Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": БИТВА ПРОИЗВОЛА С БЕЗЗАКОНИЕМ
Читайте на "Цензор.НЕТ": Возняк о прорыве Саакашвили в Украину: "На пункте пропуска "Шегини" Путин открыл второй фронт"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили: "Я собираюсь проехать по всем регионам Украины". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мой паспорт сейчас находится в кабинете Порошенко, - Саакашвили
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порохоботі с цепились сюлеботом.
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Да, нарисуйте жабу пэти, как он минирует ПП и выставьте сюда, реакцию увидите!
Одну жабу с пэтей минером и все))
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Я тихо млею Демократка Тимошенко которая с Януковичем ширку в парламенте создавала
ЧТО РЕБЯТА ЗАБЫЛИ ПРАВДА И НЫНЕШНИЕ НИЧЕМ НЕ ЛУЧШЕ. Не создавайте себе кумиров из политиков. Политика это грязная вещь а поэтому все они кто больше кто меньше в дерьме
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грех смеяться над убогими!
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Заглавие, достойное желтой прессы. Юра, это кризис жанра или просто кушать очень хочется?
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ольгинские писаки высмеивают, как он прорывался "на" Украину.
ну кацапов можно понять, он их пророссийский митинг дубинками в Грузии разгонял. у них не него обида. но противно от того, как отльгинцы дружно вместе с порохоботами этой травлей занимаются.
к чему бы это?
и не заикайтесь мне больше о том, что петя же наш гарант. о нем или хорошо, или никак.
у меня к этому человеку умерла последняя капля уважения!
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