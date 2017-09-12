 Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель. ФОТО

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что на предприятии, зарегистрированном в одном из сел области, осуществлялось незаконное производство и реализация дистиллята, который относится к категории подакцизных товаров. При этом должностные лица компании не составляли акцизные накладные и не подавали их в налоговую инспекцию. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты 4,9 миллиона гривен акцизного налога.В результате проведенного на предприятии обыска были обнаружены и изъяты более 28,8 тысяч литров дистиллятов стоимостью более миллиона гривен, сырье для его изготовления, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Кроме того, отобраны образцы еще двух видов дистиллятов, которые были обнаружены на предприятии объемом 3835 литров, для проведения экспертизы.В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Расследование уголовного производства продолжается.