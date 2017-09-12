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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:захват (791) Нацполиция (8673) рейдерство (839) Черкасщина (565)

 Около 20 вооруженных "молодчиков" в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция. ФОТО+ВИДЕО

В городе Ватутино Черкасской области правоохранители задержали группу мужчин, которые проникли на территорию предприятия и пытались осуществить его силовой захват.

Об этом сообщил сектор коммуникации полиции области, передает Цензор.НЕТ.



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"К работникам Звенигородского отдела полиции поступила информация о том, что в городе Ватутино группа вооруженных молодчиков в балаклавах осуществляют силовой захват предприятия. На место происшествия немедленно направили следственно-оперативную группу Звенигородского отдела полиции. Кроме того, по тревоге были подняты бойцы подразделения особого назначения, которые вместе с руководством Главка полиции срочно прибыли на место происшествия", - говорится в сообщении.

При общении с пострадавшими охранниками полицейские выяснили, что утром на территорию предприятия через забор проникли около двадцати неизвестных мужчин спортивного телосложения в балаклавах.

"Злоумышленники напали на охрану, избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, произвели в их сторону несколько выстрелов", - уточнили в полиции.

Было принято решение о немедленном задержании правонарушителей. Правоохранители задержали пятерых человек, остальные мужчины бросились наутек. Во время отработки прилегающей к предприятию территории правоохранители задержали остальных бандитов, которые пытались убежать за пределы города.

Всех задержанных доставили в Звенигородское отделение полиции. У них обнаружено и изъято два пистолета, балаклавы и газовые баллончики. По данному факту открыто ряд уголовных производств по части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), частью 1 и 2 статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Стоит отметить что, санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

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Около 20 вооруженных молодчиков в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция 01Около 20 вооруженных молодчиков в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция 02Около 20 вооруженных молодчиков в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция 03
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Чому немає заяв штабу АТО, про неприпустимість рейдерських захоплень підприємств? Ківа не обіцяє приїхати та постріляти всіх бандитів? Геращенки та Луценки не роблять спецзаяв з цього приводу? Тут інтереси мафії не постраждали, тому всі говноспікери мафії мовчать!
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В смысле, люди атамана Семенова? Нет слов...
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И ни слова о заказчиках. Наверняка те пытались показать какие-то бумаги о смене урководства и завести в кабинет своего директора.
Реформы нужно было начинать с судебной системы.
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Сорри, очепятка. Хотел написать не "урководства", а "руководства". Впрочем, вышла оговорка по Фрейду.
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Специалист по рехформам? И много нарехформировал?
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А ты хочешь без расследования сразу публикацию заказчиков? Идиот или умело им прикидываешься. Есть тайна следствия. А истину устанавливает суд.Но не сми, заказные статьи или полиция.
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Все прекрасно знают что имена заказчиков не будут известны , Да и суда не будет . Замнут как обычно .
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если это огнеупорный комбинат - так он французам принадлежит,скандал
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Ну й довбні! На що вони розраховували? Тепер будуть виконувати суспільно-корисну працю-спецовки роботягам шити.
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"Рівенська тюрма була тоді набита арештованими за націоналізм. У ті часи Військовий трибунал щоденно судив по 20-25 чоловік за участь у націоналістичному русі. «…» Після убивства Ватутіна, до розстрілу засуджували масово. У підвалі тюрми завжди сиділо засуджених на смерть біля трьохсот чоловік..." (За східнім обрієм [Спомини про пережите]-Данило Шумук)
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В Україні, опісля Революції гідності, точилися дебати, пов'язані зокрема з перейменуванням вулиці Ватутіна в Києві. Прихильники перейменування покликаючись на публікації істориків та на розповіді свідків тогочасних військових подій, стверджують, що на Букринському плацдармі біля Києва «геніальний» полководець Ватутін поклав у землю (точніше, у воду Дніпра) відповідно до різних оцінок декілька сотень тисяч радянських солдат. Найбільшим злочином проти українського народу командування Червоної армії, включаючи Ватутіна, вони вважали те, що на «звільненій» від німців лівобережній Україні командири частин хапали всіх дітей 16-18 років і без зброї, навіть без військової форми погнали їх форсувати Дніпро на німецькі кулемети. https://uk.wikipedia.org/wiki/Ватутін_Микола_Федорович#cite_note-5
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что за предприятие?
надо знать - титушки или петюшки?
вот такая вот петрушка...
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И почему в них не стреляли?? Хотябы травматами?? Преступное бездействие??
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Злоумышленники напали на охрану, избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, произвели в их сторону несколько выстрелов"


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Это всё Саакашвили ...как только нелегально проник на территорию Украины сразу же начались рейдерские захваты и другие бандитские движняки
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за оцінками експертів, сьогодні в Україні діє до 50 професіональних рейдерських груп. Які не можуть існувати без підтримки влади.Використовуючи цілий комплекс засобів - психологічний тиск, шантаж, підробку документів, підкуп силових структур, - вони створюють умови для рейдерських атак, захоплення і перерозподілу власності за рамками закону.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОколо 20 вооруженных "молодчиков" в балаклавах пытались захватить предприятие в Черкасской области, - Нацполиция. ФОТО+ВИДЕО
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