 Судья и чиновник Пенсионного фонда задержаны в Мукачево при получении 8 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.
"В рамках уголовного производства комплексом негласных поисково-следственных действий зафиксирована преступная схема вымогательства и получения неправомерных выгод судьей Мукачевского горрайонного суда и начальником юридического отдела Пенсионного фонда г. Мукачево за решение вопроса с указанным судьей о вынесении положительного решения в пользу истца (члена союза Афганцев Закарпатской области) для выплаты последнем компенсационных средств за период с 2012 по 2017 года, как члену союза Афганцев Закарпатья", - говорится в сообщении.
Сегодня правоохранителями, в админздании Мукачевского горрайонного суда, задержан чиновник Пенсионного фонда Мукачево вместе с судьей Мукачевского горрайонного суда при получении неправомерной выгоды на общую сумму 8 тыс грн.
За совершение данного преступления задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества и со специальной конфискацией.
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