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Все про:коррупция (7435) Медведчук (713) недвижимость (749) офшор (447) Марченко (18)

 Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - "Главком". ФОТОрепортаж

марченко

Уставный капитал компаний, которые ассоциируются с одиозным пророссийским олигархом Виктором Медведчуком, составляет около 3 миллиардов гривен - это фирмы "Укркапитал", "Спорт-тур", "Терра-Инвест", "Гармония" и другие. Все перечисленные структуры сегодня объединяет общий знаменатель - бенефициар Оксана Марченко, которая является женой бизнесмена и популярной телеведущей.

Об этом говорится в материале издания "Главком", сообщает Цензор.НЕТ.

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По утверждению авторов публикации, сам Виктор Медведчук основал только компании "Форпостинвест", "Благотворительный частный фонд Виктора Медведчука" и "Общественное движение "Украинский выбор - право народа".

На сегодня деятельность полдесятка компаний, где Оксана Марченко является соучредителем, вызывает сомнения у следователей.

Так, они считают ряд агрофирм - "Галицкую аграрную компанию", "Ландрас-Агро", "Галагробизнес МЗ", "Галичина-Органик" и "ПСП "Оскар" - фиктивными и созданными для уклонения от налогообложения субъектами реального сектора экономики. Установлено, что эти компании получали значительные суммы от других бизнес-структур семьи Медведчука.

"Например, компания ПСП "Оскар", которая в 2013 году получила на свои счета от "МБК Агротехника" (среди соучредителей - также Оксана Марченко) почти 400 млн гривен. Стоимость сделок по продаже пшеницы между "МБК Агротехника" и офшорами IT Industry Trading Company SA, Olfanura Export LLP и Cortex Sales Limited в 2013 - 2014 годы превысила $20 млн. Следствие подозревало, что операции на самом деле были бестоварными", - говорится в статье.

Отдельное внимание авторы уделяют активам компаний Марченко. Среди них - 11 гектаров на территории бывшей базы отдыха "Пуща-Водица", принадлежащие "Укркапиталу" и 125 гектаров карпатского леса вокруг резиденции "Медвежья дубрава" на Закарпатье, которые находятся в аренде фирмы "Спорт-тур.

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Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - Главком 01
Имение Медведчука в Пуща-Водице

Что касается резиденции, то изначально она готовилась стать санаторием для игроков ФК "Динамо".

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"Это мини-королевство зарождалось в свое время как санаторно-оздоровительный комплекс для динамовцев. Впоследствии спортклуб фактически отказался от построенных объектов в пользу одиозного политика, оставив себе лишь кусок леса. Обустраивать родовое гнездо помогали не только столичные футболисты, но и государство, за счет которого осуществлялось строительство. Например, газопровод высокого давления диаметром 110-250 мм и длиной почти 14 км тянули в "Медвежью дубраву" за государственные деньги. По документам, топливо должно было поставляться на базу ФК "Динамо Киев". Финансирование объекта осуществлялось, в том числе, за счет Львовской железной дороги и закарпатского облавтодора", - говорится в публикации.

Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - Главком 02
Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - Главком 03
Резиденция "Медвежья дубрава" в Закарпатье

Среди активов "Укркапитала" также упоминается база отдыха "Бескид" в селе Мысливка Ивано-Франковской области, на благоустройство которой также были потрачены 2 млн бюджетных гривен, предназначавшихся для строительства дорог в регионе.

Вот, что писали о "Бескиде" СМИ после Революции Достоинства: "Высокие заборы, вооруженная охрана, отгороженный проход в лес, реки и целебного источника".

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Тогда резиденцию "открыли" для общественности. Местные рассказывали журналистам, что раньше здесь был детский лагерь, а после - база отдыха для детей-чернобыльцев. "Практически новое строение было, где-то в 2000 году его забрал Медведчук - переписали на фирму "Укркапитал". Это собственность Медведчука", - рассказал представитель местных СМИ Тарас Мельник.

Санкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - Главком 04
База отдыха "Бескид"

Авторы также упоминают о профилактории спортклуба "Динамо Киев" в оккупированном Симеизе.

Отмечается, что профилакторий на самом деле не что иное, как крымская резиденция Виктора Медведчука. Именно та, где он вместе с женой - Оксаной Марченко - летом 2012 года принимали высокого гостя, который, к тому же, является крестным отцом их дочери. Роскошный дворец, в котором состоялась эта встреча, появился на территории противотуберкулезного санатория, где раньше лечили шахтеров. Когда Медведчук возглавлял президентскую канцелярию, часть этой земли решением Симеизского сельсовета отошла клубу "Динамо Киев", а затем футболисты отдали этот актив "Спорт-туру" Медведчука вместе с пляжем.

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"Итак, ключевые активы, которые всегда связывали с Виктором Медведчуком, теперь оформлены на его супругу. Очевидно, на такой шаг одиозного политика подтолкнула не столько любовь, сколько американские санкции. Медведчука наказали за игру на стороне Кремля, когда Москва бросала все силы против Ассоциации Украины и ЕС. Санкции США мешают кредитованию крупного бизнеса в Украине и многомиллионным схемам с нерезидентами. Появление имени Оксаны Марченко в реестрах юридических лиц избавляет от возможных неприятностей, а также проливает свет на империю друга президента страны-агрессора", - говорят авторы материала.
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заметьте американское правосудие, а не барыжное.... приплыли дальше некуда....
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Т.е. речь идёт об американских следователях, а не о барыжных?

"На сегодня деятельность полдесятка компаний, где Оксана Марченко является соучредителем, вызывает сомнения у следователей. Источник: https://censor.net.ua/p454938 "
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От теперь Оксанке осталось только в жопу (к куму) его послать)).
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А Оксана теперь может под зад коленом и самая дорогая невеста. Оксана, я тебя люблю
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Когда я начинаю писать мемуары, дальше фразы: «Я родиласть в семье бедного нефтепромышленника…», - у меня ничего не получается.... (с) Раневская

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Так от Минфина США не укроется и такой сверхнадежный тайник как супруга!! Конфисковано будет все у Мертвечука!
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А почему шоколадные до сих пор не арестовали Медведчука ? Ссыкуны или партнеры ?
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галиция превращает в фарш свой половой член
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Много таких "вдувателей-мечтателей",но "вдувает",я полагаю один Метверчук... А мечтать не вредно,однако ...
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Много?? Да вот только один малолетний дрочер и нашелся.....
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А до санкций нельза было его в Украине как-то наказать? отобрать гражданство, например? тем более, у него запасное имеется, видимо - страны агрессора, которой он помагает разваливать Украину.
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Ишььь, шелкопЁрая мразь зашевелилась, млять...
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Оказывается...
А некоторые уже пытались лепить из Оксаны суперпатриотку, рассказывали, что она развелась с гадким мертветчуком.
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Рискует. Любая жена становится кладом, когда её зароют.
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так тут ничего удивительного!
в любого ткни пальцем и его жена-мама-сын-тетя-пес-хомяк богаче олигарха..
(иногда правда "родственники" об этом и не знают, более того - не всем можно трогать то богатство)
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Поки українська влада займається боротьбою з Саакашвілом, влада США займається боротьбою зі справжніми ворогами України. Слава владі США і ганьба владі України.
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Это кучма вырастил всех олигархов , предателей , корупционеров
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Санкции США,но никак не наше правосудие,вынудили медведчука....
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Откуда в нищем государстве миллиардер... Оно ещё о политике с таким прицепом мечтает
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Так він тому і міліардер, що таки як він зробив населення жебраками
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пока мертвечуки,вальцманы,гройцманы,капительманы и прочая агенты хуйла святага плюндруют неньку Украину нам независимость не отстоять...!
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А у нас он занимается освобождением заложников в минском процессе. Это действительно позор для всех украинцев.
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О,как поднялась оксанка. Не пора ли витю прокинуть? Во,была бы потеха.
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Оксаночка ! Сбылась твоя мечта ! Ты ж молодая и красивая, зачем тебе этот нищий старый хрыч !?
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Ця Марченко вела шоу "Україна має талант" на "СТБ". Такий талант у кума пуйла..
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по телику она прикольная ласточка а в жизни думаю что все не так
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Это решили глаза людям замусолить))типа борятся с коррупцией) Вчера ,много вопросов было ,по поводу Медведчука на Миротворце! Почему он не внесен в список,конкретные примеры приводили люди! Ответ Миротворца был каким то неадекватныем! А сегодня решили людям пыль в глаза пустить))Цирк!
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дело в том что Медведчуку сейчас очень плохо он полез туда откуда целыми не вылазят он пошел к магам и колдунам что бы те приворожили и сделали его женой (конечно же для политического рейтинга) одну из самых известных и красивых украинских актрис - но она была под защитой таких же. Вот именно поэтому он сейчас и выглядит как живой труп сморщенный бледный высохший как столетний дед - такое делать нельзя это очень опасно
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Ещё не совсем старая,умеренно засиликоненная миллиардерша меняет старого,потрёпанного импотента,кума хуйла на... Звонить по №...
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"одиозный пророссийский олигарх"________ спешу поправить "цензор" - "ДОВЕРЕННОЕ ЛИЦО ПОРОШЕНКИ В "МИНСКОМ ПРОЦЕССЕ""...так будет точнее.
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ГИБРИДНАЯ ВОЙНА. Чекистской телебанде «Раша тудей» предписано зарегистрироваться в качестве иностранного агента

Чекистский телеканал «Раша тудей» посетовал, что Министерство юстиции США направило письмо компании, которая обслуживает RT America, с требованием зарегистрироваться как иностранный агент.
"Компания, которая занимается обслуживанием всего телеканала RT America в США, включая его текущую деятельность и телепроизводство, получила письмо из Министерства юстиции США, в котором указано, что компания обязана зарегистрироваться в рамках закона "О регистрации иностранных агентов" ввиду тех работ, которые она выполняет для RT", - говорится в сообщении.
Чекисты уже пригрозили американцами «ответными мерами».
В июне в палату представителей конгресса США поступил законопроект, предлагающий изменить требования к регистрации иностранных агентов по закону "О регистрации иностранных агентов", его представили американские конгрессмены Дэвид Чичиллине и Мэтт Гаец. Министерство юстиции США и ФБР должны получить дополнительные полномочия по выявлению организаций, которые "незаконным путем" пытаются повлиять на политические процессы в Соединенных Штатах.
Конгрессмены обвинили чекистскую банду «Раша тудей» воспользовалась лазейкой в законодательстве о требованиях к регистрации иностранных агентов и во время выборов президента в США распространял пропаганду и фейковые новости.
Ранее чекистскому телеканалу закрыли счета в Англии за распространение лжи и дезинформации.
Проблемы у телевизионной путинской банды возникли на фоне расследования вмешательства России в американские выборы 2016 года.
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в 14-му році на СТБ усі ведучі виступили з осудом анексії крима, всі, крім марченко, от вам і вся оксанка, друга половина свого ублюдка чоловіка
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Тільки чому він досі не на тюремних нарах ,адже це ворог України .
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что то подсказивает, что супруга скоро станет вдовой
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===Медведчука наказали за игру на стороне Кремля, когда Москва бросала все силы против Ассоциации Украины и ЕС. ===

Но он представляет Украину в Минске и в нарушение закона летает в Москву. А еще он ооочень давний друг Порошенко, с которым они создавали партию
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РУССКАЯ УГРОЗА. В Швеции начинаются крупные военные учения по отражению русской агрессии

В Швеции стартуют военные учения Aurora 2017 - первые и крупнейшие национальные учения более чем за 20 лет, сообщает сайт вооруженных сил страны.
Маневры пройдут с 11-го по 29 сентября. В них примут участие более 19 тыс. шведских солдат из всех подразделений ВС страны - сухопутных, воздушных и морских, а также представители ряда других государств, в том числе Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Литвы, Норвегии и США, говорится еще в одном сообщении.
Зоной проведения маневров станет вся территория Швеции. Однако основными местами действия учений станут Стокгольм и область Мелардален, а также остров Готланд и окрестности Гетеборга.
Цель учений - повышение военного потенциала Швеции, укрепление обороны страны и ее способности противостоять нападению "более крупного и сложного противника" (имеется ввиду Россия). Кроме того, учения призваны оказать сдерживающий эффект. Как говорится в пресс-релизе, они должны заставить "потенциальных злоумышленников… тщательно учесть все риски нападения на нашу страну".
Это не первая военная активность ВС Швеции в этом году. Ранее шведские военнослужащие впервые приняли участие в учениях НАТО под названием Kevadtorm ("Весенний шторм"), которые прошли в мае текущего года в Эстонии, передавало местное издание Postimees.
Необходимость подобных учений власти страны не раз поясняли в шведских СМИ тем, что решение об укреплении обороны принято парламентом, который счел, что за последние годы сильно резко усилилась военная угроза со стороны России.
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Ну и зачем теперь красавице Оксане Марченко этот старый пердун?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСанкции США вынудили Медведчука переоформить миллиарды на супругу, - "Главком". ФОТОрепортаж
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