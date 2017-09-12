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Все про:банки (1590) Днепр_город (2859) Нацполиция (8673) махинации (526)

 В Днепре сотрудники банка присвоили почти 1,5 млн грн клиента, находившиеся на его депозитном счете, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре сотрудники областного управления защиты экономики и следователи областного управления полиции разоблачили должностных лиц отделения одного из банков, которые присвоили почти полтора миллиона гривен личных средств клиента банка, находящихся на депозитном счете.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, в которой подделала подпись одного из клиентов банка, что дало ей возможность распоряжаться его денежными средствами, находящимся на депозитном счете.

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"Используя поддельную доверенность злоумышленница завладела почти полутора миллионами гривен. В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты 20 тысяч долларов США, черновые записи, документы и компьютерная техника", - рассказала Калиновская.

В Днепре сотрудники банка присвоили почти 1,5 млн грн клиента, находившиеся на его депозитном счете, - Нацполиция 01В Днепре сотрудники банка присвоили почти 1,5 млн грн клиента, находившиеся на его депозитном счете, - Нацполиция 02

Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.




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- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!
И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:- Влиятельные лица»(с)
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Смотри на главного ,эти лица все на одно фото)))
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В Украине негодящее законодательство по ворам миллионов и миллиардов. Депутаты -миллионеры не хотят принимать жесткие законы для наказания таких воров и понятно почему,депутаты сами в большинстве воры,слышала что Винник из БПП взял кредит 360 млн. и не отдает.Что может такой член Рады принять? А судя по декларациям,90% депутатов остро нуждаются в тюрьме.
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Если бы тут был замешан депутат, а тем более из БПП, поверьте, этой статьи не появилось бы.
Всё бы уже тихо решили по мирному.
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Если их нечаянно расстрелять при попытке к бегству, при задержании во всех банках страны возьмут это на карандаш.Кому это надо,подумают расхитители и количество подобных случаев уменьшиться.
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О дверной косяк головой ,на них и пули жалко (пули на фронте пригодятся )
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В любом банке такие преступления вычисляются на раз.
Была бы тётка умнее уже сидела бы в самолёте в сторону Малайзии и это при плохом раскладе. При хорошем, сидела бы на своём месте и обчищала бы следующего клиента.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре сотрудники банка присвоили почти 1,5 млн грн клиента, находившиеся на его депозитном счете, - Нацполиция. ФОТО
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