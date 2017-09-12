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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:парашют (39) Ивано-Франковская область (316)

 Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые. ФОТОрепортаж

В Коломые Ивано-Франковской области двое парашютистов совершили неудачное приземление, спустившись на линию электропередач и крышу дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на информацию в соцсетях от очевидцев сообщает местный ресурс Дзеркало Коломиї.

Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые 01


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Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые 02Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые 03


Инцидент произошел возле городского аэродрома, точная дата происшествия неизвестна.

По словам местных жителей, один из парашютистов при приземлении зацепился за провода ЛЭП, чудом избежав травм. Его напарник приземлился на крышу жилого дома, о его состоянии информации нет.

Два парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые 04


О причинах неудачного приземления не сообщается.


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ЕЛЕКТРИКИ НЕ БУДЕ ТЕПЕР РІК У ЦІЛОМУ РАЙОНІ
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Ікари? Живі - і слава Богу! Ще б - підсрачників навалять..
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Если провода порвали или крышу проломили, то вуйки добре им наваляли).
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Голова сільскої ради: картоплю колорадський жук сжер, буряк побив довгоносик,
...провалюється дах і падае на підлогу парашутіст...бля і вже третій рік цей парашутіст дах провалює.
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Самолет с десантниками. К люку подходит парашютист, весь в гипсе. Инструктор:
- Опять?! Ты уже десять раз прыгал, парашют ни разу не раскрылся!
- Нет, я должен!
- Hу хрен с тобой, прыгай.
На земле идет собрание в колхозе. Председатель орет:
- Безобразие! Коровы не доятся! Куры не несутся! Тракторист пьяный трактор утопил!
Грохот, треск, проламывается крыша, на стол падает парашютист.
Председатель:
- И парашютист этот задолбал уже!!!
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Парашют системы Д-5 типа дубовый, залетишь хрен знает куда
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва парашютиста неудачно приземлились на ЛЭП и крышу дома в Коломые. ФОТОрепортаж
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