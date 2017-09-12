 Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на информацию в соцсетях от очевидцев сообщает местный ресурс Дзеркало Коломиї.
Инцидент произошел возле городского аэродрома, точная дата происшествия неизвестна.
По словам местных жителей, один из парашютистов при приземлении зацепился за провода ЛЭП, чудом избежав травм. Его напарник приземлился на крышу жилого дома, о его состоянии информации нет.
О причинах неудачного приземления не сообщается.
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...провалюється дах і падае на підлогу парашутіст...бля і вже третій рік цей парашутіст дах провалює.
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- Опять?! Ты уже десять раз прыгал, парашют ни разу не раскрылся!
- Нет, я должен!
- Hу хрен с тобой, прыгай.
На земле идет собрание в колхозе. Председатель орет:
- Безобразие! Коровы не доятся! Куры не несутся! Тракторист пьяный трактор утопил!
Грохот, треск, проламывается крыша, на стол падает парашютист.
Председатель:
- И парашютист этот задолбал уже!!!
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