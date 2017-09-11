 Драка на СТО в Киеве: не желающие ждать клиенты избили сотрудников битой, у одного из них закрытая черепно-мозговая травма и сломан нос. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в г.Киеве.
Сообщается, что в дежурную часть Соломенского управления полиции поступило сообщение о драке на станции технического обслуживания. На место прибыли экипажи патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Работники СТО сообщили, что на территорию заехали четверо неизвестных и попросили заменить в автомобиле масло. Мужчинам ответили, что придется немного подождать.
Это разозлило клиентов, и один из них несколько раз ударил работника в лицо. После этого нападавший побежал к своему автомобилю, достал биту и продолжил бить ею других работников.
Когда сотрудники сообщили, что на территории есть видеокамеры, нападающий с товарищами побежал в помещение с системой видеонаблюдения и забрали жесткий диск с записью.
Врачи скорой диагностировали у одного из работников закрытую черепно-мозговую травму и перелом носа. Правоохранители на месте происшествия опросили участников конфликта и свидетелей.
Из автомобиля нападающих изъяты бита, жесткий диск, тубус от РПГ, патроны к гладкоствольному ружью, газовый пистолет и пакет с веществом белого цвета. Все эти вещи отправили для проведения экспертизы, после которой возможна дополнительная правовая квалификация действий злоумышленников.
Всех участников инцидента доставили в Соломенское управление полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.
Сведения по данному факту внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.
Одного из нападавших - 30-летнего киевлянина - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще троим вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.
Фото: пресс-служба ГУ НП в г.Киеве
8742 63
Материалы по теме: Будни полиции
Мужчина устроил стрельбу из окна 7-го этажа на Харьковщине: в спину ранен 14-летний подросток, - полиция(12)
Патрульные полицейские задержали в Черкассах водителя, который избил и грозился убить женщину-пассажира. ФОТОрепортаж(7)
Группа рэкетиров, вымогавших деньги у частных перевозчиков, задержана на Прикарпатье, - Нацполиция(26)
"Мне пох#й. Меня мои пацаны в тюрьме ждут", - пьяный мужчина в Николаеве ударил патрульного и угрожал жене ружьем. ВИДЕО(36)
Пожар в многоэтажке Киева, погиб ребенок. ФОТО(0)
Полиция Харькова разыскивает мать, оставившую троих малышей на несколько дней. ВИДЕО(31)
День знаний в Украине: для охраны общественного порядка будут задействованы около 15 тысяч полицейских(9)
Ответить
- Анархия бандитов их устраивает, ибо сами с охраной и пистолетами...
.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бывает и не прав
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Всех участников инцидента доставили в Соломенское управление полиции, где правонарушители начали конфликтовать с правоохранителями. Мужчины сломали камеру видеонаблюдения и повредили потолок в комнате приема граждан территориального управления полиции.
А это еще интереснее:
Одного из нападавших - 30-летнего киевлянина - задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще троим вручена повестка о вызове для проведения следственных действий.
Зашибись как наказали...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
https://www.obozrevatel.com/kiyany/money/42109-grabezhi-v-kieve-operativniki-rasskazali-ob-effektivnyih-kontrmerah.htm
http://tutitam.com/iz-zhizni/reyting-samyh-opasnyh-gorodov-evropy
Хотя российские СМИ считают Ростов-на-Дону самым криминальным городом Европы. Но для вас же они не авторитет.
Ответить
Ответить
Ответить
Ану растолкуйте,всепропальщики. Постройте причинно-следственные связи и докажите что это зрада.))
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Улавливаешь концепцию?
Ответить
Мы жешь ужешь в Европе, как бы... ... в Европе... Бл@...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Сомали форева.
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
бандюги на вулицях
в гарний час живемо, українці !
Ответить
Ответить
Ответить
А ты всё рюкзаками торгуешь и за Михо гоняешся...
Бля! как вообще после такого ухудшения криминогенной обстановки в стране, какой либо ОТВЕТСТВЕННЫЙ(!) чиновник МВД может находиться на своей должности, а не светиться под рентгеном у УВБ?!!!!!!!!!!!
Ответить
Ответить