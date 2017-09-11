 В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Черниговской области.
Сообщается, что полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц".
По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
2753 12
Материалы по теме: ДТП
В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж(65)
Под колесами маршрутки в Киеве погиб велосипедист. ФОТОрепортаж(49)
В автокатастрофе в Ривненской области погибли политологи и общественный активист(8)
В результате столкновения легковушки и лесовоза на Ривненщине погибли 4 человека, - ГСЧС. ФОТОрепортаж(24)
8 известных украинцев, погибших в ДТП(0)
Бензовоз в Тернополе столкнулся с четырьмя авто и вылетел в кювет - один человек погиб, пятеро ранены, - ГСЧС. ВИДЕО(31)
Два микроавтобуса столкнулись на Харьковщине: 2 человека погибли, 17 - травмированы. ФОТОрепортаж(0)
Ответить
Я чёт не понял... Что он сдал?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
вот и иди в неё! юморист хуанов...
Ответить
Ответить
Ответить