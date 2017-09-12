 В Днепре сотрудники банка присвоили почти 1,5 млн грн клиента, находившиеся на его депозитном счете, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, в которой подделала подпись одного из клиентов банка, что дало ей возможность распоряжаться его денежными средствами, находящимся на депозитном счете.
"Используя поддельную доверенность злоумышленница завладела почти полутора миллионами гривен. В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты 20 тысяч долларов США, черновые записи, документы и компьютерная техника", - рассказала Калиновская.
Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.
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Всё бы уже тихо решили по мирному.
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Была бы тётка умнее уже сидела бы в самолёте в сторону Малайзии и это при плохом раскладе. При хорошем, сидела бы на своём месте и обчищала бы следующего клиента.
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