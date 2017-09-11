 В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Черниговской области.Сообщается, что полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц".

На месте ДТП работают эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель "Ауди" задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хюндай". В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли.

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По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.