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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

В Закарпатской области при получении взятки задержаны судья Мукачевского районного суда и начальник юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"В рамках уголовного производства комплексом негласных поисково-следственных действий зафиксирована преступная схема вымогательства и получения неправомерных выгод судьей Мукачевского горрайонного суда и начальником юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево за решение вопроса с указанным судьей о вынесении положительного решения в пользу истца (члена союза Афганцев Закарпатской области) для выплаты последнем компенсационных средств за период с 2012 по 2017 года, как члену союза Афганцев Закарпатья", - говорится в сообщении.

Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура 01

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Сегодня правоохранителями, в админздании Мукачевского горрайонного суда, задержан чиновник Пенсионного фонда Мукачево вместе с судьей Мукачевского горрайонного суда при получении неправомерной выгоды на общую сумму 8 тыс грн.

Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура 02

За совершение данного преступления задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.

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Вони просто хотіли заплатити за комуналку...
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Мукачево- княжество Балоги , а Москаль его не любит .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСудья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО
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