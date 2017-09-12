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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Грузия (3490) протест (5530) разгон (216) Саакашвили (2083) Геращенко_Антон (969)

 Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине. ФОТО

Вся власть Саакашвили в Грузии держалась на насилии и постоянной лжи.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил нардеп и член коллегии МВД Антон Геращенко, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Саакашвили был тем, кем был Янукович для Украины - тираном и беспредельщиком. Его методы ничем не отличались от методов Януковича, Пшонки и Захарченко", - написал он.

Геращенко напомнил, что во время митинга грузинской оппозиции 25 мая 2011 года из за незаконных действий полиции погибло трое и подучили ранения более 40 человек.

"Теперь Саакашвили хочет устроить новую бойню в Украине, сдать ее России и трусливо сбежать? Чтобы не быть обвинённым провокаторами из окружения Саакашвили, я взял все фото из архивной публикации сайта Цензор.НЕТ за 2011 год - "Бойня в Тбилиси"", - написал нардеп.

Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине 01Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине 02Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине 03Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине 04

Геращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине 05

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Даже если Саакашвили тиран и беспредельщик, так с реформами и без коррупции. А Безумный Шоколадник тиран и беспредельщик без реформ и возглавил и усилил коррупцию
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Ждём разоблачений от второго шелудивого пса министра (ружунимагу) авякина - Шкуряка. Видать, речь пишет.
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с чего антонина про шалости ахметова и порлшенки помалкивает ?
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ГЕРАЩЕНКО - ЭТО ГОВОРЯЩИЙ ХОЛОДЕЦ .
Мы все любим холодец с горчицей , но этот с рвотным порошком , от него тошнит.
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Что же ты, негодяй, об этом молчал цельных 3 года? Да как вы могли, зная все это, отдать целую область Украины в лапы такого кровавого злодея! Вы же просто форменные преступники после этого!!!!!11111
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кацапских прихлебателей можно и на гилляку, как москалей
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Толстый троль много говорит последнее время. Будем надеяться, что это время для них всех последнее.
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- Не плачь, не реви! Что они могут мне сделать за обгаженный портрет государя императора? (с)
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я вот не защищаю Саакашвили. Но извините кто давал ему гражданство и назначал губернатором? И где были вы сраные комментаторы и советники из власти в это время?
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гера в последние дни пережвает сильный стресс и психотравму и очевидно не может соображать.
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Сергій Маслюченко

Порохоботы, а что там хоть с границей? Бомбу нашли??? Дело возбудили? Или там сохраняется опасность взрыва?
Что там в темниках на сей счет?
Как продвинулось следствие в деле о самоуправстве начальника поезда? Есть результат?

Хоть в одном деле, что ведёт МВД/ГПУ есть подвижки???
Говорите, что никому нельзя атаковать институции? А что делать с диверсией по отношению к системе права, что мы видим три с половиной года со стороны высшего руководства страны???
Отож...
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И эта бойня вполне может быть, судя по тому, сколько у него фанатов в Украине
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Геращенко: ................ он хочет новой бойни в Украине.

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На майдане была революция. Воля народа.
А бойню устроила тогдашняя власть с президентом Януковичем.
Теперь Геращенко фактически открыто пугает народ тем, что власть опять может устроить бойню!
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Хрю-хрю-хрю... надеешься на дополнительую порцию у корыта офшарного барыги??? Стараешься изо всех сил.
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Так а кого Михо побив,грузинских титушек з Мариинского парка,кричавших Путлер приди?То поделом
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ирочка выползла с ширинки иуды юща и залезла в шоколадный зад, нечисть мерзопакостная
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Страна входит в первую тридцатку по легкости ведения бизнеса, за время правления саакашвили ввп был утроен, проведена успешная реформа образования и т.д. и т.п, может он пиздил тех кого надо? а не наоборот - как у нас происходит.
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Уж кто напоминает Януковича - так это его верный воспитанник и последователь Петя (рошенович), который банально устраняет конкурентов.
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Я не знаю по отношению к кому это происходило(знаю что за пол-года исчезли воры...кто успел), но очень хочу поучаствовать в шоу и автор статьи видимо тоже...вопрос в качестве кого?
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Андон тебя скоро также размажут по асфальту так предателя Майдана
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у нас в горотделах по Украине,почти каждый день такие рожи расквашенные,как херащенко на фото тыкает
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Почему никто не напишет правду. Михо и в Грузии и здесь пренебрег всеми нормами пацанячей морали и покусился на "святое"-коррупцию т воровство. Насколько я понимаю-нынешним реально заткнуть его нечем))) Вот они и пытаются раскрутить его на что-то серьезное Да уроды??? Но только у нынешней "правоохороної" системы Украины мозгов, кроме, как подкинуть патроны или наркоту, не хватает))) У их повелителей-тем более))) Вот они и истерят)))
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Этот подпез...шь аваковский совсем уже пургу погнал. Сами теперь Михо рейтинг подняли)))
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Думаю, что уже пора честно признаться самим себе - в Украине нет противников Саакашвили. В Украине есть сторонники Порошенко и его власти любым способом.... А уж кто там будет - Саакашвили или другая фамилия , без разницы, обвинения и ярлыки будут стандартные, причём с такими вывертами, что киселёву- соловьёву ещё у наших поучиться придётся.
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Аж бридко на цю стидобу дивитися і чути....
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Геращенко совсем не глупый депутат. Почему он не говорит о причинах, а делает упор на последствия?
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прогнози...
антоша в нац. лоторею не підкажеш, які числа випадуть?
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Говорит свинья жирная, которая была на подтанцовках у Кернеса.
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Страшны не холуи, страшны инициативные холуи при власти.
Если бы я не жил в Украине и не видел всё собственными глазами, то прочитав заголовки от инициативных холуёв, подумал бы , что 10 сентября произошло событие, которое затмило и аннексию Крыма и войну на Донбассе.
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Ну если он такой " узурпатор" , так чего ж раньше все молчали , давали гражданство за заслуги перед Украиной . Или все это было тайной для всех кто у руля ? Цирк.
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А что хорошего сделали шоколадные барыги? После Майдана до сих пор не установлена справедливость. Те кто голосовал на референдуме не имеют право переходить через КПП , а должны быть посажены или уничтожены.
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как быстро ветер поменялся. Они хоть за тем, что ляпают, - следят?
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Профессиональная шлюха третий день вопит, как потерпевший
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Да уж. налету переобуваются. Ну как можно было таких пускать во власть. Они же врут прямо в лицо и не краснеют. То михо хороший, теперь вообще типа януковича. Так кто его назначал тоже по ходу типа януковича или по ходу еще хуже.
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там правда немного другая, в Грузии:

Омбудсмен Грузии Георгий Тугуши на брифинге 26 мая заявил, что разгон несанкционированной демонстрации произошел в рамках закона, однако в то же время осудил «непропорциональное применение силы» со стороны полиции. «Мы обратились в Генеральную прокуратуру с просьбой расследовать все нарушения, которые имели место во время разгона акции», - сообщил Тугуши журналистам.

Одновременно МВД Грузии распространило видеозапись, на которой видно, что на одного из двух погибших людей наехал джип, на большой скорости покидавший место происшествия. МВД утверждает, что данный автомобиль был в кортеже Нино Бурджанадзе. По обвинению в действиях, которые привели к гибели людей, задержаны находившиеся в автомобиле помощник Бурджанадзе Иван Чигвинадзе и член ее партии Захарий Зурашвили. Другой погибший был сотрудником полиции. Бурджанадзе в интервью телеканалу «Маэстро» опровергла обвинения МВД и заявила, что машина на видеозаписи не является частью ее эскорта.
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да, а история его дяди и 200 тыс долларов. Правда это деньги небольшие и зачем в этос видеть скандал
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Вы такой знаток в правде о Грузии. поищите сами, дошли же до Тугуши
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Кацап Антоха сьогодні якусь занадто заборістую траву курив
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Саак- это наш укра нский Сталин! Ура,товарищи! Приехали,конечная остановка.
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Вы возьмите фотки расправ в Киеве.Где виновные в этих расправах?Они наверно в тюрьме?
Геращенко пёс Авакова.Аваков враг Михо.Вот и скулёж
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зачем вам украинцам Саакашвили? Что бы от него ждете? У него тоже нет волшебной палочки для улучшения жизни
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Дело не в Мише, как таковом, а в методах политической борьбы.
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А ничего, что погибшие во время митинга оппозиции в Тбилиси были задавлены автомобилем с лидером этой самой оппозиции, кремлёвской подстилкой Бурджанадзе, внутри?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныГеращенко: Методы Саакашвили в Грузии ничем не отличались от методов Януковича, он хочет новой бойни в Украине. ФОТО
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