 Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ , об этом со ссылкой на информацию в соцсетях от очевидцев сообщает местный ресурс Дзеркало Коломиї

Инцидент произошел возле городского аэродрома, точная дата происшествия неизвестна.По словам местных жителей, один из парашютистов при приземлении зацепился за провода ЛЭП, чудом избежав травм. Его напарник приземлился на крышу жилого дома, о его состоянии информации нет.

О причинах неудачного приземления не сообщается.