаки высмеивают, как он прорывался "на" Украину.
ну кацапов можно понять, он их пророссийский митинг дубинками в Грузии разгонял. у них не него обида. но противно от того, как отльгинцы дружно вместе с порохоботами этой травлей занимаются.

к чему бы это?

и не заикайтесь мне больше о том, что петя же наш гарант. о нем или хорошо, или никак.
у меня к этому человеку умерла последняя капля уважения!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.
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