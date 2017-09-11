 Азербайджанец, разыскиваемый в Украине за убийство, задержан на границе в Сумской области, - ГПСУ. ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.
Разыскиваемый Национальной полицией мужчина прибыл на пункт пропуска "Бачевск" на въезд в Украину на автомобиле Vortex Estina с российской регистрацией.
По предварительным данным, иностранный гражданин подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 115 (умышленное убийство) и ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.
После проведения процессуальных действий он был передан компетентным органам.
1613 14
Саакашвили вернулся в Украину, чтобы через суд попытаться защитить свои права, - Сакварелидзе(109)
Следственные действия касаются не только Саакашвили, но и всех людей, причастных к прорыву границы, - Артем Шевченко(133)
"Меня не вызывали в МИД Польши", - Дещица(21)
Главной целью тех, кто нарушил госграницу, было добиться кровопролития, - Геращенко(176)
Произошла первая стычка сторонников Саакашвили с титушками-петушками. ФОТО(0)
Силовой прорыв границы возле "Шегини" - это атака на украинскую государственность, - Гройсман(259)
Прорыв сторонников Саакашвили через ПП "Шегини" - это преступление против государства, - Ирина Геращенко(555)
Ответить
Ответить
Ответить
"Сейчас непонятно, что он может сделать. Начать из-за Саакашвили гражданскую войну на западе Украины? У Порошенко на это явно не хватит сил. Если бы у него были такие возможности, то Саакашвили просто не пустили бы на Украину. Выдворить его каким-то образом? Опять-таки непонятно - если уже впустили, то какими силами выдворять?" - сказал эксперт.
РИА Новости https://ria.ru/world/20170911/1502222064.html
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
укр. Арсен Борисович Аваков
арм. Արսեն Բորիսի Ավագով
Министр внутренних дел Украины
с 27 февраля 2014 года
Председатель Харьковской областной государственной администрации
4 февраля 2005 - 5 февраля 2010 Предшественник: Степан Масельский Преемник: Михаил Добкин Народный депутат Верховной рады Украины VII созыва 2012 - 2014 Вероисповедание: Армянская апостольская церковь Рождение: 2 января 1964 (53 года)
Баку, Азербайджанская ССР, СССР Отец: Борис Суренович Аваков Мать: Татьяна Матвеевна Авакова Супруга: Инна Авакова Дети: сын Александр Аваков. По национальности - армянин[4]. С 1966 года постоянно проживает на Украине[5][6].
(с 2014) Образование: Харьковский политехнический институт Сайт: avakov.com Награды:
| Арсен Борисович Аваков на Викискладе
Арсе́н Бори́сович Ава́ков (укр. Арсен Борисович Аваков, арм. Արսեն Բորիսի Ավագով; родился 2 января 1964 года в Баку) - украинский бизнесмен и политик, министр внутренних дел Украины (с 27 февраля 2014 года, и. о. с 22 по 27 февраля). Занимает 118-е место в рейтинге «200 самых богатых людей Украины» (2013) с состоянием 98,9 млн долларов[1].2007). Заслуженный экономист Украины (2007)[3]. Партия: «Батькивщина»
(2010-2014) 26 августа Арсен Аваков сообщил о том, что не будет участвовать в парламентских выборах вместе с партией «Батькивщина», из политсовета которой вместе с ним вышли около 20 человек, среди них: Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Андрей Парубий, Павел Петренко, Лилия Гриневич."( рейтинг у партии Батькивщина был ниже-бизнес-бегуны)" -- Уголовное преследование. В Украине (2012 год)Имя Арсена Авакова с 1993 года фигурировало в оперативных разработках харьковской милиции. Аваков проверялся на причастность к следующим преступлениям: нераскрытое убийство заместителя председателя АО «Инвестор» Александра Коновалова (1993 год)[58], хищение газоконденсата в особо крупных
Ответить
Бизнес, личное состояние
Согласно данным журнала Focus личное состояние (капитал) Авакова на начало 2008 года составляло 385 миллионов долларов США. В списке самых богатых людей Украины Аваков занимал 76-е место[118].
По данным журнала «Фокус» к 2011 его состояние уменьшилось до 282,9 млн долларов (65-е место). В 2013 году его состояние составляло 98,9 млн долларов (118 место рейтинга «200 самых богатых людей Украины»)[119][120].
Осенью 2011 года был вынужден покинуть Украину, а имевшиеся в ней активы были проданы. По состоянию на апрель 2012 года являлся бенефициаром нескольких производственных компаний в Италии, часть из которых принадлежали фирме «Инвестор» с 2002 года[68]. По состоянию на январь 2014 года, у Арсена Авакова не было бизнеса на Украине[21]. Украинские СМИ регулярно обвиняют Авакова в том, что тот создал при помощи своих приближённых теневой бизнес, куда входят предприятия по добыче природного газа, бериллия, лития, урана и других природных ресурсов. Значительную роль в руководстве этими структурами играет бизнес-партнёр Игорь Котвицкий, которого называют также «кошельком Авакова»[121][122][123] и «консильери Авакова»[124][125.....
Ответить
Ответить