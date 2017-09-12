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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (652) контрабанда (2026) налоговая милиция (1601) Евросоюз (12135) ГФС (3216)

 Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС. ФОТОрепортаж

В Волынской области сотрудники налоговой милиции изъяли 25 тысяч пачек сигарет и 100 литров фальсифицированного алкоголя, которые планировалось незаконно доставить в страны Евросоюза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК, было установлено, что в одном из городов области по трем адресам хранятся сигареты и алкоголь, которые планируется незаконно перевезти в страны ЕС.

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В результате проведенных трех обысков были обнаружены и изъяты 25 тысяч пачек сигарет без марок акцизного налога установленного образца стоимостью 750 тысяч гривен, 100 литров фальсифицированных алкогольных напитков, два автомобиля, которые использовались для перевозки подакцизных товаров, а также наличные денежные средства, полученные от незаконной реализации алкоголя и сигарет. Общая стоимость изъятого составляет более 1,2 миллиона гривен.

Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 01Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 02Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 03Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 04Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 05Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 06Налоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС 07

В настоящее время расследование уголовного производства продолжается.
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каждая вторая машина идущая через Ягодин везет контробанду,о какой границе распинается Аваков?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Волыни изъяли партии сигарет и алкоголя, которые планировались незаконно отправить в ЕС. ФОТОрепортаж
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