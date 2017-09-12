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 Политика Украины, Происшествия, Общество
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Все про:Власенко (1478) граница (3241) Деревянко (28) черный список (53) Добродомов (7)

 Черный список "Миротворца" пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП "Шегини". ФОТО

Народные депутаты Украины Сергей Власенко ("Батькивщина"), Дмитрий Добродомов (внефракционный) и Юрий Деревянко (внефракционный) попали в раздел "Чистилище" в базе данных украинского сайта "Миротворец" из-за прорыва границы вместе с экс-главой Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на упомянутый ресурс.

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Среди причин внесения в "черный список" называются незаконное пересечение госграницы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, также участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией.

Напомним, что в базе сайта "Миротворец" публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам страны.

Ранее сообщалось, что за незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников в "Чистилище" попала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Черный список Миротворца пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП Шегини 01Черный список Миротворца пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП Шегини 02Черный список Миротворца пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП Шегини 03

Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.

Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.

В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".

В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.

Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.

Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.

В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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Юле уже там персональную страничку зарегистрировали.
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ВОНИ Ж З АХМЕТОВИМ СПОНСОРИ ВІЙНИ А ТУТ ТАКОЖ ВОНИ ЩЕ Й З ПОРОШЕНКОМ ,ГРОШІ ЗАРОБЛЯЮТЬ, ПОКИ ЦЯ ВЛАДА ВІЧНА , ДАЖЕ НАРКОМАН КЛУБІВСЬКИЙ І ТОЙ НА РЮКЗАКАХ НАЖИВАЄТЬСЯ
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да там нет ни Захарчекно ни Плортницкого даже Суркова там нет.. нет там и Штепы и Ефремова, нет там и Боголюбова и многих иных деловых партнеров Порошенко.. нет там даже всех тех кого удалось вознеси на небеса имею ввиду террористов..
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Миротворец- все Украинцы уже поняли кто ты и шо ты.... Не тужся - ничего хорошего из тебя не выйдет...
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Миротворейц уже не впечатляет !!!
одно мгновение и обосрался!!*бочка меда,ложка дегтя*-ешьте его теперь сами.
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Спецом искал на миротворце Вилкула...
Не нашел.
Наверное бааальшой патриот Украины.
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А Вілкул перетинав кордон нелегально, чи я щось пропустив?
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А що до миротворця потрапляють тіки ті, хто кордон незаконно перетинав?
Згідно з легендою миротворця він є: "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА"
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Пропустил проруцку деятельность вилкула и иже с ним опповцев.
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Эту помойку можно успешно закрывать,пусть антоша с собаковым маструбируют на неё он лайн
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Вся шайка-лейка собирается в одном месте.
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У антона геращенко почалася агонія приреченого.
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Як на мене, все це шоу затіяли з ціллю відміну безвізу для України. Я вже писав про це.
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А чо не слышно главСкотыняку UA голубого Ляшка, который обещал на границе стрелять на поражение? Горох кончился или ж#па на профилактике?
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По-мойму Барыга нашел методички Януковоща и инструкции Кили Азирова. давай Пецо Бляхер жги есчо. Но двигатели самолета не глуши...
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ну вообщем это уже НИКАКОЙ не "миротворец",а политическая клоака сращенки.
Чтобы вы не затяли,все будет дно.
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Грубо, очень грубо. Но справедливо Респект
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Ким Чен Ын тоже на этом сайте или только украинские политики и российские певцы?
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Антоша вже не знає,як би його ще сильніше прогнутися...
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да тут не в "прогнутыся",а как побольнее насрать......видимо срут против ветра,самим себе
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чМыратварец и Антонина - йдіть в дупу!
А РюкзакСабаков ещё за Сашко Бiлого ответит, падло!
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Антуан, засунь свого "Миротворця" собі в дупу, якщо вона звільнилася від піпетки авакяна!
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Миротворець помер, шкода, гарне починання було .
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И почему же он умер? Так собирали базу сепаров так хорошие, молодцы! А тут добавил нарушителей-"патриотов" и сразу плохими стали?) Молодцы что добавили, объективно работают.
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А где в Миротворце Новинский, Мураев, Мертвечук, который, между прочим, в списке лиц, на которых наложены санкции США, и много других? Вот когда эти персонажи тоже появятся в списке Миротворца, тогда я поверю в его объективность.
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уебки это же надо было так слить миротвориц за неделю тупо посмешища решили что уних палочка выручалочка есть, базу врагов использывать в гнилых подлых целях за это надл за это надо геращинко и собакова вмпервую очередь занести в базу миротворца а потом растрелять как врагов Украины.
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идиоты, судят Овоща которого не отдают мотивируя политическим преследованием , и сами себе подобное клеют, дебилы бля....
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Юльку пока сцит вывешивать? Геращенко жирный трус. Не- ну, раз всех так всех. Поцепи туда и Юльку.
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да есть уже косатая там,улыбается .. набери посмотри :D Черный список "Миротворца" пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 7535
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Vlad Nefakt
ДО ЮЛІ ПІДБИРАЮТЬСЯ
=======
Воны пидбыраються а Вона на мори
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У некоторых иностранцев - сторонников Украины есть к самому "Миротворцу" вопросы. Как и к его основателю А. Геращенко
Черный список "Миротворца" пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП "Шегини" - Цензор.НЕТ 3488
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подлые мрази... жирная свинья геращенко с первых дней майдана говорила антинародную чуш в пользу барыг а теперь с катушек слитела
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Итак, Миротворец окончательно трансформирован в инструмент внутренно-политических разборок и подковёрных межпартайных расприй, подчинённый президенту и им же.финансируемый...
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У Миротвоца есть инструмент занести всех жителей крыма, которые в рашку мотаются туда-сюда?поэтому не делайте их него клоаку. сепарюг и кто плохо к Украине высказывается \относится заносите туда. вот и все
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Зарян Шкыряк распинается о законе. Он забыл как за бюджетные бабки блядей своих по заграницам таскал. И эта воровская мразь говорит о законе и рассуждает о нравственности политиков.
Кстати Саакашвили назвал политиком))) Херово работает АН, тексты надо правельнее писать))
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Не станет уже из Геращенко Визенталя, тяга к наживе подломила. Продал Антошка первородство за миску чечевичной похлёбки.
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Все, кто считает себя личностью, не имеют морального права находиться в этом потворном миротворце. Не ганьбить себе, панове, це дуже пагано пахне.
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Как можно за 3 дня убить проект "Миротворец", обесценить его и свести до желтой бульварной прессы, сводящей мелкие политические счеты с оппонентами?!!! Сепары с Путиным благодарны Геращенко!
Антон, Хуйло пьет за тебя! 100%!

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Скандал давно минувших дней - Владелец сайта «Миротворец» уличен в связи с «Армией Новороссии» 6-08-2016, 18:48
"Скандально известный сайт Миротворец, а также его копии зарегистрированы на частное лицо, которому также принадлежит сайт под названием «Армия Новоросии»."

"«Миротворец и его зеркала зарегистрированы на частное лицо. Сервис раскрытия данных о владельцах сайтов whois.net сообщает, что владельцем домена myrotvorets.center является некая Тинько Оксана Сергеевна, с адресом в Таиланде и электронной почтой oxana.tinko@gmail.com»,"

Что то жырная антошка перемудрила.
Иль на путлера работает?
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А кто из политиков попадал на сайт миротворец - они живы? Порох ты затеял игру на выживание?
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Печально даже не то, что Миротворец превратился в оружие политической расправы, а то, что внесение в него лидеров оппозиции и народных депутатов дискредитирует как таковую идею базы "врагов государства".
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Все к чему прикосаетсятся ворье соевое,превращается в дерьмо.Хороший сайт умудрились втянуть в петину параною.Ну ничего,переживем и это.
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UA Ali Hasan
Заварили тупую историю на ровном месте
=======На границе утром рано
Повстречались два барана.

Пояснить детали надо:
Первый - был начальник стада,
Вел все стадо за собой
На ночлег и на убой,
Сам до мясокомбината
Никогда не доходил,
Говорил, что дружит с НАТО,
В общем, всех за нос водил,
Крепок лоб, глядит хитро,
Все зовут его Петро.

Про второго скажем сразу:
Он - не местный, он - с Кавказа,
Там его шампуры ждут,
Мишей тут его зовут.
Про "зовут" - не зря сказали,
В наш колхоз его позвали,
Чтоб не мучали волчары
Черноморские отары,
Чтоб порядок он навел
Всю коррупцию извел.
Кто позвал? Петро позвал.
Обнимал и целовал,
Приобнял, приободрил,
Колокольчик подарил
Синий, чтобы знали, гады:
Наш баран! Такой, как надо!

Дружба кончилась. Бывает…
Колокольчик отнимают,
Он когда-то был - награда,
А звонит не то, что надо,
Вывод: сдайте в тот же час
И peace-дуйте на Кавказ!
(тут про мат закон не суйте,
Это - в смысле "мирно дуйте")

Дни летели. Дальше - больше.
Ну так вот, граница с Польшей,
На которой утром рано
Повстречались два барана…

Миша крикнул: "Открывайте!"
Петя: "Колокол сдавайте!"
- "Если хочешь - отбирай!"
- "Заминировать сарай!"
- "Я иду домой, безвиз!"
- "Убирайтесь нафиг, плиз!"

Новости смотрели сами?
Тут они столкнулись лбами,
Видят люди разных стран:
Тут - баран, и тут - баран,
Шум стоит нечеловечий,
Рядом слышен крик овечий,
Стадо начало реветь
По привычке: "Юлю - геть!"

Кто-то скажет: знать бы надо,
Ты кого назвал тут "стадо"?
Отвечаю вам, друзья:
Стадом называю я
Тех, кто следом за бараном
На барана прет тараном,
Тех, кто следом за другим,
Грозно блеет: "Защитим!"
Защитим кого и что?
Не от "ихтамнет" в АТО,
Не безногих ветеранов,
А баранов от баранов.
Кто за что? Кого сажать?
Плакать, блеять или ржать?
Всех дубинками хреначить?
Перевыборы назначить?
Впрочем, повод - очень странный:
Ну, поссорились бараны…
Ну, наставили рога…
Тоже мне, нашли врага!
Враг - повсюду! Например,
Тот же коррупционер…

…А пока пастух московский
Вызвал в кабинет кремлевский
Стражу - парочку полков
Миротворческих волков,
Говорит: "Готовьтесь, братцы!
Там бараны будут драться,
Мы давно такого ждем,
Мы туда себя введем,
И пускай контроль границы
Тем баранам только снится,
Не жалеют там усилий
На захват Саакашвили,
Две недели подождут
И грузинам отдадут,
Чтобы - ни себе, ни людям,
Мы такое очень любим!

Что сказать хочу в финале?
Я хочу, чтоб люди знали:
Им возня необходима,
Чтобы скрыть завесой дыма
Демократию, свободу,
Гнусную свою породу,
Море взяток и откатов,
Сотни рейдерских захватов,
Депутатских деток тачки,
Хамство, яхты, цацки, дачки…
Что еще скрывает дым?
Медицину, школы, Крым,
Пенсии для тех, кто стар,
Унижение татар,
Их же там, в дыму, не видно,
А не видно - не обидно!

Но зато мы победили
Грозного Саакашвили
(если с Юлей - даже двух!),
Рухнул сил их новых "Рух",
Ведь не зря же утром рано
Повстречались два барана!

Гаснет новостной экран,
Кто не понял, тот - баран!

Орлуша.
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МАМА С ПАПОЙ ТОЧНО ЗНАЛИ КАК ЕГО НАЗВАТЬ НУЖНО!
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Великою помилкою було забирате надане громадянство.

Великою помилкою було проривати український кордон.
Великою помилкою було використовувати в цій брудній війні позорищ сайт Миротворець.

Зупиніться, уроди, поки не пізно((
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Скоты Собаковские! А, Днепропетровская титушня в этой базе есть???
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І ти, Добродомов? Я ж тебе вибрав. І до останнього не хотів вірити в зв*язки твого "Народного Контролю" з Медведчуком і Ордою(((
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Кстати, где то чмо которое кричало что что Мишу забыли и он никогда не появиться в Украине?...пора тебе схавать шоколодку рашен и запить свежим поносом...за слова нужно отвечать!!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЧерный список "Миротворца" пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП "Шегини". ФОТО
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