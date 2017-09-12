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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В Днепре сотрудники банка присвоили находившиеся на депозитном счете клиента почти 1,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Днепре сотрудники областного управления защиты экономики и следователи областного управления полиции разоблачили должностных лиц отделения одного из банков, которые присвоили почти полтора миллиона гривен личных средств клиента банка с депозитного счета.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, персональный менеджер, действуя по предварительному сговору с группой должностных лиц банка, составила доверенность, в которой подделала подпись одного из клиентов банка, что дало ей возможность распоряжаться его денежными средствами, находящимся на депозитном счете.

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"Используя поддельную доверенность, злоумышленница завладела почти полутора миллионами гривен. В результате проведенных девяти обысков были обнаружены и изъяты 20 тысяч долларов США, черновые записи, документы и компьютерная техника", - рассказала Калиновская.

В Днепре сотрудники банка присвоили находившиеся на депозитном счете клиента почти 1,5 млн грн, - Нацполиция 01В Днепре сотрудники банка присвоили находившиеся на депозитном счете клиента почти 1,5 млн грн, - Нацполиция 02

Она также подчеркнула, что мероприятия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.




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- «В нашем богоспасаемом городе что ни событие, то:- Сенсация!
И, как нарочно, в каждой сенсации замешаны именно:- Влиятельные лица»(с)
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Смотри на главного ,эти лица все на одно фото)))
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В Украине негодящее законодательство по ворам миллионов и миллиардов. Депутаты -миллионеры не хотят принимать жесткие законы для наказания таких воров и понятно почему,депутаты сами в большинстве воры,слышала что Винник из БПП взял кредит 360 млн. и не отдает.Что может такой член Рады принять? А судя по декларациям,90% депутатов остро нуждаются в тюрьме.
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Если бы тут был замешан депутат, а тем более из БПП, поверьте, этой статьи не появилось бы.
Всё бы уже тихо решили по мирному.
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Если их нечаянно расстрелять при попытке к бегству, при задержании во всех банках страны возьмут это на карандаш.Кому это надо,подумают расхитители и количество подобных случаев уменьшиться.
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О дверной косяк головой ,на них и пули жалко (пули на фронте пригодятся )
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В любом банке такие преступления вычисляются на раз.
Была бы тётка умнее уже сидела бы в самолёте в сторону Малайзии и это при плохом раскладе. При хорошем, сидела бы на своём месте и обчищала бы следующего клиента.
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Банки лопаются, люди и фирмы теряют деньги (виноватые неспешно покидают Украину). А кроме самых "умных", которые "лопают" банки, появляются "полуумные" которые втихаря тырят деньги в банках. Итак тема нашего урока - почему люди и фирмы боятся держать деньги в банках, и что ещё сделать, чтобы лохи-бараны несли деньги в банки, а "умные" и "полуумные" будут оттуда их забирать, делясь с контролирующими. Где-то так.
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судя по тому что кто-то обнаружил кражу а не сам вкладчик, может он уже и забыл за этот свой незначний депозит
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В ДНЕПРЕ, "один из банков" - поподробнее, пожалуйста! Меня терзают смутные сомнения...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Днепре сотрудники банка присвоили находившиеся на депозитном счете клиента почти 1,5 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
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