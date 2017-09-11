 Делегация французских сенаторов впервые посетит Донбасс, - Ирина Геращенко. ФОТО

Об этом сообщила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко, которая в понедельник встретилась с председателем межпарламентской группы дружбы Украина-Франция Эрве Море, а также сенаторами Жан-Ивом Леконтом и Жаком Лежандром, передает Цензор.НЕТ.
"Встреча с французскими сенаторами Эрве Море (председателем межпарламентской группы дружбы), Жан Ивом Леконтом и Жаком Лежандром. Это не первый визит коллег в Украину, но впервые они посетят Донбасс, ознакомятся с политикой безопасности и гуманитарной ситуацией, что очень и очень важно. Рассказала о ходе Минских переговоров, коллеги больше интересовались вопросом освобождения заложников и пообещали, что и впредь Франция в нормандском формате будет поднимать этот вопрос как приоритетный. Также поинформировала французских политиков о нарушении прав человека в Крыму, сегодняшнее очередное судилище над лидером крымских татар Ахтемом Чийгозом. Обменялись мнениями относительно инициативы введения миротворческой миссии на всю территорию оккупированного Донбасса, до украинско-российской границы", - рассказала Геращенко.
"Коллеги также интересовались ходом децентрализации, медицинской, пенсионной и образовательной реформами. Они, в свою очередь, отметили, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, никогда не признает аннексию Крыма. Французские сенаторы осудили одноособные и провокационные действия тех политиков, которые незаконно посещали оккупированный Крым и отметили, что это были их частные визиты, не поддерживаемые парламентом Франции", - добавила она.
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Давайте поближче до "нуля" а не за 40-50 км від лінії розмежування..
Можливо жабоїдам трохи баньки роззує.
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а то вдруг они захотят с Михо пообщаться...
а он "под санкциями!!!"
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