 Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.
"Саакашвили был тем, кем был Янукович для Украины - тираном и беспредельщиком. Его методы ничем не отличались от методов Януковича, Пшонки и Захарченко", - написал он.
Геращенко напомнил, что во время митинга грузинской оппозиции 25 мая 2011 года из за незаконных действий полиции погибло трое и подучили ранения более 40 человек.
"Теперь Саакашвили хочет устроить новую бойню в Украине, сдать ее России и трусливо сбежать? Чтобы не быть обвинённым провокаторами из окружения Саакашвили, я взял все фото из архивной публикации сайта Цензор.НЕТ за 2011 год - "Бойня в Тбилиси"", - написал нардеп.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Сбрось Мишу с поезда! Прорыв границы Саакашвили в ФОТОжабах.(37)
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Мы все любим холодец с горчицей , но этот с рвотным порошком , от него тошнит.
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Порохоботы, а что там хоть с границей? Бомбу нашли??? Дело возбудили? Или там сохраняется опасность взрыва?
Что там в темниках на сей счет?
Как продвинулось следствие в деле о самоуправстве начальника поезда? Есть результат?
Хоть в одном деле, что ведёт МВД/ГПУ есть подвижки???
Говорите, что никому нельзя атаковать институции? А что делать с диверсией по отношению к системе права, что мы видим три с половиной года со стороны высшего руководства страны???
Отож...
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На майдане была революция. Воля народа.
А бойню устроила тогдашняя власть с президентом Януковичем.
Теперь Геращенко фактически открыто пугает народ тем, что власть опять может устроить бойню!
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антоша в нац. лоторею не підкажеш, які числа випадуть?
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Если бы я не жил в Украине и не видел всё собственными глазами, то прочитав заголовки от инициативных холуёв, подумал бы , что 10 сентября произошло событие, которое затмило и аннексию Крыма и войну на Донбассе.
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Омбудсмен Грузии Георгий Тугуши на брифинге 26 мая заявил, что разгон несанкционированной демонстрации произошел в рамках закона, однако в то же время осудил «непропорциональное применение силы» со стороны полиции. «Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать все нарушения, которые имели место во время разгона акции», - сообщил Тугуши журналистам.
Одновременно МВД Грузии распространило видеозапись, на которой видно, что на одного из двух погибших людей наехал джип, на большой скорости покидавший место происшествия. МВД утверждает, что данный автомобиль был в кортеже Нино Бурджанадзе. По обвинению в действиях, которые привели к гибели людей, задержаны находившиеся в автомобиле помощник Бурджанадзе Иван Чигвинадзе и член ее партии Захарий Зурашвили. Другой погибший был сотрудником полиции. Бурджанадзе в интервью телеканалу «Маэстро» опровергла обвинения МВД и заявила, что машина на видеозаписи не является частью ее эскорта.
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Геращенко пёс Авакова.Аваков враг Михо.Вот и скулёж
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