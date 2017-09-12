 Черный список "Миротворца" пополнился тремя депутатами-нарушителями госграницы на ПП "Шегини". ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на упомянутый ресурс.
Среди причин внесения в "черный список" называются незаконное пересечение госграницы Украины, нападение на пограничников при исполнении ими своих обязанностей по охране государственной границы Украины в составе группы лиц, также участие в подготовке незаконного пересечения государственной границы Украины лицом без украинского гражданства, манипулирование общественно значимой информацией.
Напомним, что в базе сайта "Миротворец" публикуются сведениях о лицах, причастных к российской агрессии на Донбассе, оккупации Крыма или нарушению режима оккупированных территорий Украины, а также представляющих угрозу национальным интересам страны.
Ранее сообщалось, что за незаконное пересечение госграницы и нападение на пограничников в "Чистилище" попала лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.
Напомним, вечером, в воскресенье, 10 сентября, сторонники экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили прорвались через украинский кордон возле ПП "Шегини" и завели лидера "Руха новых сил" и сопровождавших его политиков на территорию Украины. После прорыва он сразу же сел в автомобиль, который в сопровождении еще нескольких машин отправился во Львов.
Госпогранслужба Украины сделала официальное заявление о прорыве через госграницу в пункте пропуска "Шегини" и массовом незаконном нарушении границы. Помощник главы ГПСУ Олег Слободян позже сообщил, что украинские пограничники не применяли оружие во время событий в пункте пропуска "Шегини", так как заранее получили приказ не применять силу.
В МВД сообщили, что во время прорыва группы "агрессивно настроенных лиц" через границу в ПП "Шегини" телесные повреждения получили 12 полицейских и 5 пограничников. Правоохранители подчеркнули, что будут реагировать на случившееся "согласно букве закона". Полиция открыла производство по статье о незаконном пересечении госграницы (ст.332). Позже также стало известно, что Саакашвили внесен в базу сайта "Миротворец" в раздел "Чистилище".
В свою очередь Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ответственные за организацию прорыва границы, а также лица, руководившие и способствовавшие противоправным действиям, должны быть привлечены к уголовной ответственности.
Позже вечером экс-президент Грузии Михеил Саакашвили вместе с лидером "Батькивщина" Юлией Тимошенко и лидером движения "Справедливость" Валентином Наливайченко прибыли во Львов, где на площади рынок у ратуши встретились с мэром города Андреем Садовым. В городе экс-президента Грузии встречали несколько тысяч человек. Саакашвили заявил, что будет "защищать людей, которых власти попытаются сейчас обвинить в незаконном пересечении границы". Садовый назвал случившуюся ситуацию позором для властей страны.
Посол Украины в Польше был вызван в польский МИД для дачи объяснений. Экс-посол США Стивен Пайфер заявил, что лишение Саакашвили гражданства Украины создало проблему из ничего.
В понедельник утром Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает, прорыв возле ПП "Шегини" атакой политиков на государственность страны. В свою очередь министр МВД Арсен Аваков подчеркнул, что каждый из участников прорыва границы и нападения на полицейских будет установлен и понесет ответственность согласно закону.
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СТАЛ
PIZDOTVORECH...
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одно мгновение и обосрался!!*бочка меда,ложка дегтя*-ешьте его теперь сами.
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Не нашел.
Наверное бааальшой патриот Украины.
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Згідно з легендою миротворця він є: "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ, МИРА, БЕЗОПАСНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКА"
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Чтобы вы не затяли,все будет дно.
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А РюкзакСабаков ещё за Сашко Бiлого ответит, падло!
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ДО ЮЛІ ПІДБИРАЮТЬСЯ
=======
Воны пидбыраються а Вона на мори
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Кстати Саакашвили назвал политиком))) Херово работает АН, тексты надо правельнее писать))
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Антон, Хуйло пьет за тебя! 100%!
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"Скандально известный сайт Миротворец, а также его копии зарегистрированы на частное лицо, которому также принадлежит сайт под названием «Армия Новоросии»."
"«Миротворец и его зеркала зарегистрированы на частное лицо. Сервис раскрытия данных о владельцах сайтов whois.net сообщает, что владельцем домена myrotvorets.center является некая Тинько Оксана Сергеевна, с адресом в Таиланде и электронной почтой oxana.tinko@gmail.com»,"
Что то жырная антошка перемудрила.
Иль на путлера работает?
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Заварили тупую историю на ровном месте
=======На границе утром рано
Повстречались два барана.
Пояснить детали надо:
Первый - был начальник стада,
Вел все стадо за собой
На ночлег и на убой,
Сам до мясокомбината
Никогда не доходил,
Говорил, что дружит с НАТО,
В общем, всех за нос водил,
Крепок лоб, глядит хитро,
Все зовут его Петро.
Про второго скажем сразу:
Он - не местный, он - с Кавказа,
Там его шампуры ждут,
Мишей тут его зовут.
Про "зовут" - не зря сказали,
В наш колхоз его позвали,
Чтоб не мучали волчары
Черноморские отары,
Чтоб порядок он навел
Всю коррупцию извел.
Кто позвал? Петро позвал.
Обнимал и целовал,
Приобнял, приободрил,
Колокольчик подарил
Синий, чтобы знали, гады:
Наш баран! Такой, как надо!
Дружба кончилась. Бывает…
Колокольчик отнимают,
Он когда-то был - награда,
А звонит не то, что надо,
Вывод: сдайте в тот же час
И peace-дуйте на Кавказ!
(тут про мат закон не суйте,
Это - в смысле "мирно дуйте")
Дни летели. Дальше - больше.
Ну так вот, граница с Польшей,
На которой утром рано
Повстречались два барана…
Миша крикнул: "Открывайте!"
Петя: "Колокол сдавайте!"
- "Если хочешь - отбирай!"
- "Заминировать сарай!"
- "Я иду домой, безвиз!"
- "Убирайтесь нафиг, плиз!"
Новости смотрели сами?
Тут они столкнулись лбами,
Видят люди разных стран:
Тут - баран, и тут - баран,
Шум стоит нечеловечий,
Рядом слышен крик овечий,
Стадо начало реветь
По привычке: "Юлю - геть!"
Кто-то скажет: знать бы надо,
Ты кого назвал тут "стадо"?
Отвечаю вам, друзья:
Стадом называю я
Тех, кто следом за бараном
На барана прет тараном,
Тех, кто следом за другим,
Грозно блеет: "Защитим!"
Защитим кого и что?
Не от "ихтамнет" в АТО,
Не безногих ветеранов,
А баранов от баранов.
Кто за что? Кого сажать?
Плакать, блеять или ржать?
Всех дубинками хреначить?
Перевыборы назначить?
Впрочем, повод - очень странный:
Ну, поссорились бараны…
Ну, наставили рога…
Тоже мне, нашли врага!
Враг - повсюду! Например,
Тот же коррупционер…
…А пока пастух московский
Вызвал в кабинет кремлевский
Стражу - парочку полков
Миротворческих волков,
Говорит: "Готовьтесь, братцы!
Там бараны будут драться,
Мы давно такого ждем,
Мы туда себя введем,
И пускай контроль границы
Тем баранам только снится,
Не жалеют там усилий
На захват Саакашвили,
Две недели подождут
И грузинам отдадут,
Чтобы - ни себе, ни людям,
Мы такое очень любим!
Что сказать хочу в финале?
Я хочу, чтоб люди знали:
Им возня необходима,
Чтобы скрыть завесой дыма
Демократию, свободу,
Гнусную свою породу,
Море взяток и откатов,
Сотни рейдерских захватов,
Депутатских деток тачки,
Хамство, яхты, цацки, дачки…
Что еще скрывает дым?
Медицину, школы, Крым,
Пенсии для тех, кто стар,
Унижение татар,
Их же там, в дыму, не видно,
А не видно - не обидно!
Но зато мы победили
Грозного Саакашвили
(если с Юлей - даже двух!),
Рухнул сил их новых "Рух",
Ведь не зря же утром рано
Повстречались два барана!
Гаснет новостной экран,
Кто не понял, тот - баран!
Орлуша.
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Великою помилкою було проривати український кордон.
Великою помилкою було використовувати в цій брудній війні позорищ сайт Миротворець.
Зупиніться, уроди, поки не пізно((
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