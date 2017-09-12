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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:убийство (5181) Черниговщина (543)

 Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа. ФОТОрепортаж

На этой неделе в сновских лесах полиция искала пропавшего грибника. При опросе жителя лесного хутора, который путался в показаниях и, вероятнее всего, был причастен к исчезновению мужчины, полиция применила детектор лжи. Именно новейшие технологии и помогли раскрыть убийство.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в секторе коммуникации полиции Черниговщины.

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 7 сентября в полицию обратилась встревоженная жена пенсионера, который поехал с товарищем по грибы на собственном автомобиле и исчез. По словам знакомого, в лесу они разошлись в разные стороны, но договорились встретиться у автомобиля в указанное время. Однако, через несколько часов машины на месте не было, а мобильный телефон пропавшего уже находился вне зоны досягаемости. Полиция сразу бросила все силы на поиски грибника.

Искать мужчину сновским полицейским помогали коллеги из Главного управления Нацполиции и спасатели. Оперативники проверяли ранее судимых, опрашивали жителей соседних сел и распространяли ориентировки, которые могли бы помочь найти человека. В конце концов, прочесывая лес, полицейские наткнулись на автомобиль пропавшего.

Неподалеку от места находки расположен лесной хутор, где проживает человек, который огородил несколько гектаров леса, установил по периметру видеонаблюдение. Владелец дома имеет скандальную славу, потому что постоянно конфликтует с грибниками, которые, мол, ходят по его территории. Полиция заинтересовалась данным лицом.

Мужчина сначала не шел на контакт и всячески пытался запутать следствие своими показаниями. Тогда полицейские применили новейшие технологии - детектор лжи. Несмотря на то, что владелец усадьбы на хуторе упорно врал даже полиграфологу, именно новейшие технологии и поставили все точки над "і".

Полиграфолог "залез в мозги" подозреваемого и проанализировав его реакцию на ряд вопросов, пришел к выводу, что он лукавит. Отвечая на, казалось бы, элементарные вопросы, человек указывал на детали, которые мог знать только причастный к исчезновению пенсионера человек. С помощью детектора лжи оперативники смогли установить, где находятся вещественные доказательства, найти ключи от автомобиля жертвы, а также и само тело убитого грибника. Оно лежало неподалеку от усадьбы подозреваемого. Судмедэкспертиза установила, что мужчину задушили. Оперативники узнали от подозреваемого, что он даже пользовался автомобилем убитого.

Таким образом, убийство помог раскрыть детектор лжи, который Главное управление Нацполиции недавно получило от Черниговского областного совета и облгосадминистрации в рамках программы "Правопорядок".

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.

Продолжается досудебное расследование.

Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа 01

Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа 02

Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа 03

Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа 04

Убийство грибника раскрыли с помощью полиграфа 05




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Огородил себе несколько Га леса? Это как? а соответствующие органы куда смотрели?
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Просто ох...еть других слов нет, лишиться жизни из-за сбора грибов, этому пид@р@су который задушил, надо пожизненное вкатить, хотел на огражденной территории жить вот пусть и живет гнида.
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этот хоть за заход на его терРиторию задушил, А ПАШИНСКИЙ ПРОСТО В ПРОХОЖЕГО ПАЛЬНУЛ сделав его калекой БЕЗНАКАЗАННО !!!

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парадокс, - мы ходим по их дорогам... по их землям... по их маркетам... и проч.
КУПЛЕНОЕ ИМИ ЗА НАШЕ БАБЛО
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Насколько понимаю, детектор лжи требует согласия клиента, применяется после задержания, когда в деле уже есть какой то адвокат. Но у ментов издавна есть другая модель прибора - "слоник", которую они применяют с самого начала, а потом уж подозреваемый и на полиграф без адвоката согласен, и на явку с повинной по всем висякам в державе за 10 лет.
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Если бы конкретно в данном случае действовали по процедуре - тело грибника так и не нашли бы. а убийца остался бы на свободе.
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Беззаконие ментов страшней нераскрытого убийства
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Всё зависит от каждого конкретного случая. Допустим (не дай Бог, и не желаю Вам) Вашу мать/жену/сестру ограбили вечером на улице. Дали по голове трубой, посрывали украшения и т.д. Она идет в полицию пишет заявление. Дает приметы нападавшего. Участковый или опер-территориал предположительно догадываются кто это мог сделать на их земле. Дальше его задерживают, показывают потерпевшей. Она его узнает(может даже опознать официально), а дальше начинается самое интересное. Кроме ее слов, никаких других доказательств нет. Насчет того, что его опознали, задержанный(или его адвокат), говорят, что "там же было темно, а вам при нападении голову повредили, вы не можете 100% утверждать что это именно он". И если действовать по закону - через 72 часа задержанному нужно сказать "извините, вы свободны". А дальше он уже сделает вывод, и следующее ограбление провернет так, что его уже никто не опознает... Теперь вопрос. Вы за то, чтоб поступить по закону и его отпустить(дать возможность грабить дальше), или Вы будете не против, если он вдруг сам признается, и расскажет куда выбросил трубу, которой бил, и кому продал украшения Вашей матери/жены?
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Это тяжелый выбор, но так часто бывает, вот Вы вероятно, очень против того, что чиновники раздают бесплатно участки под застройку в центре Киева кооперативам бомжей, состоящим из директоров порошенковских предприятий, а потом каким то чудом там строятся Кононенко и сам Порох, но если бы Вам так выделили, то возмущались бы?
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Причем тут одно к другому? В любом случае каждый будет отстаивать свою выгоду. Бандит будет кричать "меня подставили" = так же как и Кононенки "мы получили землю законно". Мне не светит оказаться в списке счастливых получателей земли. Но точно так же я и не собираюсь оказываться в рядах уголовников, проламывающих головы женщинам и старикам.
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а люди-то верят... если психолог специалист, он и без полиграфа может расколоть преступника, полиграф здесь играет роль страшилки для лохов, типа умная машина, которую не обманешь..., хотя лучше уж так, чем никак...
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Да - терморектальный криптоанализатор...
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ну надо же... до чего техника дошла...

а раньше пакет на гогову или бутылку из под шампанского использовали...
а тут теперь "детектор лжи"... не понятно правда, зачем этот лесной житель на него согласился... наверно тоже сначала через кулек на голове прошел...
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Зачем он его убил? Просто из-за сбора грибов? Ну тогда убийца псих, его лечить надо.
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Похоже, что он решил, что несколько гектаров леса принадлежат ему лично, и убил за того, что зашли на его территорию... Не вполне ясно, законно он там что-то огораживал или нет, но непохоже, чтобы грибник пытался его ограбить или убить. Больное существо.
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На цензор, что школьников уже берут материал писать?
"Тогда полицейские применили новейшие технологии - детектор лжи..... "
"Полиграфолог "залез в мозги" подозреваемого...."
Я плакаль ))))
А вообще это все печально, агрессии в обществе сколько, что мы еще долго будем слышать о постоянных убийствах, побоях в абсолютно казалось бы невинных ситуациях.
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Сами по себе показания полиграфа не являются доказательствами в суде. Противогаз/пакет/ласточку/полиграф обычно и применяют для того, чтоб подозреваемый сам указал на изобличающие доказательства. Не для того чтоб сказал "да это сделал я", а для того, чтоб рассказал как именно он это сделал и где спрятал орудие преступления.
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Тогда нахрена полиграф?
Паяльника вполне достаточно.
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рассказ про это - Честертон : Ошибка машины
http://wikilivres.ru/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD/%D0%A6%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE)

"
Теперь представился прекрасный случай испытать ту психометрическую машину, о которой я вам говорил. Я убежден, что машина не соврет.
- Машина и не может соврать, - заметил отец Браун, - так же, как сказать правду."
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Сбылась мечта идиота - следующие 8-15 лет он проведет на огороженной территории с видео наблюдением.
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Судя по статье с доказательной базой там все хорошо, да и не депутат он, так что скорее да чем нет.
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Могут признать невменяемым и отправить в дурку, судя по тексту, он корчил из себя психа.
Не в курсе, как там обстоят у нас дела с карательной психиатрией, но есть предположение, что если на самом деле он не псих у него есть бабки, то посидев пару лет в дурке он сможет выйти на волю.
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Следователям за такую работу честь и хвала, и премию!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияУбийство грибника раскрыли с помощью полиграфа. ФОТОрепортаж
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