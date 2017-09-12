 Психолог с помощью полиграфа раскрыл убийство грибника. ФОТОрепортаж

7 сентября в полицию обратилась встревоженная жена пенсионера, который поехал с товарищем по грибы на собственном автомобиле и исчез. По словам знакомого, в лесу они разошлись в разные стороны, но договорились встретиться у автомобиля в указанное время. Однако, через несколько часов машины на месте не было, а мобильный телефон пропавшего уже находился вне зоны досягаемости. Полиция сразу бросила все силы на поиски грибника.Искать мужчину сновским полицейским помогали коллеги из Главного управления Нацполиции и спасатели. Оперативники проверяли ранее судимых, опрашивали жителей соседних сел и распространяли ориентировки, которые могли бы помочь найти человека. В конце концов, прочесывая лес, полицейские наткнулись на автомобиль пропавшего.Неподалеку от места находки расположен лесной хутор, где проживает человек, который огородил несколько гектаров леса, установил по периметру видеонаблюдение. Владелец дома имеет скандальную славу, потому что постоянно конфликтует с грибниками, которые, мол, ходят по его территории. Полиция заинтересовалась данным лицом.Мужчина сначала не шел на контакт и всячески пытался запутать следствие своими показаниями. Тогда полицейские применили новейшие технологии - детектор лжи. Несмотря на то, что владелец усадьбы на хуторе упорно врал даже полиграфологу, именно новейшие технологии и поставили все точки над "і".Полиграфолог "залез в мозги" подозреваемого и проанализировав его реакцию на ряд вопросов, пришел к выводу, что он лукавит. Отвечая на, казалось бы, элементарные вопросы, человек указывал на детали, которые мог знать только причастный к исчезновению пенсионера человек. С помощью детектора лжи оперативники смогли установить, где находятся вещественные доказательства, найти ключи от автомобиля жертвы, а также и само тело убитого грибника. Оно лежало неподалеку от усадьбы подозреваемого. Судмедэкспертиза установила, что мужчину задушили. Оперативники узнали от подозреваемого, что он даже пользовался автомобилем убитого.Таким образом, убийство помог раскрыть детектор лжи, который Главное управление Нацполиции недавно получило от Черниговского областного совета и облгосадминистрации в рамках программы "Правопорядок".Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (убийство) - наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.Продолжается досудебное расследование.