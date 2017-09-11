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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 "Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - пострадавший от штурма Евромайдана в суде. ФОТО

щеголев

Шевченковский райсуд Киева 11 сентября начал допрос пострадавших во время штурма Евромайдана 18 февраля 2014 года.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Первым выступил Виктор Опаленко. 18 февраля 2014 вечером сотрудник "Беркута" выстрелил ему в левый глаз резиновой пулей. Также он был ранен в ногу. Мужчина в момент выстрела находился на Институтской.

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Он сказал, что высунул голову из-за щита и увидел, что щиты "беркутовцев" в этот момент тоже раздвинулись, и последовал выстрел.

"Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - описал потерпевший момент ранения.

Дальше Опаленко находился в госпитале, устроенном волонтерами в Доме Профсоюзов, где ему перевязали раненный глаз.

Около полуночи он почувствовал едкий дым, ему сообщили, что, возможно, начался пожар, и он покинул здание. Той ночью Дом Профсоюзов сгорел.

Опаленко сообщил, что днем 18 февраля из рупоров звучал призыв к митингующим разойтись до 18 часов, так как их собрание якобы незаконно. По его мнению, это было указание главы МВД Захарченко. Но, как утверждает Опаленко, о том, что к протестующим будут применяться спецсредства, никто не предупреждал.

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Кроме того, он утверждает, что уйти с Майдана было невозможно и опасно, так как участники протеста были окружены вооруженными спецподразделениями и в центре Киева были случаи похищения людей.

В дальнейшем мужчина лечился в Литве и Австрии, в этом ему помогли волонтеры. Врачи сшили ему левый глаз, но зрение он потерял. Сегодня мужчина немного видит на правый глаз, но зрение постоянно ухудшается. Раньше Опаленко занимался продажей машин, но сегодня он не может больше исполнять эту работу.

Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров, - пострадавший от штурма Евромайдана в суде 01

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Обвиняемым в организации штурма Евромайдана 18 февраля 2014 является экс-глава СБУ Киева и Киевской области Александр Щеголев. Он находится в СИЗО и принимает участие в заседании посредством видеосвязи.

Напомним, что Щеголеву предъявлено обвинение в незаконном препятствии митингам и демонстрациям (ст.340 УКУ), превышении власти или служебных полномочий (ст.365 УКУ), умышленных тяжелых телесных повреждениях (ст.121 УКУ), умышленном убийстве (ст.115 УКУ).

Он обвиняется в том, что 18-19 февраля 2014 года с целью разгона митингующих во исполнение преступного приказа руководства принял решение о проведении правоохранителями антитеррористической операции в центральной части Киева. В ходе этой операции начался пожар в Доме профсоюзов, 10 человек погибли и 124 получили ранения. Щеголеву грозит пожизненное заключение.
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Надеюсь этот чел счаслив после майдана
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свои сексуальные фантазии оставь при себе
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ха ха ха,петушок кроме обсырания ника ничего больше не придумал.Тупое
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Сподіваюсь що дамбасяни теж щасливі після антимайдану.
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надеюсь крысчане тоже довольны как на них срет раися))))
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при всем том, что у власти сейчас конченніе баріги, таких, как ті нужно просто слать нах...й. Что я с удовольствием и делаю.
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Учитесь, собаковы. Вы сегодня идёте по стопам тех, кто был против Майдана. Теперь ваша очередь занять их место.
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еси югик снова не уйдет в запой то к 20-м годам начнут кавото судить - кто не удрал с мусарни)))
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Особенно комментарии кацапездолов из свинособакии.
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Походу, мент уже тогда мыслил сегодняшним днем, типа "если любое лицо в попытках защиты своих прав законным способом прибегает к незаконным действиям или нарушению норм законодательства, оно злоупотребляет правом на протест"? Источник: https://censor.net.ua/n454782
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Я увидел выстрел в упор с расстояния 10 метров", - пострадавший от штурма Евромайдана в суде. ФОТО
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