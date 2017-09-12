 В Винницкой области должностные лица компании незаконно подключились к газовым сетям: сумма ущерба составляет около 100 млн грн, - Нацполиция. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщила спикер Департамента защиты экономики НПУ Наталья Калиновская.
По ее словам, должностные лица компании осуществили незаконное подключение к городской сети газоснабжения высокого давления в обход официальных приборов учета.
"Ущерб, нанесенный в результате незаконного подключения и использования газа, составляет около 100 миллионов гривен. В настоящее время врезка устранена, открыто уголовное производство", - рассказала Калиновская.
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без него же никуда...
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