 Суд не смог приступить к слушанию дела о теракте под Радой и-за отсутствия одного из присяжных. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
В заседании отсутствовал один из запасных присяжных - Дмитрий Лукьянчиков.
Судья-председатель Виталий Циктич отметил, что, согласно ч.10 ст. 387 Уголовного процессуального кодекса, запасные присяжные обязаны постоянно присутствовать в судебных заседаниях, чтобы заменить постоянного присяжного. Поэтому суд решил, что продолжение рассмотрения дела невозможно. Кроме того, судья сообщил, что присяжный Лукьянчиков обещал явится на следующее заседание.
Очередное заседание по делу назначено на 26 сентября.
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Обвиняемые Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк находились в зале суда в так называемом аквариуме в окружении Нацгвардии.
Они находятся под стражей с момента задержания в 2015 году. Ввиду особой тяжести обвинения они не могут быть освобождены под залог.
В суд также пришли знакомые обвиняемых, чтобы их поддержать. Они пели гимн и держали плакат: "Патріотам - волю! Зрадникам - кулю! Захисникам - шану! Сєпарам - нари!".
Как известно, Гуменюк и Крайняк обвиняются в террористическом акте возле здания парламента 31 августа 2015 года, когда в результате взрыва боевой гранаты погибло 4 военнослужащих Нацгвардии. По последним данным, в деле 152 пострадавших, среди которых сотрудники правоохранительных органов.
По ч.3 ст. 258 УКУ (террористический акт) Гуменюку и Крайняку грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.
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с ним ВЛАСТИ НЕ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРО ВЕРДИКТ...
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слава Богу, хоть пароль ноутбука не забыли, как в прошлый раз.
а это - уважительная причина
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ДАЙТЕ ИМ МИХО, ОНИ ЕГО, КАК ТУЗИК ТРЯПКУ, ЗА НЕДЕЛЮ ПОРВУТ.
А потому что есть телефонное право!
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http://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=215296
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