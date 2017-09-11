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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. ФОТОрепортаж

На станции технического обслуживания (СТО) в Киеве возник конфликт, переросший в драку.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о драке на станции технического обслуживания. На место прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Работники СТО сообщили, что на территорию заехали четверо неизвестных и попросили заменить в автомобиле масло. Мужчинам ответили, что придется немного подождать.

Это разозлило клиентов, и один из них несколько раз ударил работника в лицо. После этого нападавший побежал к своему автомобилю, достал биту и продолжил бить ею других работников.

Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 01

Когда сотрудники сообщили, что на территории есть видеокамеры, нападающий с товарищами побежал в помещение с системой видеонаблюдения и забрали жесткий диск с записью.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Драка с поножовщиной между ветераном АТО и сторонниками террористов произошла в Киеве. ВИДЕО

Врачи скорой диагностировали у одного из работников закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Правоохранители на месте происшествия опросили участников конфликта и свидетелей.


Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 02

Из автомобиля нападающих изъяты бита, жесткий диск, тубус от РПГ, патроны к гладкоствольному ружью, газовый пистолет и пакет с веществом белого цвета. Все эти вещи отправили для проведения экспертизы, после которой возможна дополнительная правовая квалификация действий злоумышленников.

Всех участников инцидента доставили в Соломенское управление полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.

Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 03

Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

Одного из нападавших - 30-летнего киевлянина - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще троим вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.

Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 04

Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 05

Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос 06
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве
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ПРИКОРЫТНЫЕ МОРДОЖОПЫ БОЯТСЯ ПРОСТЫМ ГРАЖДАНАМ РАЗРЕШИТЬ ОБЕЩАННОЕ, перед выборами, ОРУЖИЕ.
- Анархия бандитов их устраивает, ибо сами с охраной и пистолетами...

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что на старом масле никак до Ростова не доехать было?
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це не пашинський випадково хотів масло поміняти?
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Да примеры уже есть, только место сидения определяет ответственность и кто в этом виноват Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос - Цензор.НЕТ 5051
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Саакашвили таких на 10 лет сажает в тюрьму и их бьют каждый день =
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не хочется в суе вспоминать - клиент всегда прав...
бывает и не прав
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Какя то полиция в Киеве миролюбивая. Уже за одну поломанную видеокамеру в участке,нужно было оприходовать уродов их же битой.
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Звереет народ, что закономерно в наших реалиях.
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Вот это самое интересное:

Всех участников инцидента доставили в Соломенское управление полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.

А это еще интереснее:

Одного из нападавших - 30-летнего киевлянина - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще троим вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.

Зашибись как наказали...

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Штраф заплатит и спокойно себе дальше гулять будет...
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аха!тож понравилось!!судя по всему одного задержали чтоб было перед кем извениться а двоим пообещали повестки чтоб эти извинения они засвидетельствовали.(у полицаев всё под контролем!!)
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хоть чем то развели эту жижу с саакашвили .шоколадные боты сразу с ветки слители
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давайте я угадаю с первого раза кто это так быковал - беженцы с Лугандона...
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Одного из нападавших - 30-летнего киевлянина Источник: https://censor.net.ua/p454836
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Такое впечатление,что отот "белый порошок" ментовская рука сама дописала,на автомате.
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Украина превратилась в самый креминогенный регион во всей Европе. А Аваков может только свою секретку за сиськи дергать. Бардак полный в стране.
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ну иногда мне тоже хочется поступить с некоторыми мастерами на СТО. они птицы гордые - пока не пнешь не полетят.
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Мабудь у нервових клієнтів з битою номер на авто був: АН або ВВ.
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Порох виноват иль нет?
Ану растолкуйте,всепропальщики. Постройте причинно-следственные связи и докажите что это зрада.))
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слушай, клиент ел конфету, сломал зуб, в конфете был камень, разозлился ударил ремонтника, конфета была рошен, а следовательно кто виноват,а?
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Зачем они их стали избивать? Им же машину не отремонтировали бы после этого уже с вероятностью 100%. Тут уже психиатрическую экспертизу надо проводить.
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Помнится, один знакомый уголовник обещал украинцам, что "Все будет Донбасс!" Это обещание исполнилось.
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Тока его обещания исполнили за него его противники...
Улавливаешь концепцию?
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А шо, всё верно. Нужно клиентов уважать...
Мы жешь ужешь в Европе, как бы... ... в Европе... Бл@...
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Это не поезда с Саакашвили останавливать, тут ментам можно и ответку получить. Что творится! Аваков вообще не при делах. Все ловят нарушителя границы Порохостана.
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Титушня аваковская с дела разъезжается.
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ну да,вот и они за работу мужикам на СТО явно не собирались платить в любом случае.
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А чего не побыковать- депутатам можно херить границу и бить пацанов пограничников, а этому жлобью - нет? Анархия, хуле...
Сомали форева.
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Пашинському нічого і Рюкзакяну даже сину Шуфрича нічого , у нас є право ???
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Запихнуть всех 4х обратно в мамшину, облить маслом (новым) и сжечь на х@й...
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даже не веритса, хотя возможно, ведь в Киеве много руснявых с своими родными скрепами живут, вот и иногда выскакивает наружу.
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бандюги у владі
бандюги на вулицях
в гарний час живемо, українці !
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Поки за таке не будуть САДЖАТЬ РОКІВ НА 5-8 та стягувати за фізичні та моральні збитки на користь постраждалого цей кацапський безкрай не перебороти!!!
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аВаков! Вот куда надо кинуть все силы и бороться "в поте лица"!
А ты всё рюкзаками торгуешь и за Михо гоняешся...
Бля! как вообще после такого ухудшения криминогенной обстановки в стране, какой либо ОТВЕТСТВЕННЫЙ(!) чиновник МВД может находиться на своей должности, а не светиться под рентгеном у УВБ?!!!!!!!!!!!
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спасибо, что битой. могли и гранатомётом стрельнуть. а потом трубой рпг по горбу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДрака на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. ФОТОрепортаж
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