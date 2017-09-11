EN|RU|UK
Темы дня: Саакашвили прорвал границу Убийство Тимура Махаури Шуфрич-младший сбил человека ДТП с Дыминским Годовщина Иловайской трагедии Стрельба на Зоологической Санкции против России Лишение гражданства Саакашвили Перестрелка в Днепре Российские террористы сбили Боинг Дело Розенблата и Полякова Суд над Добкиным Суд над Насировым Кибератака в Украине Дело Гужвы Визит Порошенко в США Безвизовый режим с ЕС Покушение на Адама Осмаева Нафтогаз против Газпрома Задержания "налоговиков Клименко"
 Происшествия, Фоторепортаж
  2753  12
Материалы по теме:
Все про:ДТП (6092) Черниговщина (541)

 В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Недалеко от села Вознесенское Черниговского района сегодня произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими и травмированными.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ НП в Черниговской области.

Сообщается, что полиция открыла уголовное производство по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения, которые повлекли гибель нескольких лиц".

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция 01

На месте ДТП работают эксперты и следователи. По предварительной информации, водитель "Ауди" задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Хюндай". В результате ДТП три человека травмированы и трое погибли.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: В Голосеевском парке Киева насмерть разбился мотоциклист. ФОТОрепортаж

По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель нескольких лиц), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция 03

В результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция 04

Фото: пресс-служба ГУ НП в Черниговской области
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
"водитель "Ауди" задел столб и сдал влево, выехав на встречную полосу"
Я чёт не понял... Что он сдал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
такие наивные вопросы.. для ясновидящего..
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я не имею никакого отношения к Вольфу Григорьевичу Мессингу.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я думаю у настоящего Вольфа Мессинга с чувством юмора было получше чем у самозванца.
 показать весь комментарий
Ответить
 
хуан, ну, ты знаешь где твоё место?
вот и иди в неё! юморист хуанов...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Просто надо было немного сдать налево а ты стормозил
 показать весь комментарий
Ответить
 
каждый думает что именно с ним этого не случится .и многие ошибаются .
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ результате столкновения двух легковых автомобилей на Черниговщине погибли три человека, еще трое травмированы, - Нацполиция. ФОТОрепортаж
 События
 
 
 
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти