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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко. ФОТО

Французские сенаторы осудили самовольные и провокационные действия тех политиков, которые незаконно посещали оккупированный Крым и отметили, что это были их частные визиты, не поддерживаемые парламентом Франции

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в понедельник встретилась с председателем межпарламентской группы дружбы Украина-Франция Эрве Море, а также сенаторами Жан-Ивом Леконтом и Жаком Лежандром, передает Цензор.НЕТ.

"Встреча с французскими сенаторами Эрве Море (председателем межпарламентской группы дружбы), Жан Ивом Леконтом и Жаком Лежандром. Это не первый визит коллег в Украину, но впервые они посетят Донбасс, ознакомятся с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией, что очень и очень важно. Рассказала о ходе Минских переговоров, коллеги больше интересовались вопросом освобождения заложников и пообещали, что и впредь Франция в нормандском формате будет поднимать этот вопрос как приоритетный. Также поинформировала французских политиков о нарушении прав человека в Крыму, сегодняшнее очередное судилище над лидером крымских татар Ахтемом Чийгозом. Обменялись мнениями относительно инициативы введения миротворческой миссии на всю территорию оккупированного Донбасса, до украинско-российской границы", - рассказала Геращенко.

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"Коллеги также интересовались ходом децентрализации, медицинской, пенсионной и образовательной реформами. Они, в свою очередь, отметили, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, никогда не признает аннексию Крыма. Французские сенаторы осудили одноособные и провокационные действия тех политиков, которые незаконно посещали оккупированный Крым и отметили, что это были их частные визиты, не поддерживаемые парламентом Франции", - добавила она.


Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко 01Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко 02
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Опять комсомолка со стажем.......Ирина, займитесь детьми, страна от Вас отдохнёт!
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Нехило устроилась эта приспособленка у корыта ....
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Дык, декоммунизация она же не в надписях и памятниках(хотя они нах не надо)...в Головах и образе дизни, мысли. Смотрите на свиту Порошенко и Ко...политологи, депутаты, журнашлюхи.....да и просто временно не у корыта...так хвостиками виляют, лизожопствуют....
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Ця Геращенко при любій владі кудись та пристроііться
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Що Іруся.будете разом з жабоїдами ночувати в Пісках? Чи може на "промці"????
Давайте поближче до "нуля" а не за 40-50 км від лінії розмежування..
Можливо жабоїдам трохи баньки роззує.
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береги их, Ира!
а то вдруг они захотят с Михо пообщаться...
а он "под санкциями!!!"
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- Ира, не отвлекайтесь от темы Саакашвили. Не подводите президента.
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Містралі,містралі де АХЗ,але десь є.Аж зацікавив
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А может ты отправишься с ними, и лучше сразу в Марьянку. Или ты привыкла только туда других посылать?
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДелегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко. ФОТО
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