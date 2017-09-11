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 Суд не смог приступить к слушанию дела о теракте под Радой и-за отсутствия одного из присяжных. ФОТОрепортаж

Шевченковский суд 11 сентября не смог начать слушание по сути дела о теракте под Верховной Радой 31 августа 2015 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

В заседании отсутствовал один из запасных присяжных - Дмитрий Лукьянчиков.

Судья-председатель Виталий Циктич отметил, что, согласно ч.10 ст. 387 Уголовного процессуального кодекса, запасные присяжные обязаны постоянно присутствовать в судебных заседаниях, чтобы заменить постоянного присяжного. Поэтому суд решил, что продолжение рассмотрения дела невозможно. Кроме того, судья сообщил, что присяжный Лукьянчиков обещал явится на следующее заседание.

Очередное заседание по делу назначено на 26 сентября.

Также читайте: Во время судебного заседания по делу взрывов под Радой возникла потасовка

Обвиняемые Игорь Гуменюк и Сергей Крайняк находились в зале суда в так называемом аквариуме в окружении Нацгвардии.

Они находятся под стражей с момента задержания в 2015 году. Ввиду особой тяжести обвинения они не могут быть освобождены под залог.

В суд также пришли знакомые обвиняемых, чтобы их поддержать. Они пели гимн и держали плакат: "Патріотам - волю! Зрадникам - кулю! Захисникам - шану! Сєпарам - нари!".

Как известно, Гуменюк и Крайняк обвиняются в террористическом акте возле здания парламента 31 августа 2015 года, когда в результате взрыва боевой гранаты погибло 4 военнослужащих Нацгвардии. По последним данным, в деле 152 пострадавших, среди которых сотрудники правоохранительных органов.

По ч.3 ст. 258 УКУ (террористический акт) Гуменюку и Крайняку грозит 10-15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Суд оставил за решеткой подозреваемых в подрыве гранаты под ВР Гуменюка и Крайняка еще на два месяца. ФОТОрепортаж+ВИДЕО

Напомним, 31 августа 2015 года Верховная Рада в первом чтении 265 голосами одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под зданием Рады начались беспорядки. Одним из организаторов митинга выступила "Свобода". Гранату, по версии следствия, бросил боец батальона "Сич" Игорь Гуменюк. Его задержали по горячим следам. Позже был задержан его друг, боец добровольческого батальона "Карпатская Сич" Сергей Крайняк. По версии прокуратуры, Крайняк зажег дымовую шашку, чтобы помочь Гуменюку осуществить взрыв под парламентом и скрыться.

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Відправте підсудних служити в АТО, це солдати а не злочинці. Сотні патріотів сидять в тюрмах, це батальйони вояків які могли б посилити нашу оборону на самих складних ділянках фронту. Там Бог сам вирішить кому яке покарання!
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фух!
слава Богу, хоть пароль ноутбука не забыли, как в прошлый раз.
а это - уважительная причина
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Очередная парашенко-авакавская брехня с целью дискредитации прогрессивных сил. Сляпана в лучших традициях совка и кгб.Очень велика вероятность,что не рбошлось без кремлевских консультантов.Время покажет.Всех свидетелей не уберешь.
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Чтоб они не делали не идут дела, словно в понедельник их мама родила!
ДАЙТЕ ИМ МИХО, ОНИ ЕГО, КАК ТУЗИК ТРЯПКУ, ЗА НЕДЕЛЮ ПОРВУТ.
А потому что есть телефонное право!
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Честно говоря народ заколебало вот такое чоколадное правосудие!!!.........Правосудие - раз,правосудие -два , правосудие -три .Правосудие продано за 3 рубля . Из фильма 12 стульев
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Сегодня в Мукачево на взятке задержали судью отменившего решение Мукачвської міськради о "тупике имени Москаля"
http://zak.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_t=rec&id=215296
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Судить надо тех, кто пытался пропихнуть минскую капитуляцию через ВР. К счастью депутатам хватило мозгов или чувства самосохранения не голосовать за такую херню.
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убийц Небесной Сотни сколько лет не могут посудить , а тут так все четенько - еще одного присяжного и дело патриотов в шляпе)))))))))))
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Боятся выносить незаконный приговор невиновным,тянут время.Уверены,что власть сменится и придется ответить.
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и эти люди могли бы судить Саакашвили и депутатов за "прорыв государственной границы"...
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этот *лядский суд просто издевается над памятью погибших ребят, над их несчастными близкими, да и над всеми нами, потому что очевидно, что без команды сверху этот "независимый" суд никогда не начнется... ведь есть еще миллион причин - начиная насморком и заканчивая прогнозом погоды...
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Отсутствовал один, следующий раз будет отсутствовать другой, потом третий, прокурор, адвокат ну и т.д.. Ну а в общем все по закону.
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А можете сказать кого. Или вам порошенко отдал приказ не говорить?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСуд не смог приступить к слушанию дела о теракте под Радой и-за отсутствия одного из присяжных. ФОТОрепортаж
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