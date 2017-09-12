 Около 20 вооруженных "молодчиков" в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция. ФОТО+ВИДЕО

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области, передает Цензор.НЕТ.
"К работникам Звенигородского отдела полиции поступила информация о том, что в городе Ватутино группа вооруженных молодчиков в балаклавах осуществляют силовой захват предприятия. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу Звенигородского отдела полиции. Кроме того, по тревоге были подняты бойцы подразделения особого назначения, которые вместе с руководством Главка полиции срочно прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.
При общении с пострадавшими охранниками полицейские выяснили, что утром на территорию предприятия через забор проникли около двадцати неизвестных мужчин спортивного телосложения в балаклавах.
"Злоумышленники напали на охрану, избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, произвели в их сторону несколько выстрелов", - уточнили в полиции.
Было принято решение о немедленном задержании правонарушителей. Правоохранители задержали пятерых человек, остальные мужчины бросились наутек. Во время отработки прилегающей к предприятию территории правоохранители задержали остальных бандитов, которые пытались убежать за пределы города.
Всех задержанных доставили в Звенигородское отделение полиции. У них обнаружено и изъято два пистолета, балаклавы и газовые баллончики. По данному факту открыто ряд уголовных производств по части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), частью 1 и 2 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Стоит отметить что, санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
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Реформы нужно было начинать с судебной системы.
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надо знать - титушки или петюшки?
вот такая вот петрушка...
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