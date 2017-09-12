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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Днепропетровщина (1361) налоговая милиция (1599) ГФС (3214)

 Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель. ФОТО

В Днепропетровской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц предприятия, которые уклонились от уплаты 4,9 миллиона гривен акцизного налога при реализации незаконно изготовленной подакцизной продукции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В ходе операции "Акциз-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, было установлено, что на предприятии, зарегистрированном в одном из сел области, осуществлялось незаконное производство и реализация дистиллята, который относится к категории подакцизных товаров. При этом должностные лица компании не составляли акцизные накладные и не подавали их в налоговую инспекцию. Такие действия позволили злоумышленникам уклониться от уплаты 4,9 миллиона гривен акцизного налога.

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В результате проведенного на предприятии обыска были обнаружены и изъяты более 28,8 тысяч литров дистиллятов стоимостью более миллиона гривен, сырье для его изготовления, а также оборудование, которое использовалось в незаконной деятельности. Кроме того, отобраны образцы еще двух видов дистиллятов, которые были обнаружены на предприятии объемом 3835 литров, для проведения экспертизы.

Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 01Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 02Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 03Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 04Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 05Налоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель 06

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконной деятельности. Расследование уголовного производства продолжается.




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ну эти хоть растворитель производили , а вот чиновники растворяют в офшорах бюджет и наллоговики этого невидят - слепой траст ! епта!
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Зато янтарь на миллиарды тоннами тырят. Виновных поймать не могут...
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Ну и???? Вижу пустой ангар и непонятные коробки в небольшом количестве... Даже если их не спиртом а деньгами заполнить - то и то - 5 млн может не получиться... Мне показали пустой ангар - ничего больше!!!!
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Целенаправленно уничтожается предпринимательство. Нечего майданы поддерживать. Все в стойло. Поздравляю, мы уже оккупированы рашкой.
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Сегодня они воду дистилируют, а завтра покусятся на святая святых,- государственную алкогольную монополию.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНалоговики на Днепропетровщине разоблачили должностных лиц компании, которые незаконно производили и продавали растворитель. ФОТО
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