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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине. ФОТОрепортаж

11 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Сагайдачного (с. Старычи, Яворовский район Львовской области) состоялась официальная церемония открытия украинского-американских командно-штабных учений с привлечением войск Rapid Trident-2017.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

В этом году в военных маневрах участвует беспрецедентное количество участников - около 2500 военнослужащих из 15 стран мира. Кроме Украины и США, к учениям привлечены военнослужащие из Канады, Болгарии, Грузии, Эстонии, Италии, Латвии, Литвы, Молдовы, Норвегии, Польши, Румынии, Турции и Великобритании.

Крупнейшие иностранные контингенты - от армий США и Канады. Всего около 500 человек. Отечественная группировка (более тысячи человек), представлена военнослужащими одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ, бригады ВДВ, инженерно-саперными подразделениями, отдельным подразделением Национальной гвардии Украины.


Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине 01

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Тактические учения с привлечением танков, артиллерии и авиации прошли на Николаевщине, - Генштаб ВСУ. ФОТОрепортаж

Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине 02
Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине 03

Целью "Репид Трайдент-2017" является внедрение в Вооруженных Силах Украины передового опыта армий ведущих стран мира, обмен профессиональными навыками, улучшение уровня взаимодействия между штабами и подразделениями сухопутных войск Украины, США, армий стран-участниц и партнеров НАТО, а также членов программы " партнерство ради мира ".

Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине 04

Смотрите также: Танкисты 14-ой ОМБр выиграли соревнования на лучший танковый взвод ВСУ. ФОТО

Официальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине 05

Обучение предусматривает проведение командно-штабной и полевой фаз, во время которых руководящий состав и офицеры штаба многонациональных подразделений звена "батальон-бригада" будут тренироваться в общем планировании и проведении операций. А личный состав подразделений будет отрабатывать тактические элементы, направленные на выполнение задач по назначению с учетом опыта противостояния гибридным формам вооруженной агрессии.

Смотрите: ВСУ на Черниговщине тренируются в противодействии вражеским беспилотникам, - Минобороны. ФОТОрепортаж
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Насколько я помню, учения с НАТО были чуть ли не каждый год. А пришли "зеленые человечки" а армии нет....... Не понимаю в этом, но факт , есть факт......
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Ну эти учения носят по сути чисто политический характер. Типа показывают что НАТО выражает глубокую поддержу... Ну что то вроде глубокой озабоченности в дипломатии)
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А ну ка , скажи мне мурло , когда твой вождь был президентам с 2010 сколько было учёней с НАТО ?
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У меня не было вождей. Я сделал, то, что мог, чтобы Янек не стал Президентом Украины......
На базе объединенного симуляционного центра Европейского командования США вблизи города Графенвер (Германия) продолжаются многонациональные учения подразделений войск связи "Комбайнд Эндевор - 2013" с участием военнослужащих 37 стран мира, в котором, под руководством полковника Ильи Михайлова, участвуют и военнослужащие Вооруженных Сил Украины. Армия 13:46, 24 сентября 2013 647 ПРОЧЕСТЬ ПОЗЖЕ Украинские военные представлены командным пунктом десантной бригады в составе многонационального объединения и командным пунктом аэромобильного батальона в составе многонациональной бригады . В обучении также участвуют удаленные подразделения на территории Украины в составе двух кораблей, двух командно - наблюдательных пунктов аэромобильных рот и штабов Воздушных Сил и Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Подробности читайте на УНИАН: https://army.unian.net/835505-ofitseryi-voysk-svyazi-vs-ukrainyi-prohodyat-kurs-nato-v-ramkah-ucheniy-kombaynd-endevor-2013.html
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він вже хіба курси провідників Інтерсіті відкриватиме
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Може розглядає стратегічний план видворення Саакашвілі з країни?
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Станислав Речинский
1 ч ·

Как могут развиваться события дальше? Завтра или уже сегодня Саакашвили и компания, по заявлению Садового должны прибыть в Киев. Завтра должно быть сделано некое совместное заявление объединенной оппозиции. После этого, надо полагать -- бессрочный митинг перед ВР с требованием перевыборов парламента и Президента. Возможно, Порошенко знал об этом сценарии, потому и решился на тупое лишение гражданства. Надеялся, что уберет главного харизмата и как-то рассосется. Вышло хуже. Так как объединенная оппозиция не включает правых -- ее будет не так уже много. Правые присоединятся? Все может быть. Тогда шансов у оппозиции больше, потому как у правых структура, мотивация и боевые звенья получше чем у объединенной оппозиции. Вероятно, в лучших традициях последних дней Януковича напротив соберется антимитинг сторонников Порошенко. А может оба митинга не разрешат. Не суть важно. Бензин уже будет разлит, и достаточно будет спички. То бишь крови. Даже в небольшом количестве. Дальше -- понятно. Бойня. Причем, думаю, что ленточек будет уже больше чем два вида. А может будет все проще. Силовики не будут препятствовать митингующим и парламент разгонят. А может и Банковую.
Но в силу того, что и нынешние и потенциальные руководители страны четко понимают, что критически зависят от иностранных партнеров -- вряд ли такое возможно. Ни Саакашвили, ни Тимошенко, ни Наливайченко не являются самоубийцами. Скорее всего, на их нынешние действия получено хотя бы молчаливое, но одобрение. Хотя бы в посольстве США. Возможно, в ходе визита в США Порошенко надеется переиграть ситуацию. Но если этот визит будет столь же "результативным", как и предыдущий -- то стоит подавать в отставку. Хотя сам факт того, что визит запланирован (и возможно состоится), говорит, что шансы у Порошенко еще есть. Хотя бы на то, чтобы остаться в истории последним Президентом Украины с нынешними полномочиями. Но внеочередных выборов это скорее всего не отменит
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОфициальная церемония открытия международных учений Rapid Trident-2017 прошла на Львовщине. ФОТОрепортаж
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