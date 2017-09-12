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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Все, что мы писали - все будет у армии на передке!": волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге. ФОТО

Волонтер Юрий Мысягин высказал слова благодарности украинцам, которые помогли собрать почти 200 тыс. грн для помощи украинским воинам, дислоцированный в районе Светлодарской дуги, в обеспечении специальными приборами для незаметной для врага подсветки шкалы в минометах, буссолях и АГС. Это поможет сделать более скрытыми для противника украинские позиции в ночное время, так как на данный момент воинам приходится эти шкалы подсвечивать фонариком или телефоном.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.

"Ночное. Кратко. Я хотел об этом написать немного раньше, но в ленте ФБ так бушевали страсти, что решил немного подождать. Пусть на ночь будет хоть одна объединяющая нас всех новость. Пусть Вас всех переполняет чувство гордости. Мы все вместе, за несколько дней собрали почти 200 000 грн. на новый большой проект по армии. Будут на Светлодарской дуге подсветки для шкал, будут разные боевые и очень болевые для противника няшки, будут генераторы, бензопилы и многое др. Все, что мы писали - все будет у армии на передке! Вот так друзья. Когда мы объединены одной целью, мы можем решить очень многие задачи! Огромное спасибо всем кто поучаствовал и помог, особенно Митрохину Олегу, перечислившему на проект больше 90 000 грн. Андрею Богдану, который всегда на связи и вместе с нами уже 3 года. Семье Далматовых и их друзьям, и всем кто верит, поддерживает и не опускает руки! Отдельное спасибо за информационную поддержку Юрию Бутусову и коллективу сайта "ЦЕНЗОР.НЕТ", Игорю Тимофееву и издательству "Главред", без Вашей инфо помощи нам было бы очень тяжело. Не ждите, делайте и все у Вас получится! Добрых снов. Все будет Украина", - поблагодарил Мысягин украинцев.

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Все, что мы писали - все будет у армии на передке!: волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге 01

Мысягин опубликовал один из комментариев к платежу, отправленному волонтеру для армии.

Все, что мы писали - все будет у армии на передке!: волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге 02

Все, что мы писали - все будет у армии на передке!: волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге 03

Напомним, 7 сентября волонтер Мысягин обратился к украинцам с просьбой помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника.
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Чтото-то вы, любители русского мира и Путина, озабоченные на всю голову. Во всем хорошем, что происходит в Украине, вы стараетесь выискать только негатив. Например, Евровидение в Киеве - это @адница, в этой прекрасной статье о благородных поступках украинцев - передок.
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Объясняю сугубо гражданским.
Передок это передний край, т.е. линия соприкосновения с противником.
Сейчас ее также называют нулевой линией "нулевкой"
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Какая разница, как это называется, если до сих пор, при громких заявлениях прикорытных, ребята нуждаются во многом.
Нашаармиявсехсильней-подайтехристаради.
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А шо Барыгиных 700 миллионов не хватило?Что люди снова и снова на армию собирают?
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Тут вопрос не в барыге а в сознательности людей. У вас разве осталась хоть капля веры в барыжную свинью? К чему эти ваши волания? Хочешь надеяться на барыгу - надейся, а я вот от своих регулярно на армию даю, ибо это моя армия и моя страна
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Вопрос был не к вам,а к порохососам,которые распинаются про то что армия всем обеспечена и Барыга лично отвалил 700 миллионов,а на деле кроме народа армию никто не поддерживает.
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700 лимонов лично барыгиных чисто теоретически могут быть, хотя доказательств нет (типа, свыня барыга ж скромная, хвастаться не хочет и т.п. муйня). Но даже если это так, то народ его избрал президентом не из-за и не для того, чтобы он 700 лимонов дал (в таком случае был бы просто аукцион, типа вот я дам еще больше и изберите меня), а для проведения системных реформ, борьбы с коррупцией. А потому, даже если 700 лимонов и были, вред от барыги намного больший этой его подачки.
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А при чем здесь барыга? Есть гражданская позиция людей. Моя подруга с дочерью бесплатно работает в Мечникова в свободное от основной работы время, хотя там достаточно медицинского персонала. Разве это плохо?
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все будет у армии на передке!

Без комментариев….
И кто так пишет то???!!
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Мне вот интересно: а учет всего того, что предоставляют волонтеры, ведется? Или они просто привозят ящики с добром разным, выгружают и уезжают? А потом это все разбирают и установить что и у кого почти нереально? И если, к примеру, происходит ротация, то где гарантия, что те, кто уезжают в тыл, не прихватят с собой особо ценные вещи? Ведь если учета нет, то это просто бездонная бочка получается...
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так , все може бути , але там трохи інші цінності - ніж тут у нас...
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Але ж сумлінних людей, на жаль, на всі ротації не набереш у потрібних кількостях. Скільки вже писали про "заробітчан" у АТО?
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Такого учета нет. Но добросовестные волонтеры ведут свой учет. Так во время ротации приехали волонтеры и в их присутствии приборы и инвентарь был передан следующему подразделению.
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Вот я об этом и спрашивал. Если так везде, то хорошо
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Но ведь могут и не приехать. А вот сами военные ведут какой-то учет? Ведь это их прямая обязанность...
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ПРОПОГАНДИ КАЦАПСТАНА ВКИДУЮТЬ КОСТЬ................
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все це звичайго добре - а от що мордо владці в цей час роблять - гидоти ...

....і ще - гарно новина...- утилізований черговий кАцаповиродок

В ВСУ сообщили о ликвидации на Донбассе очередного наемника из РФ: опубликованы фотоВторник, 12 сентября 2017, 08:33

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В начале сентября на Донбассе был убит российский наемник Геннадий Миронов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.
"Продолжаем постоянную рубрику, ??. 09.2017 ликвидирован российский боевик Миронов Геннадий, г. Темрюк Краснодарский край. Земля ему... Ну Вы поняли. Все будет Украина и победа за нами!", - написал он.
"Все, что мы писали - все будет у армии на передке!": волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 3285
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А почему передок до сих пор обеспечивают волонтёры? У нас что, нет государства? Каждый из нас, каждый день платит полтора процента военного налога покупая продуты, бытовую технику, автомобили, продавая свою недвижимость, в конце концов, получая свою зарплату. Там везде есть этот налог. Этого мало? Есть олигархи, богатые люди, власть имущие, пусть они платят за безопасность своих активов и своих задниц.
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Тут пиарили фонд Порошенко, который "тихо и без лишнего шума" обеспечивает подразделения на передовой амуницией. Вот и ответ на вопрос об олигархах и богатых людях. Наш прызидент не спит и в перерывах между оффшорными переводами бабла таки кидает какую-то косточку со стола военным...
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номера счетов и даті совершения переводов есть? в студию.пиздабол
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Как прочитаю передок, сразу мысли такие пошлые лезут.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Все, что мы писали - все будет у армии на передке!": волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге. ФОТО
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