 "Все, что мы писали - все будет у армии на передке!": волонтер Мысягин поблагодарил украинцев за помощь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге. ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал волонтер Юрий Мысягин, передает Цензор.НЕТ.
"Ночное. Кратко. Я хотел об этом написать немного раньше, но в ленте ФБ так бушевали страсти, что решил немного подождать. Пусть на ночь будет хоть одна объединяющая нас всех новость. Пусть Вас всех переполняет чувство гордости. Мы все вместе, за несколько дней собрали почти 200 000 грн. на новый большой проект по армии. Будут на Светлодарской дуге подсветки для шкал, будут разные боевые и очень болевые для противника няшки, будут генераторы, бензопилы и многое др. Все, что мы писали - все будет у армии на передке! Вот так друзья. Когда мы объединены одной целью, мы можем решить очень многие задачи! Огромное спасибо всем кто поучаствовал и помог, особенно Митрохину Олегу, перечислившему на проект больше 90 000 грн. Андрею Богдану, который всегда на связи и вместе с нами уже 3 года. Семье Далматовых и их друзьям, и всем кто верит, поддерживает и не опускает руки! Отдельное спасибо за информационную поддержку Юрию Бутусову и коллективу сайта "ЦЕНЗОР.НЕТ", Игорю Тимофееву и издательству "Главред", без Вашей инфо помощи нам было бы очень тяжело. Не ждите, делайте и все у Вас получится! Добрых снов. Все будет Украина", - поблагодарил Мысягин украинцев.
Мысягин опубликовал один из комментариев к платежу, отправленному волонтеру для армии.
Напомним, 7 сентября волонтер Мысягин обратился к украинцам с просьбой помочь в обеспечении воинов на Светлодарской дуге специальной подсветкой, невидимой для противника.
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Передок это передний край, т.е. линия соприкосновения с противником.
Сейчас ее также называют нулевой линией "нулевкой"
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Нашаармиявсехсильней-подайтехристаради.
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Без комментариев….
И кто так пишет то???!!
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....і ще - гарно новина...- утилізований черговий кАцаповиродок
В ВСУ сообщили о ликвидации на Донбассе очередного наемника из РФ: опубликованы фотоВторник, 12 сентября 2017, 08:33
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В начале сентября на Донбассе был убит российский наемник Геннадий Миронов.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил офицер Генштаба ВСУ Анатолий Штефан.
"Продолжаем постоянную рубрику, ??. 09.2017 ликвидирован российский боевик Миронов Геннадий, г. Темрюк Краснодарский край. Земля ему... Ну Вы поняли. Все будет Украина и победа за нами!", - написал он.
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https://censor.net.ua/photo_news/453613/100_vintovok_zbroyar_z10_pritsely_vagon_patronov_aksessuary_volonter_kaschuk_o_pomoschi_fonda_poroshenko
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