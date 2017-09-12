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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Винницкая область (467) Газ (8814) газопровод (574) Нацполиция (8669)

 В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

В Винницкой области сотрудники управления защиты экономики Национальной полиции совместно следственным управлением НПУ разоблачили должностных лиц одной из компаний, которые осуществили незаконную врезку в газораспределительные сети.

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.

По ее словам, должностные лица компании осуществили незаконное подключение к городской сети газоснабжения высокого давления в обход официальных приборов учета.

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"Ущерб, нанесенный в результате незаконного подключения и использования газа, составляет около 100 миллионов гривен. В настоящее время врезка устранена, открыто уголовное производство", - рассказала Калиновская.

В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция 01В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция 02В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция 03В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция 04В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция 05
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Декілька вінничан взагалі присосалися до України на десятки мільярдів дол. Най вони передохнуть разом зі своїми виводками!!!!
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ну грося то в курсе что у него на вотчине делается!!!
без него же никуда...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция. ФОТО
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