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Все про:Азербайджан (273) Госпогранслужба (3055) граница (3229) задержание (6187) Сумщина (653)

 Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ. ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы задержали в Сумской области гражданина Азербайджана, находящегося в розыске по подозрению в убийстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

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Разыскиваемый Национальной полицией мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле Vortex Estina с российской регистрацией.

По предварительным данным, иностранный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

После проведения процессуальных действий он был передан компетентным органам.

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Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ 01
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Не пошёл на прорыв. А мог бы воспользоваться случаем, пока Аваков отдал приказ не стрылять.
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Вооо !!! Погранцы працюють.. им и без политики и дебильных приказов работы хватает !!!
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В свою очередь, политолог Ростислав Ищенко считает, что у Порошенко сейчас практически нет методов борьбы с Саакашвили.
"Сейчас непонятно, что он может сделать. Начать из-за Саакашвили гражданскую войну на западе Украины? У Порошенко на это явно не хватит сил. Если бы у него были такие возможности, то Саакашвили просто не пустили бы на Украину. Выдворить его каким-то образом? Опять-таки непонятно - если уже впустили, то какими силами выдворять?" - сказал эксперт.

РИА Новости https://ria.ru/world/20170911/1502222064.html
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Политолог Ищенко - открытый враг Украины и при поимке совершит самоубийство !!!
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А чо, поезд ради него не останавливали? Или у него все законно? ))
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Зверёк вполне законно сидит в клетке !!!! Доволен.. Гоблин??? Не унывай.. прорвёмся ! !
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Не знаю, куда ты собрался прорываться, но если ты в таком возрасте в качестве аргумента используешь склонение сетевого ника оппонента, то прорваться ты можешь только за дополнительным компотом в детском саду.
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В Украине таких выродков очень много накопилось . Не пора ли их наконец выловить , а не собирать мусорам с них дань ? Заодно и избавитесь от продажных мусоров . Ах да ... политическая воля должна быть , хотя никто внятно не смог объяснить что это такое...
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"Юристы-теоретики до сих пор дискутируют на тему, этично ли вводить в криминально-процессуальный обиход понятие «этническая преступность». Можно ли ставить клеймо преступника на отдельно взятую национальность. Оперативники в этом вопросе менее жеманны. Организованные по национальному признаку группировки сплоченнее, конспиративнее и, следовательно, более опасны «интернациональных» банд. За последние годы в Украине, как свидетельствует статистика, рост уровня преступных организаций, сформированных на этнической основе, составляет более 46%. Чаще всего клиентами органов МВД и прокуратуры становятся представители чеченских, цыганских, грузинских, азербайджанских, армянских, вьетнамских, китайских, татарских преступных группировок."
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Википедия. Арсен Борисович Аваков
укр. Арсен Борисович Аваков
арм. Արսեն Բորիսի Ավագով Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331

Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331
Министр внутренних дел Украины

Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331
с 27 февраля 2014 года

Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331
Председатель Харьковской областной государственной администрации

Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331
4 февраля 2005 - 5 февраля 2010 Предшественник: Степан Масельский Преемник: Михаил Добкин Народный депутат Верховной рады Украины VII созыва 2012 - 2014 Вероисповедание: Армянская апостольская церковь Рождение: 2 января 1964 (53 года)
Баку, Азербайджанская ССР, СССР Отец: Борис Суренович Аваков Мать: Татьяна Матвеевна Авакова Супруга: Инна Авакова Дети: сын Александр Аваков. По национальности - армянин[4]. С 1966 года постоянно проживает на Украине[5][6].

(с 2014) Образование: Харьковский политехнический институт Сайт: avakov.com Награды:
Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331| Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 3331 Арсен Борисович Аваков на Викискладе
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (укр. Арсен Борисович Аваков, арм. Արսեն Բորիսի Ավագով; родился 2 января 1964 года в Баку) - украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины (с 27 февраля 2014 года, и. о. с 22 по 27 февраля). Занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» (2013) с состоянием 98,9 млн долларов[1].2007). Заслуженный экономист Украины (2007)[3]. Партия: «Батькивщина»
(2010-2014) 26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина», из политсовета которой вместе с ним вышли около 20 человек, среди них: Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Павел Петренко, Лилия Гриневич."( рейтинг у партии Батькивщина был ниже-бизнес-бегуны)" -- Уголовное преследование. В Украине (2012 год)Имя Арсена Авакова с 1993 года фигурировало в оперативных разработках харьковской милиции. Аваков проверялся на причастность к следующим преступлениям: нераскрытое убийство заместителя председателя АО «Инвестор» Александра Коновалова (1993 год)[58], хищение газоконденсата в особо крупных
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13 сентября 2016 года Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о возбуждении уголовного дела в отношении Авакова. По его словам, производство было открыто после обращения главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина[84][85]. Спустя два дня Луценко заявил, что дело в отношении Авакова закрыто[86][87].
Бизнес, личное состояние
Согласно данным журнала Focus личное состояние (капитал) Авакова на начало 2008 года составляло 385 миллионов долларов США. В списке самых богатых людей Украины Аваков занимал 76-е место[118].
По данным журнала «Фокус» к 2011 его состояние уменьшилось до 282,9 млн долларов (65-е место). В 2013 году его состояние составляло 98,9 млн долларов (118 место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»)[119][120].
Осенью 2011 года был вынужден покинуть Украину, а имевшиеся в ней активы были проданы. По состоянию на апрель 2012 года являлся бенефициаром нескольких производственных компаний в Италии, часть из которых принадлежали фирме «Инвестор» с 2002 года[68]. По состоянию на январь 2014 года, у Арсена Авакова не было бизнеса на Украине[21]. Украинские СМИ регулярно обвиняют Авакова в том, что тот создал при помощи своих приближённых теневой бизнес, куда входят предприятия по добыче природного газа, бериллия, лития, урана и других природных ресурсов. Значительную роль в руководстве этими структурами играет бизнес-партнёр Игорь Котвицкий, которого называют также «кошельком Авакова»[121][122][123] и «консильери Авакова»[124][125.....
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Сегодня границы в Украину для этнических ОПГ открыты. И уже можно сказать, что они наводнили страну и устанавливают здесь свои порядки. По сути, мы возвращаемся в 90-е, когда в стране этнические группировки правили всем.Только в столице Украины в конце прошлого века насчитывалось порядка 20 этнических преступных группировок.Обособленное место в криминальной среде занимали группировки чеченцев (около 10-ти), которые действовали разрознено, но с одной единственной целью - награбленное в Украине отправить в Чечню. Не уступали им позиции грузинская, армянская, дагестанская и другие этнические группировки.Но в 90-х Киев удалось очистить от ряда этнических ОПГ, в том числе чеченских, стараниями Георгия Суворина. Киллера, который признался в 18 убийствах....
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАзербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ. ФОТО
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